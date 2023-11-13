Українська делегація на чолі з віцепрем’єром Свириденко прибула до США - говоритимуть про Формулу миру та зміцнення оборони держави

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки. Обговорюватимуть українську Формулу миру та зміцнення оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Матиму зустрічі у Білому Домі, конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій", - написав Єрмак.

За його словами, ключовими питаннями будуть українська Формула миру, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці й "ще багато важливих тем".

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