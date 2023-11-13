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Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 312 550 осіб (+800 за добу), 5354 танки, 7569 артсистем, 10079 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 312 550 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 312 550 (+800) осіб,

танків - 5354 (+5) од,

бойових броньованих машин - 10079 (+6) од,

артилерійських систем - 7569 (+10) од,

РСЗВ - 881 (+0) од,

засоби ППО - 580 (+0) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5634 (+2),

крилаті ракети - 1561 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9949 (+5) од,

спеціальна техніка - 1079 (+1).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень ЗСУ ліквідували 6660 окупантів та 744 одиниці озброєння та військової техніки, - Міноборони. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 312 550 осіб (+800 за добу), 5354 танки, 7569 артсистем, 10079 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА 01

Автор: 

армія рф (18034) ліквідація (4146) знищення (7692)


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Топ коментарі
+16
"Мальчик в трусиках" найден

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13.11.2023 08:42 Відповісти
+13
Минув 3550 день москальсько-української війни.
27 одиниці техніки та 800!! чумардосів.
Арта 10, броня 11, логістика 5.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 0 - 1.
Техніка сильно просіла, можливо закінчується у задієних підрозділах.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 312 000!!! це більше, ніж таке місто як Вологда ...
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13.11.2023 09:29 Відповісти
+10
Кацапи дохнуть з завидною регулярністю не зважаючи ні на які погодні умови, Вологда привіт.
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13.11.2023 08:29 Відповісти
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13.11.2023 08:19 Відповісти
Кацапи дохнуть з завидною регулярністю не зважаючи ні на які погодні умови, Вологда привіт.
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13.11.2023 08:29 Відповісти
Потьомкин:
- Салдат не жалеть! Бабы новых нарожают! Лашадей жалко - взять негде!
Так і тут: техніку жаліють - а солдат - ні!
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13.11.2023 09:27 Відповісти
"Мальчик в трусиках" найден

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13.11.2023 08:42 Відповісти
Лишається лише додати сакраментально-уZке:
Єнта фсьо хвєйк!
Я вам нє вєруууу!
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13.11.2023 08:51 Відповісти
Да, подрос малец
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13.11.2023 08:51 Відповісти
А срать не навчився ...в шоколаді увесь
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13.11.2023 09:12 Відповісти
за "малєц чипідріс" - зачєт
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13.11.2023 12:40 Відповісти
Судячи з трусиків то кацапська дєвочка.
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13.11.2023 09:40 Відповісти
Яка смачна поживка для наших хробачків.
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13.11.2023 17:30 Відповісти
Минув 3550 день москальсько-української війни.
27 одиниці техніки та 800!! чумардосів.
Арта 10, броня 11, логістика 5.
Рахунок ППО спецтехніка мінімальний 0 - 1.
Техніка сильно просіла, можливо закінчується у задієних підрозділах.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 312 000!!! це більше, ніж таке місто як Вологда ...
показати весь коментар
13.11.2023 09:29 Відповісти
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13.11.2023 09:32 Відповісти
підїжджаєм до станції Смолєнск. У кого квитки на концерт - підготуватись до виходу. Речі можно не брати.
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13.11.2023 12:01 Відповісти
У водіїв та механиків вчора був вихідний, лізли пішкодралом?
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13.11.2023 10:53 Відповісти
чекають на підвоз палива. Завтра на борт і броню насажають, і знов буде тисяча.
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13.11.2023 12:06 Відповісти
Похоже техника закончилась. Ждём свежего подвлза. А пока гужевым транспортом. Пора после танков и самолётов вводить графу лошади.
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13.11.2023 16:10 Відповісти
 
 