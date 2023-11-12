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Мер Мелітополя Федоров: Отримати гуманітарну допомогу на окупованих територіях майже нереально

окупанти,арміярф,рашисти

Мешканці тимчасово окупованих територій мусять довести, що вони потребують гуманітарної допомоги, щоб отримати продуктові набори із найдешевшими продуктами.

Про це у телеграмі розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Окупанти позбавили нужденних найнеобхіднішого - відтепер відібрали і гуманітарну допомогу Продуктові набори з найдешевших продуктів людям отримати майже нереально", - пише Федоров.

За його словами, Спочатку гуманітарку видавали всім бажаючим, після - лише окремим категоріям пільговиків.
Віднедавна гумпайок стали видавати як заохочення - напередодні фейкових виборів. У Бердянську тепер змушують писати заяву та аргументувати, чому саме вам потрібна допомога. А для цього потрібно вистояти неабияку чергу.

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окупація (6762) гуманітарна допомога (1007) Федоров Іван (652)


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Мешканці тимчасово окупованих територій мусять довести, що вони потребують гуманітарної допомоги, щоб отримати продуктові набори із найдешевшими продуктами. Джерело:
А на не оккупированной территории гуманитарную помощь может прийти и получить любой желающий ни чего не доказывая? И более того - на не оккупированной территории гуманитарная помощь состоит из черной икры, красной рыбы, сырокопченых колбас и ананасов с рябчиками?

Всем желающим гуманитарку могут раздавать только независимые от государства организации или частные лица. А если эта раздача производится через соц.службу, то естественно выдают только тем кто попадает под категорию нуждающихся. И на не оккупированной территории тоже самое.
В чем смысл этого сообщения Федорова?

Другое дело, что всячески принуждают к получению паспорта, иначе проблемы будут везде и в больнице, и с работой, и с учебой, и с пенсиями или другими пособиями. Ну так это же уже другая история.
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12.11.2023 21:48 Відповісти
Шмигаль з верещучкою, на шатлах гумДопомогу підвезуть…, мабуть!
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12.11.2023 23:04 Відповісти
Также как и на неоккупированных. Хотя некоторые получили... по 400 вагонов на рыло. Русские своего добились. Жизнь по 2 стороны фронта практически не отличается уже.
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12.11.2023 23:39 Відповісти
 
 