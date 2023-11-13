УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5665 відвідувачів онлайн
Новини
2 482 10

У рф посилюють контроль над інформаційним простором, планують блокувати VPN-сервіси, - ISW

vpn

Російський уряд планує блокувати VPN-сервіси  для того, щоб посилити контроль над інформаційним простором.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

У заяві міністерства цифрового розвитку йдеться про блокування лише окремих віртуальних мереж, які "експертна комісія" визначила як загрози, ймовірно, з метою запобігти обходу росіянами цензури.

Нещодавно російський уряд оголосив про заборону послуг, які надають віртуальні та тимчасові мобільні номери, починаючи з 1 вересня 2024 року.

Зазначається, що росіяни досі мають можливість використовувати ці мобільні номери в поєднанні з VPN-сервісами для створення анонімних онлайн-персонажів, щоб уникнути російської цензури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни посилили перевірки телефонів українців на тимчасово окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Аналітики ISW стверджують, що російський уряд навряд чи дозволить працювати в Росії будь-яким VPN-сервісам, які дозволять росіянам обходити цензуру та залишатися анонімними від російського уряду.

Автор: 

росія (66417) цензура (364) ISW (653)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Скора сборная єрєф па футболу виіграєт чємпіонат міра а рюській касманавт висадітся на солнце)
показати весь коментар
13.11.2023 08:49 Відповісти
+6
показати весь коментар
13.11.2023 08:51 Відповісти
+4
А не простіше заборонити інтернет взагалі? Для чого тягнути?
показати весь коментар
13.11.2023 08:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скора сборная єрєф па футболу виіграєт чємпіонат міра а рюській касманавт висадітся на солнце)
показати весь коментар
13.11.2023 08:49 Відповісти
Зустрівшись у фіналі зі збірною КНДР? Бо вони ж незмінні чемпіони світу останні 50 років. У тепер вже спільній з уZкімі реальності
показати весь коментар
13.11.2023 08:55 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 08:51 Відповісти
А не простіше заборонити інтернет взагалі? Для чого тягнути?
показати весь коментар
13.11.2023 08:58 Відповісти
Це наступний крок.
показати весь коментар
13.11.2023 09:15 Відповісти
Заблокувати накуй ВСЕ!,, абЕвЕгедейку хай дивляться ,чмошники ******,
показати весь коментар
13.11.2023 09:40 Відповісти
Вєрнай дарогой ідуть таваріщі!
Он в КНДР в інтернет взагалі без електроенергії виходять
А на Кубі про кожен Мб звітують у кілька установ, до тогож-на папері
УZкім й надалі тим шляхом, що крейсер мацква протоптав
показати весь коментар
13.11.2023 08:59 Відповісти
Ударім чєбурнетом па амєріканскаму імпєріалізму!
показати весь коментар
13.11.2023 09:00 Відповісти
Рунет был настоящим взрывом в нулевых, но потом государство наложило на него руки и он начал умирать. Всех креативщиков или купили, или выгнали из страны. Бизнесы перекупили или позакрывали. Лучшее доказательство, что государство не может в экономику.
показати весь коментар
13.11.2023 09:05 Відповісти
Так уже давно блокируют впн-сервисы выборочно, а иногда и протоколы впн в целом
показати весь коментар
13.11.2023 10:30 Відповісти
 
 