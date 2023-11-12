У Чехії розпочато майже 400 розслідувань публічної підтримки війни росії проти України
У Чехії порушено 384 кримінальні розслідування випадків публічної підтримки війни Росії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник поліції країни Ондржей Моравчик, пише iROZHLAS.
Моравчик сказав, що з 384 відкритих розслідувань на стадію пред'явлення конкретного звинувачення переведено вже 99 справ, деякі з них уже пройшли через суд.
За його словами, 121 розслідування відносяться до "схвалення та інших форм пропаганди рухів або терористичних організацій", інші були заведені у зв'язку з підтримкою "придушення прав та свобод людини", а також за іншими формулюваннями.
"Якщо хтось публічно – наприклад, на демонстраціях, в інтернеті чи соціальних мережах – висловить схвалення нападу Росії на Україну або в цьому контексті висловить підтримку або похвалить лідерів РФ, йому може за певних обставин загрожувати притягнення до кримінальної відповідальності", – пояснив Моравчик.
Поліція Чехії також відстежує аналогічну публічну активність через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. До схвалень дій терористів застосовується такий самий набір юридичних кваліфікацій.
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