УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6007 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
6 709 40

Українська делегація на чолі з віцепрем’єром Свириденко прибула до США - говоритимуть про Формулу миру та зміцнення оборони держави

свириденко

Українська делегація прибула до Сполучених Штатів Америки. Обговорюватимуть українську Формулу миру та зміцнення оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"У складі української делегації, очолюваної віцепрем'єром Юлією Свириденко, прибув до США. Матиму зустрічі у Білому Домі, конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій", - написав Єрмак.

За його словами, ключовими питаннями будуть українська Формула миру, зміцнення оборони України, всебічне поглиблення співпраці й "ще багато важливих тем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон запропонував проєкт для уникнення шатдауну уряду США: без допомоги Україні та Ізраїлю

Автор: 

дипломатія (714) США (23598) Формула миру (96)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
показати весь коментар
13.11.2023 00:39 Відповісти
+38
А какими такими законными полномочиями там наделен "завхоз" Ермак?
показати весь коментар
13.11.2023 00:37 Відповісти
+27
Кстати, вспомнил шутку про то что когда Ермак в Украине, то Зеленский снимает видосики на фоне каких то государственных символов, в кабинете или бункере. А когда Ермак уезжает, то видосики на каком то сером фоне, выглядит на че где то закрыли Вову. И вот, сегодня видосик на сером фоне, а Ермак уехал. И это уже не выглядит шуткой...
показати весь коментар
13.11.2023 00:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А какими такими законными полномочиями там наделен "завхоз" Ермак?
показати весь коментар
13.11.2023 00:37 Відповісти
Фсб наділило його повноваженнями домовлятись з Трампом. Для того щоб дратувати Байдена
показати весь коментар
13.11.2023 00:55 Відповісти
В Єрмака "записка" від Зеленського, що він головний. Не здивуюсь, якщо Свириденко, яка "очолює" делегацію буде Єрмаку каву підносити.
показати весь коментар
13.11.2023 09:55 Відповісти
этими полномочиями ермака наделил народ Украины проголосовав по приколу за зеленского!
показати весь коментар
13.11.2023 10:17 Відповісти
Очень хороший вопрос, очень
показати весь коментар
13.11.2023 10:33 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 00:39 Відповісти
але все одно у всьому винен Порошенко)
показати весь коментар
13.11.2023 01:17 Відповісти
у підумку з серпня 2019 року керує патрушев і портнов.
показати весь коментар
13.11.2023 07:54 Відповісти
"Матиму зустрічі у Білому Домі, конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій", - написав Єрмак.
-------
"Мати...му". Суцільні мати (му) до голови лізуть...
То я не зрозумів, а хто буде вкладати президента спати, і взагалі - як це країна без "потужного" буде функціонувати...?
показати весь коментар
13.11.2023 00:40 Відповісти
Навпаки, Єрмак залишив Володю старшим в Україні.
показати весь коментар
13.11.2023 00:54 Відповісти
Как там говорил Данилов... Все кроме президента, премьера и еще кого то это просто "туристы".
показати весь коментар
13.11.2023 00:50 Відповісти
и еще кого то - це дермак
показати весь коментар
13.11.2023 14:17 Відповісти
тіпа поїхав легітимізуватись. ***** там цей завхоз кому потрібен на офіційному рівні. Тільки грошей платників податків ще просеруть, на які краще було би закупити тисяч сто електродвигунів для дронів.
показати весь коментар
13.11.2023 00:52 Відповісти
про це https://t.me/ermaka2022/3998 повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Ой не факт, що США цікавлять медіа-проекти ЗЄрмаків.
показати весь коментар
13.11.2023 00:53 Відповісти
Кстати, вспомнил шутку про то что когда Ермак в Украине, то Зеленский снимает видосики на фоне каких то государственных символов, в кабинете или бункере. А когда Ермак уезжает, то видосики на каком то сером фоне, выглядит на че где то закрыли Вову. И вот, сегодня видосик на сером фоне, а Ермак уехал. И это уже не выглядит шуткой...
показати весь коментар
13.11.2023 00:54 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 01:52 Відповісти
Лядський цирк Шапіто.
показати весь коментар
13.11.2023 03:06 Відповісти
Свириденко фактично є прем'єр, усім заправляє вона, а Шмигаль так, лише на папері.Мета цього виїзду до США не зовсім зрозуміла, бо яким чином мадам свириденко та інша шобла до зовнішньої політики та "хформули миру"
показати весь коментар
13.11.2023 06:55 Відповісти
мета, дізнатися як зможуть більше про результати зустрічі Байдена і Сі.
І дЄдмак і Свинариденко є активними членами Партії Регіонів, та жорсткими противниками будь якої інтеграції України на Захід.
То *мета/результат* візити ціх шльонд" читається як протилежний задекларованому.
показати весь коментар
13.11.2023 08:01 Відповісти
А шо, тупорилий ішак вже особисто не бажає прошвирнутись? Боїться знову обісратись? Послав секретарку "продвігать свою формулу" про здачу держави.
показати весь коментар
13.11.2023 07:25 Відповісти
скільки ж замісників у завгоспа ? зеленському далеко...
показати весь коментар
13.11.2023 07:45 Відповісти
Атаки на Залужного и Червинского / В США узнали: Ермак подозревается в шпионаже / №608- Юрий Швец
показати весь коментар
13.11.2023 08:35 Відповісти
Ну може досить нести цього швеця,в останньому відео він більш переживає за підписників своіх(1/3 жалівся на це),як би він був якимось цінним(контрагентом) то не ні різну херню.
показати весь коментар
13.11.2023 08:54 Відповісти
Ок, хай люди подивляться, раз ти просиш:

https://youtu.be/CAtaaDQItSQ?si=kz0XitPfnsCHHerU https://youtu.be/CAtaaDQItSQ?si=kz0XitPfnsCHHerU


https://youtu.be/JOdlT63tt94?si=5ER2TRej2VACyTab
показати весь коментар
13.11.2023 10:29 Відповісти
А ти, бачу, дуже переживаєшь за фсб-ка єрмака?
показати весь коментар
13.11.2023 13:02 Відповісти
Цікаво хто захоче зустрітися з корупціонеркою і завгоспом, напевне тільки Селіван.
показати весь коментар
13.11.2023 08:37 Відповісти
Свириденко? Хто це?
Послали якусь ляльку, тому що з гімнюком Андрушою ніхто не хоче розмовляти, не те що домовлятись.
11.11.2023. tZe inform.
Посол США в Україні Бріджит Брінк доповіла в Держдеп США про розмову з головою ОПУ Єрмаком. Реакція Держдепартаменту - What he said doesn't matter. We warned him.
показати весь коментар
13.11.2023 09:02 Відповісти
Упс, я помилився?
13.11.2023.

Держсекретар США, голова дипломатичної служби США, формально третя (фактично друга) особа в державній ієрархії США. Ця особа зустрічається з головою офісу президента України, який не має жодного офіційного статусу і навіть не є державним службовцем. "Дипломатія - це мистецтво жестів" (Лабрюйер). В даному випадку жест дуже простий - офіційні особи США не мають бажання контактувати з українськими офіційними особами.

9:30 (16-30 ранку за к.ч. ) Держсекретар Блінкен зустрічається з Главою Адміністрації Президента України Андрієм Єрмаком у Державному департаменті.

Хоча, мета зустрічі невідома…
Може, американці врешті вирішили діяти?
Як інакше пояснити, що Держсекретар США зустрічається з агентом ФСБ.
Сподіваюсь, Андрюша після зустрічі додому не повернеться…
Тримаю кулаки.
показати весь коментар
13.11.2023 09:21 Відповісти
Професійнійсть представників, а відповідно інтереси України, залишаються для Зеленського не цікавими та не важливими.
Головне- відданість угрупуванню зЕрмака.
показати весь коментар
13.11.2023 09:27 Відповісти
яке обдовбане зелене чмо уповноважило завхоза на "зустрічі у Білому Домі, конгресі, аналітичних центрах, з представниками громадських організацій" від імені України?
хотпаржуни, ну як вам? хуженєбуло?
показати весь коментар
13.11.2023 09:54 Відповісти
так ви ж самі відповіли на поставлене вами запитання!
показати весь коментар
13.11.2023 15:51 Відповісти
фсб відправило українського агента з ОП ,в США ,на переговори до прорашистського Селівана .Тема- закінчення війни на умовах 3,14рації із збереженням окупованих українських територій в складі3,14рації.Для прикриття агенту був виписаний віцепрем'єр Юлія Свириденко, котра не вирішує абсолютно ніяк питаннь для безпеки України і закінчення війни,постачання озброєннь,фінансової чи економічної допомоги Україні .чого не скажеш про протилежну завуальовану антиукраїнську діяльність цих "візітерів"
показати весь коментар
13.11.2023 10:38 Відповісти
НеКонституційні повноваження, у випадкової особи серед делегації, жодних правових наслідків для України, немають! Козиря (в миру - завгосп з ОПУ єрмак) цікавить саме ОТРИМАННЯ інформації з перших рук! Потім її зіллють, як і про спецОперацію проти вагнерівських убивць!

*****, усю ІНФОРМАЦІЮ, отримає першим! Козиря на місці, як і обговорювали із Зеленським в Омані!
показати весь коментар
13.11.2023 10:42 Відповісти
Так это ж "сдача"?! - почему ни одного комета... "ЗРАДА"-бо там методички поменяли. Готовят к капитуляции
показати весь коментар
13.11.2023 11:16 Відповісти
Яка може бути підтримка коли зрадник, колаборант та корупціонер єрмак разом з президентом обкрадають та зраджують Україну....
показати весь коментар
13.11.2023 12:59 Відповісти
я би на зустріч від Білого дома відправила їм прибиральницю Білого дома
показати весь коментар
13.11.2023 14:18 Відповісти
Бігуси і компанія пробийте цих переговорників до другого коліна, бо нема віри владі
показати весь коментар
13.11.2023 15:08 Відповісти
просто цікаво, хто де-факто керівник делегації...
показати весь коментар
13.11.2023 15:50 Відповісти
Та той самий хто "де-факто" "********** України"
показати весь коментар
13.11.2023 16:00 Відповісти
https://t.me/tZEinform




https://t.me/tZEinform/27144 tZEinform
Візит Єрмака в США терміново починають маскувати наспіх створеною делегацією віце-прем'єра Свириденко. Анекдот в тому, що Свириденко в США теж ніхто не посилав і розпорядження про відрядження станом на 09-00 13.11.2023 по Кабінету міністрів відсутнє. В розкладі держсекретаря США Блінкена немає ніякої "делегації", є лише Єрмак (доказ тут): https://www.state.gov/public-schedule-november-13-2023/
На "зустріч" з "делегацією" в 7-00 по м.ч. зігнали працівників посольства під виглядом "української діаспори".
показати весь коментар
13.11.2023 16:29 Відповісти
 
 