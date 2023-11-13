У рф посилюють контроль над інформаційним простором, планують блокувати VPN-сервіси, - ISW
Російський уряд планує блокувати VPN-сервіси для того, щоб посилити контроль над інформаційним простором.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
У заяві міністерства цифрового розвитку йдеться про блокування лише окремих віртуальних мереж, які "експертна комісія" визначила як загрози, ймовірно, з метою запобігти обходу росіянами цензури.
Нещодавно російський уряд оголосив про заборону послуг, які надають віртуальні та тимчасові мобільні номери, починаючи з 1 вересня 2024 року.
Зазначається, що росіяни досі мають можливість використовувати ці мобільні номери в поєднанні з VPN-сервісами для створення анонімних онлайн-персонажів, щоб уникнути російської цензури.
Аналітики ISW стверджують, що російський уряд навряд чи дозволить працювати в Росії будь-яким VPN-сервісам, які дозволять росіянам обходити цензуру та залишатися анонімними від російського уряду.
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Он в КНДР в інтернет взагалі без електроенергії виходять
А на Кубі про кожен Мб звітують у кілька установ, до тогож-на папері
УZкім й надалі тим шляхом, що крейсер мацква протоптав