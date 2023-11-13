У рф посилюють контроль над інформаційним простором, планують блокувати VPN-сервіси, - ISW

Російський уряд планує блокувати VPN-сервіси для того, щоб посилити контроль над інформаційним простором.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

У заяві міністерства цифрового розвитку йдеться про блокування лише окремих віртуальних мереж, які "експертна комісія" визначила як загрози, ймовірно, з метою запобігти обходу росіянами цензури.

Нещодавно російський уряд оголосив про заборону послуг, які надають віртуальні та тимчасові мобільні номери, починаючи з 1 вересня 2024 року.

Зазначається, що росіяни досі мають можливість використовувати ці мобільні номери в поєднанні з VPN-сервісами для створення анонімних онлайн-персонажів, щоб уникнути російської цензури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили перевірки телефонів українців на тимчасово окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Аналітики ISW стверджують, що російський уряд навряд чи дозволить працювати в Росії будь-яким VPN-сервісам, які дозволять росіянам обходити цензуру та залишатися анонімними від російського уряду.