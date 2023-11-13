Загальні бойові втрати рф від початку війни - близько 312 550 осіб (+800 за добу), 5354 танки, 7569 артсистем, 10079 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення рф українські захисники ліквідували близько 312 550 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 312 550 (+800) осіб,

танків - 5354 (+5) од,

бойових броньованих машин - 10079 (+6) од,

артилерійських систем - 7569 (+10) од,

РСЗВ - 881 (+0) од,

засоби ППО - 580 (+0) од,

літаків - 322 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5634 (+2),

крилаті ракети - 1561 (+1),

кораблі /катери - 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9949 (+5) од,

спеціальна техніка - 1079 (+1).

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