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Новини
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Шольц готовий на переговори з путіним після повного виведення військ рф з України

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що готовий вести переговори з диктатором володимиром путіним, але за умови виведення російських військ з України.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті Heilbronner Stimme, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, агресія Росії проти України - це "повернення імперіалізму до Європи".

"путін планував свою кампанію так, щоби завоювати країну протягом двох тижнів. Це не спрацювало. Але Україна також відвоювала багато територій. Росію необхідно змусити зробити крок назад", - сказав Шольц.

Він зазначив, що "у кращому випадку Україна досягне успіху, а путін - ні".

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Політик заявив, що вже вів переговори з путіним і зробить це знову у майбутньому.

"Проте переговори вимагають рішучого кроку від Росії. Це виведення військ", - резюмував канцлер.

Автор: 

путін володимир (24219) Шольц Олаф (1142) переговори з Росією (1319)


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Топ коментарі
+23
Будьте вдячним Шольцу хоча б за те, що він для ЗСУ за останні 2 роки зробив більше, ніж Зє за 4.
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13.11.2023 09:13 Відповісти
+9
Міжнародний кримінальний суд може бути після повної капітуляції як у випадку з Німеччиною, і після коли відбувся Нюрнбергзський трибунал. Така капітуляція кацапів буде? Не буде. Тому що в України і близько не вистачить сил щоб самостійно це зробити,а ніхто із заходу цього і не хоче. Плюс ядерна зброя кацапська навряд че це позволить зробити. У кого сила грубо говорячи той і правий, нічого не змінилося з камяного віку. Усі ці красиві слова про покарання і так дальше закінчуються там де починаються інтереси,побоювання і страхи однієї з конфліктуючих сторін
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13.11.2023 09:24 Відповісти
+6
Газу дешевого від міжнародного злочинця та терориста захотілось?
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13.11.2023 09:08 Відповісти
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Газу дешевого від міжнародного злочинця та терориста захотілось?
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13.11.2023 09:08 Відповісти
Будьте вдячним Шольцу хоча б за те, що він для ЗСУ за останні 2 роки зробив більше, ніж Зє за 4.
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13.11.2023 09:13 Відповісти
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13.11.2023 10:41 Відповісти
Ну, то есть международный криминальный суд - это всё фикция, когда у тебя есть своя страна с халопами и с ЯО.
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13.11.2023 09:11 Відповісти
Міжнародний кримінальний суд може бути після повної капітуляції як у випадку з Німеччиною, і після коли відбувся Нюрнбергзський трибунал. Така капітуляція кацапів буде? Не буде. Тому що в України і близько не вистачить сил щоб самостійно це зробити,а ніхто із заходу цього і не хоче. Плюс ядерна зброя кацапська навряд че це позволить зробити. У кого сила грубо говорячи той і правий, нічого не змінилося з камяного віку. Усі ці красиві слова про покарання і так дальше закінчуються там де починаються інтереси,побоювання і страхи однієї з конфліктуючих сторін
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13.11.2023 09:24 Відповісти
Всё так, даже не поспоришь, но, встречаться с преступником, даже, если не будет капитуляции - такое себе дело.
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13.11.2023 09:37 Відповісти
интересно просто, как может быть "капитуляция", если нету войны юридически? п может когда угодно просто закончить так называемое "сво" и сказать что он победил. вот и все.
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13.11.2023 11:35 Відповісти
От й я давно завжди кажу, що у ********* світі немає механізмів притягнення до відповідальності тих, чия країна сильна й з ядерною зброєю. Он, з чучхе скільки возяться, а нічого зробити не можуть. А тут значно складніша ситуація. Тому, коли я чую з чиїхось вуст високопарні слова про якийсь там трибунал, то це викликає тількі стійкі рвотні позови.
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13.11.2023 09:47 Відповісти
********* світу треба на майбутнє розробити план протидії ман'якам зі зброєю.Якщо зараз не зупинити *****,у китайського ман'яка відкриються очі і воно полізе в Тайвань,далі ******* пухле кривооке полізе в Південну Корею і тд
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13.11.2023 10:27 Відповісти
Розумна і послідовна позиція.
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13.11.2023 09:38 Відповісти
Залишилося тільки медіума для переговорів знайти.
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13.11.2023 09:56 Відповісти
Може так статись, що для цього знадобиться сперитичний сеанс...
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13.11.2023 10:11 Відповісти
Если выведут войска за линию границы, так о чем договариваться? Тут иное для нас видно. Выводить не станут, своими силами мы не сможем это сделать, помощи много не дадут, пора решать. Ведь сразу стало ясно с 14 г это. Теперь и юг потеряли.
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13.11.2023 10:13 Відповісти
І про що тоді переговори вести? Щоб воно більше не нападало на цивілізований світ? Так воно ж бреше ЗАВЖДИ.
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13.11.2023 10:43 Відповісти
"Случилось невероятное, Шольц! Ми захватили Москву?" (Группенфюрер Г. Мюллер, "Сімнадцять миттєвостей весни")
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13.11.2023 11:33 Відповісти
 
 