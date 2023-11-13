Сенатор-республіканець Скотт зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США 2024 року, - Reuters

Сенатор від Республіканської партії Тім Скотт, попри значну підтримку Скотта з боку фінансових донорів, зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США 2024 року.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри значну підтримку Скотта з боку фінансових донорів, які бачили у ньому консервативну, але помірну альтернативу Дональду Трампу та Рону Десантісу, політик з Південної Кароліни так і не зміг обрати ефективну лінію у передвиборчих перегонах і перетягти виборців на свій бік", - пише агенство.

Після третіх дебатів між кандидатами-республіканцями, які, на думку переважної більшості експертів, пройшли для Скотта вкрай невдало, він вирішив зняти свою кандидатуру.

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"Я думаю, що виборці чітко дали мені зрозуміти: "Не зараз, Тіме", - сказав політик в ефірі Fox News.