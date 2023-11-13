Протягом 12 листопада авіація та артилерія ЗСУ уразили 6 районів зосередження окупантів та 3 склади боєприпасів, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 12 листопада 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштаба ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 складах боєприпасів противника".
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Шимус
показати весь коментар13.11.2023 02:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Amber
показати весь коментар13.11.2023 08:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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