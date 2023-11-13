Російські загарбники в окупованому Маріуполі підтвердили загибель працівників "поліції" та ФСБ, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі внаслідок вибуху 10 листопада російський "поліціянт" зазнав серйозних травм і, як стало відомо, помер у лікарні. Також у місті були ліквідовані ще кілька окупантів, зокрема співробітник ФСБ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Вибух автомобіля одного з "поліціянтів" окупаційного корпусу стався 10 листопада на пр. Металургів. Тоді представники місцевих Сил спротиву розповіли, що операція була їх "подарунком" так званим "поліцейським" на святкування Дня поліції у рф.
Наразі з'ясувалося, що загарбник отримав смертельні рани після підриву машини.
"Російські ресурси підтверджують не лише підрив автомобіля російського "поліцейського", але його загибель у лікарні", - зазначає Андрющенко.
Також він опублікував скрин публікації одного із пропагандистських ресурсів. У ньому йдеться, що протягом останніх кількох днів в окупованому Маріуполі було вбито як мінімум чотирьох співробітників "поліції" та ФСБ загарбників. У цьому окупанти звинувачують українських партизанів, зокрема "диверсантів".
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