Мер Мелітополя Федоров: Отримати гуманітарну допомогу на окупованих територіях майже нереально

Мешканці тимчасово окупованих територій мусять довести, що вони потребують гуманітарної допомоги, щоб отримати продуктові набори із найдешевшими продуктами.

Про це у телеграмі розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти позбавили нужденних найнеобхіднішого - відтепер відібрали і гуманітарну допомогу Продуктові набори з найдешевших продуктів людям отримати майже нереально", - пише Федоров.

За його словами, Спочатку гуманітарку видавали всім бажаючим, після - лише окремим категоріям пільговиків.

Віднедавна гумпайок стали видавати як заохочення - напередодні фейкових виборів. У Бердянську тепер змушують писати заяву та аргументувати, чому саме вам потрібна допомога. А для цього потрібно вистояти неабияку чергу.

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