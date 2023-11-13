Україна посилює атаки на військові об’єкти ворога на окупованих територіях та в рф, - ISW

Україна посилює атаки військові об’єкти, зокрема місця дислокації російських військових, в тилових районах окупованої України й на території рф.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Головне управління військової розвідки України повідомило 12 листопада, що 11 листопада українські партизани атакували російський військовий штаб в окупованому Мелітополі Запорізької області, вбивши щонайменше трьох офіцерів ФСБ і Росгвардії Росії.

"Заява ГУР від 12 листопада з'явилася після нападу українських партизанів на колишнього голову "народної міліції" так званої Луганської Народної Республіки ("ЛНР") 8 листопада; ударів по російській військовій базі в окупованому Скадовську Херсонської області та об'єктах Чорноморського флоту в Криму 9 листопада; а також трьох ударів у тилу і партизанських нападів у Росії 11 листопада", - нагадали аналітики ISW

До того ж від літа українські війська проводять ударну кампанію по російських військових цілях в окупованому Криму.

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"Україна, схоже, посилює атаки на російську армію, об’єкти її матеріально-технічного забезпечення та інші важливі активи у тилових районах окупованої України та на території РФ", - підсумували в ISW.