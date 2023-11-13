Окупанти у Запорізькій області проводять поквартирні обходи" і підселяються у будинки місцевих, - Федоров
На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники проводять "поквартирні обходи" і підселяються у будинки місцевих.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"В Токмаку окупанти проводять "поквартирні обходи" та заселяються в багатоповерхівки. Жителі Бердянського району повідомляють про підселення загарбників у будинки", - зазначив Федоров.
За його словами, загарбники заселяються у будинки місцевих, зриваючи замки, або ж підселяються до них і таким чином "закриваються ними як живим щитом".
"Деякі села Пологівського району ворог перетворив на резервацію - заїхати чи виїхати можуть тільки прописані там люди", - зауважив Федоров.
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роман #583809
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