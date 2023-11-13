Українська делегація на чолі з віцепрем’єром Свириденко прибула до США - говоритимуть про Формулу миру та зміцнення оборони держави
Українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки. Обговорюватимуть українську Формулу миру та зміцнення оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"У складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Матиму зустрічі у Білому Домі, конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій", - написав Єрмак.
За його словами, ключовими питаннями будуть українська Формула миру, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці й "ще багато важливих тем".
Топ коментарі
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+27 Виталий #548501
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"Мати...му". Суцільні мати (му) до голови лізуть...
То я не зрозумів, а хто буде вкладати президента спати, і взагалі - як це країна без "потужного" буде функціонувати...?
Ой не факт, що США цікавлять медіа-проекти ЗЄрмаків.
І дЄдмак і Сви
нариденко є активними членами Партії Регіонів, та жорсткими противниками будь якої інтеграції України на Захід.
То *мета/результат* візити ціх шльонд" читається як протилежний задекларованому.
https://youtu.be/CAtaaDQItSQ?si=kz0XitPfnsCHHerU https://youtu.be/CAtaaDQItSQ?si=kz0XitPfnsCHHerU
https://youtu.be/JOdlT63tt94?si=5ER2TRej2VACyTab
Послали якусь ляльку, тому що з гімнюком Андрушою ніхто не хоче розмовляти, не те що домовлятись.
11.11.2023. tZe inform.
Посол США в Україні Бріджит Брінк доповіла в Держдеп США про розмову з головою ОПУ Єрмаком. Реакція Держдепартаменту - What he said doesn't matter. We warned him.
13.11.2023.
Держсекретар США, голова дипломатичної служби США, формально третя (фактично друга) особа в державній ієрархії США. Ця особа зустрічається з головою офісу президента України, який не має жодного офіційного статусу і навіть не є державним службовцем. "Дипломатія - це мистецтво жестів" (Лабрюйер). В даному випадку жест дуже простий - офіційні особи США не мають бажання контактувати з українськими офіційними особами.
9:30 (16-30 ранку за к.ч. ) Держсекретар Блінкен зустрічається з Главою Адміністрації Президента України Андрієм Єрмаком у Державному департаменті.
Хоча, мета зустрічі невідома…
Може, американці врешті вирішили діяти?
Як інакше пояснити, що Держсекретар США зустрічається з агентом ФСБ.
Сподіваюсь, Андрюша після зустрічі додому не повернеться…
Тримаю кулаки.
Головне- відданість угрупуванню зЕрмака.
хотпаржуни, ну як вам? хуженєбуло?
*****, усю ІНФОРМАЦІЮ, отримає першим! Козиря на місці, як і обговорювали із Зеленським в Омані!
https://t.me/tZEinform/27144 tZEinform
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на 09-00 13.11.2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак (доказ тут): https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".