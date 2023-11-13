Російська БМП чавить двох своїх піхотинців із Бурятії, марно намагаючись виїхати з поля бою. ВIДЕО

Ворожа бронемашина переїхала двох своїх піхотинців, марно намагаючись виїхати з поля бою, після "м’ясного" штурму позиції 58 ОМПБр ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами із бурятської Кяхти опублікували українські воїни.

Момент наїзду на піхотинців зафіксований на другій хвилині запису (01:34). Один із розчавлених окупантів залишається здатним рухатися ще якийсь часі з усіх сил повзе польвою дорогою. На наступних кадрах видно влучання в бронемашину. Палаючий окупант вискакує із неї і намагається усіляко збити вогонь.

"На світанку окупанти пішли у "м’ясний штурм" на позиції 58 ОМПБр. Російську піхоту прикривала бронетехніка. Але танки та бронемашини, а також підтримка артилерії та авіації не допомогли ворогам. За кілька годин "рускіє вітязі" ганебно тікали. Урятуватися вдалося не всім – на полі бою залишилось близько півсотні тіл загарбників, які приперлися до нас аж із бурятського міста Кяхта у складі 37 "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко", - пишуть бійці в коментарі до відео.

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