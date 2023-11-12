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У Чехії розпочато майже 400 розслідувань публічної підтримки війни росії проти України

чехія

У Чехії порушено 384 кримінальні розслідування випадків публічної підтримки війни Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник поліції країни Ондржей Моравчик, пише iROZHLAS.

Моравчик сказав, що з 384 відкритих розслідувань на стадію пред'явлення конкретного звинувачення переведено вже 99 справ, деякі з них уже пройшли через суд.

За його словами, 121 розслідування відносяться до "схвалення та інших форм пропаганди рухів або терористичних організацій", інші були заведені у зв'язку з підтримкою "придушення прав та свобод людини", а також за іншими формулюваннями.

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"Якщо хтось публічно – наприклад, на демонстраціях, в інтернеті чи соціальних мережах – висловить схвалення нападу Росії на Україну або в цьому контексті висловить підтримку або похвалить лідерів РФ, йому може за певних обставин загрожувати притягнення до кримінальної відповідальності", – пояснив Моравчик.

Поліція Чехії також відстежує аналогічну публічну активність через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. До схвалень дій терористів застосовується такий самий набір юридичних кваліфікацій.

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Автор: 

росія (66417) Чехія (1658)


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Это вам не дом Булгкова...
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12.11.2023 23:31 Відповісти
Дом Булгагова зелені перетворили на дом Шарікова
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12.11.2023 23:34 Відповісти
Та в нас марахффон! Це святе!
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12.11.2023 23:32 Відповісти
кацапська вата з Чехії буде потроху переповзати до Словакії.
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12.11.2023 23:54 Відповісти
Да прфіг, голоувати на виборах не зможуть, можуть, тільки повітря портити та по мордасам отримувати
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13.11.2023 00:01 Відповісти
Кстати они (чехи и словаки) друг-друга не терпят. Мышебратья это не про них.
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13.11.2023 03:54 Відповісти
догадывался еще когда солдата Швейка читал.
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13.11.2023 04:12 Відповісти
Діпілов скрізь повно..
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13.11.2023 00:08 Відповісти
 
 