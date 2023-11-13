Протягом 12 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 районів зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 12 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 11 листопада уразили 16 районів зосередження окупантів, 2 артилерійські засоби та 2 засоби ППО, - Генштаб