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Сенатор-республіканець Скотт зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США 2024 року, - Reuters

скотт,тім

Сенатор від Республіканської партії Тім Скотт, попри значну підтримку Скотта з боку фінансових донорів, зняв свою кандидатуру з президентських виборів у США 2024 року.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Попри значну підтримку Скотта з боку фінансових донорів, які бачили у ньому консервативну, але помірну альтернативу Дональду Трампу та Рону Десантісу, політик з Південної Кароліни так і не зміг обрати ефективну лінію у передвиборчих перегонах і перетягти виборців на свій бік", - пише агенство.

Після третіх дебатів між кандидатами-республіканцями, які, на думку переважної більшості експертів, пройшли для Скотта вкрай невдало, він вирішив зняти свою кандидатуру.

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"Я думаю, що виборці чітко дали мені зрозуміти: "Не зараз, Тіме", - сказав політик в ефірі Fox News.

Автор: 

вибори (6724) США (23598)


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Виглядати невдало на фоні довбой@бів трампа і десантіса-це звісно треш.
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13.11.2023 06:54 Відповісти
Трамп отличный в ведении дебатов. Он может быть плох как политик, но язык у него подвешен.
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13.11.2023 07:34 Відповісти
Якщо абстрагуватись від риторики Трампа та його свити відносно України, то він досить часто говорить правильні речі, які підтримують багато американців невдоволених політикою дем.партії. Проблема у тому, що заяви Трампа - це в основному передвиборчий популізм.
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13.11.2023 08:14 Відповісти
Да. Трамп просто балабол.
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13.11.2023 08:18 Відповісти
Наверно единственный республиканец, кандидат в президенты, критикующий Байдена не за помощь Украине, а за недостаточную помощь. В общем сразу видно что не москаль.
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13.11.2023 07:58 Відповісти
залишиться jobнутий трамп та на підхваті, якщо щось піде не так, ще більш jobнутий кеннеді, предки якого перевертаються у могили, дивлячись на те, в що виродився їх рід.
ось де вибори, так вибори, на фоні цих кандидатів, яких підтримують американці, українські вибори вже й не виглядають так погано.
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13.11.2023 08:59 Відповісти
Нет, выглядяют. Никто в США в здравом уме не будет поддерживать тех, кто против Америки.
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13.11.2023 09:53 Відповісти
 
 