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Окупанти у Запорізькій області проводять поквартирні обходи" і підселяються у будинки місцевих, - Федоров

окупанти

На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники проводять "поквартирні обходи" і підселяються у будинки місцевих.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В Токмаку окупанти проводять "поквартирні обходи" та заселяються в багатоповерхівки. Жителі Бердянського району повідомляють про підселення загарбників у будинки", - зазначив Федоров.

За його словами, загарбники заселяються у будинки місцевих, зриваючи замки, або ж підселяються до них і таким чином "закриваються ними як живим щитом".

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"Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію - заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди", - зауважив Федоров.

Автор: 

окупація (6762) Запорізька область (3779) Федоров Іван (652)


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так це супер частина окупантів просто не проснеться .
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13.11.2023 07:32 Відповісти
Современную войну не выиграть без симметричных действий так как имеем дело с террористами а не армией. Россия - Самая значительная террористическая организация с флотом, самолётами и ракетами, яо.
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13.11.2023 08:06 Відповісти
а втікач федоров до кого підселився?
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13.11.2023 09:09 Відповісти
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13.11.2023 09:23 Відповісти
 
 