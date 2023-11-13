Шольц готовий на переговори з путіним після повного виведення військ рф з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий вести переговори з диктатором володимиром путіним, але за умови виведення російських військ з України.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, агресія Росії проти України - це "повернення імперіалізму до Європи".

"путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. Росію необхідно змусити зробити крок назад", - сказав Шольц.

Він зазначив, що "у кращому випадку Україна досягне успіху, а путін - ні".

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Політик заявив, що вже вів переговори з путіним і зробить це знову у майбутньому.

"Проте переговори вимагають рішучого кроку від Росії. Це виведення військ", - резюмував канцлер.