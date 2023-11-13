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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 12 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 районів зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ  по російських окупантах протягом 12 листопада 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом 11 листопада уразили 16 районів зосередження окупантів, 2 артилерійські засоби та 2 засоби ППО, - Генштаб

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авіація (4194) Генштаб ЗС (6869) артилерія (803)


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бородатые ноют -ажмет чай уже не тот https://twitter.com/i/status/1723814465609564449 https://twitter.com/i/status/1723814465609564449
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13.11.2023 02:57 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 08:59 Відповісти
 
 