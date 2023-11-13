Ворог завдав ракетного удару по Харкову та обстріляв Чугуївський і Куп’янський райони Харківщини

Вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗКР С-300, по Шевченківському району Харкова.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев'яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих немає.

За інформацією ОВА, протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прифронтові та прикордонні населені пункти Харківської області.

Зокрема, під вогнем окупантів були Вовчанськ та Нестерне Чугуївського району, Новомлинськ, Куп'янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка Куп'янського району.

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Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено приватний будинок.

Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано.

Очільник регіону також інформує, що станом на 12.11.2023 із небезпечних громад Куп’янщини евакуювали 257 дітей. Підлягають евакуації ще 35. Евакуація триває.

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