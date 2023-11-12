Мер Мелітополя Федоров: Отримати гуманітарну допомогу на окупованих територіях майже нереально
Мешканці тимчасово окупованих територій мусять довести, що вони потребують гуманітарної допомоги, щоб отримати продуктові набори із найдешевшими продуктами.
Про це у телеграмі розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Окупанти позбавили нужденних найнеобхіднішого - відтепер відібрали і гуманітарну допомогу Продуктові набори з найдешевших продуктів людям отримати майже нереально", - пише Федоров.
За його словами, Спочатку гуманітарку видавали всім бажаючим, після - лише окремим категоріям пільговиків.
Віднедавна гумпайок стали видавати як заохочення - напередодні фейкових виборів. У Бердянську тепер змушують писати заяву та аргументувати, чому саме вам потрібна допомога. А для цього потрібно вистояти неабияку чергу.
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А на не оккупированной территории гуманитарную помощь может прийти и получить любой желающий ни чего не доказывая? И более того - на не оккупированной территории гуманитарная помощь состоит из черной икры, красной рыбы, сырокопченых колбас и ананасов с рябчиками?
Всем желающим гуманитарку могут раздавать только независимые от государства организации или частные лица. А если эта раздача производится через соц.службу, то естественно выдают только тем кто попадает под категорию нуждающихся. И на не оккупированной территории тоже самое.
В чем смысл этого сообщения Федорова?
Другое дело, что всячески принуждают к получению паспорта, иначе проблемы будут везде и в больнице, и с работой, и с учебой, и с пенсиями или другими пособиями. Ну так это же уже другая история.