УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5665 відвідувачів онлайн
Новини Війна
28 652 49

Російська БМП чавить двох своїх піхотинців із Бурятії, марно намагаючись виїхати з поля бою. ВIДЕО

Ворожа бронемашина переїхала двох своїх піхотинців, марно намагаючись виїхати з поля бою, після "м’ясного" штурму позиції 58 ОМПБр ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами із бурятської Кяхти опублікували українські воїни.

Момент наїзду на піхотинців зафіксований на другій хвилині запису (01:34). Один із розчавлених окупантів залишається здатним рухатися ще якийсь часі з усіх сил повзе польвою дорогою. На наступних кадрах видно влучання в бронемашину. Палаючий окупант вискакує із неї і намагається усіляко збити вогонь.

"На світанку окупанти пішли у "м’ясний штурм" на позиції 58 ОМПБр. Російську піхоту прикривала бронетехніка. Але танки та бронемашини, а також підтримка артилерії та авіації не допомогли ворогам. За кілька годин "рускіє вітязі" ганебно тікали. Урятуватися вдалося не всім – на полі бою залишилось близько півсотні тіл загарбників, які приперлися до нас аж із бурятського міста Кяхта у складі 37 "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко", - пишуть бійці в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поранений і покинутий бурят-окупант корчиться від болю на полі бою. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18034) Бурятія (40) знищення (7692) 58 окрема мотопіхотна бригада (113) Дикі шершні (232)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
Яке приємне відео...
показати весь коментар
13.11.2023 09:27 Відповісти
+41
"...Будапештской...донской....краснознамєнной...красной звєзди ..казачьєй...щадєнко...." Та вони там всі чокнуті🤦
показати весь коментар
13.11.2023 09:31 Відповісти
+27
Як таргани ти їх в двері а вони в вікно. Але якби їх не задавив їхній ванька то це зробив би солдат НАТО
показати весь коментар
13.11.2023 09:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке приємне відео...
показати весь коментар
13.11.2023 09:27 Відповісти
Так, але не дуже приємно що підари по чистому полю проїхались впритул до нашої посадки. І допоки вони не почали вивалюватись в посадку по них ніякого ураження не було.
показати весь коментар
13.11.2023 10:21 Відповісти
хруст раздавленого бурятского таракана
очень успокаивает
спасибо
показати весь коментар
13.11.2023 12:37 Відповісти
Не було там нашіх, сіра зона.
показати весь коментар
13.11.2023 14:26 Відповісти
кросівоє...
показати весь коментар
13.11.2023 10:55 Відповісти
красота, нєпісуєма....
по одних проїхали, друге горить, в третього повна срака осколків і всім боляче..
це мед на душу а не відео
показати весь коментар
13.11.2023 14:39 Відповісти
у ідіотів нічого не змінилося після другої світової, послати техніку,особовий склад,щоб за короткий проміжок часу це бездарно злити, і потім орки сидять і розказують "ценой больших потерь во вторую мировую мы победили нацизм". Так великі жертви в першу чергу через те,що у вас бездарне командування, людей за людей не вважають,а за мясо
показати весь коментар
13.11.2023 09:30 Відповісти
Навпаки, у орків дуже грамотне командування і діють вони"за будь яку ціну" правильно, тому що їх баби ще народжують..
показати весь коментар
13.11.2023 13:08 Відповісти
до последнего расеянца, гойды скрепанутые.
показати весь коментар
26.12.2023 13:06 Відповісти
Як таргани ти їх в двері а вони в вікно. Але якби їх не задавив їхній ванька то це зробив би солдат НАТО
показати весь коментар
13.11.2023 09:31 Відповісти
"...Будапештской...донской....краснознамєнной...красной звєзди ..казачьєй...щадєнко...." Та вони там всі чокнуті🤦
показати весь коментар
13.11.2023 09:31 Відповісти
Дійсно гарне відео
показати весь коментар
13.11.2023 09:31 Відповісти
Оце і є хороші руські
показати весь коментар
13.11.2023 09:32 Відповісти
"Пропагандоны" уже сами запутались... То была дрг, то не было.
показати весь коментар
13.11.2023 09:32 Відповісти
Як завжди у кацапів. Зранку прокинувся,глянув на потолок...а там історія про укрДРГ.)
показати весь коментар
13.11.2023 09:50 Відповісти
Так вони таку муйню масово там в себе розповсюджують - для підняття морального духу . Десятки неіснуючих " пабьєд" з'являються в їхніх тєлєгах чи не щодня .
показати весь коментар
13.11.2023 10:16 Відповісти
По цій новині-про українську ДРГ-плагіат на плагіаті.Якщо згадати "Пригоди бравого солдата Швейка,то призначений історіограф полку,де служив Швейк-писав такі історії наперед.В них кожний,хто попадав в поле зору писаки-був герой,була перемога.Деяким навіть випадала геройська смерть.Я.Гашек,читаючи кацапські побрехеньки-в домовині крутиться пропелером...
показати весь коментар
13.11.2023 14:00 Відповісти
Ветеран - это от слова ветер, тот, кто пускает ветры, пердун другими словами
показати весь коментар
13.11.2023 12:02 Відповісти
"Встрєчайтє-а вот і ачєрєдниє жарєниє і раздавлєние буряти,как ми ради"-кобзон на свайьом ачєрєдном канцертє...
показати весь коментар
13.11.2023 09:35 Відповісти
Какое хорошее видио ... так подняло аппетит перед завтраком! Пойду позавтракаю пока хорошее настроение ... и смотреть телеМАРАФЕТ и звернення ЭТОГО не буду , чтобы настроение не испортилось.
показати весь коментар
13.11.2023 09:36 Відповісти
Кяхта, пьозда, ну і назви у лаптєносців, прости Господи...
показати весь коментар
13.11.2023 09:37 Відповісти
...у складі 37 "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой... дивна назва для руснявої якоїсь бригади. тим більше бурятської. вони хоч розуміють що то таке Будапешт?
показати весь коментар
13.11.2023 09:38 Відповісти
Один з двох; він в інституті в Улан-Уде один семестр англійську вивчав. Тому знає, що Буда -- то майже як Будда, а pest (англ.) -- то шкідник.

показати весь коментар
13.11.2023 09:41 Відповісти
",,,может я і нє паєду в монгольській горад Будапешт..."В.Висоцкій.
показати весь коментар
13.11.2023 11:53 Відповісти
Сидить бурятська сім"я вдома Малий скиглить:
- Мамка-а! Кушать хочется!
- Потерпите детки! Вот папка "бандер" пабедит привезёт много денег Вот тогда и наедитесь вволю!
Тут відкриваються двері і заходить "щось" чорне, безносе, безвухе і страшне Діти врозтіч :
- Чисайна!!! ("леший")
- Да не "чисайна" я, а ваш папка!
- А чо такой страшный, чёрный?
- В Украине жарко очень Вот я и обгорел!
показати весь коментар
13.11.2023 09:40 Відповісти
припертися за 6 тисяч км щоб здохнути в українських полях
показати весь коментар
13.11.2023 09:40 Відповісти
таке саме... припертися, щоб горіти на чужій землі за жменю грошей.... що в головах цих пітекантропів...
показати весь коментар
17.11.2023 11:10 Відповісти
БМП посрала кацапами ще й підтерлась.
показати весь коментар
13.11.2023 09:46 Відповісти
Бурятські козаки? Ні, не чув ніколи. А вони є
показати весь коментар
13.11.2023 09:46 Відповісти
Какое агарчение, пастигла неудача.
показати весь коментар
13.11.2023 09:57 Відповісти
кяхтИ бурятИ
показати весь коментар
13.11.2023 10:00 Відповісти
Якби я був художником, я б намалював бурята "Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко"
показати весь коментар
13.11.2023 10:02 Відповісти
Бурятская национальная кухня

дамбар (жаренные субпродукты)
показати весь коментар
13.11.2023 10:03 Відповісти
Вообще, это должна быть целенаправленная стратегия для наших от верхов до низов.

Уничтожать в первую очередь представителей малых народов росии. Вообще в плен не брать.
Ни бурятов, ни кадыровцев, ни дагестанцев.

И если есть две равнозначные цели, то бить Хаймарсом нужно по дагестанцам, а не по русским. Если брать в плен, то дагов в расход, а руских накормить.

Сколько русских не убивай - им пофиг. А если малый народ - они почувствуют это на местах.
Тогда это будет болезненно для них. И возможны бунты.
показати весь коментар
13.11.2023 10:09 Відповісти
навпаки, більше нищити потрібно саме кацапів... нех одні чурки залишаться.
тези про православіє і адіннарот скиснуть самі по собі.
показати весь коментар
13.11.2023 12:46 Відповісти
Чому так мало ? А де широка душа, давити так давити ?
показати весь коментар
13.11.2023 10:10 Відповісти
Тут прекрасно АПСОЛЮТНО ВСЕ!!!
Особливо той момент, де орченя на перебитих лапках зразу пробує ходити, а потім на карачках пиз*ує мамку шукати...
показати весь коментар
13.11.2023 10:18 Відповісти
Виявляється не кава зранку підіймає настрій 😊
показати весь коментар
13.11.2023 10:22 Відповісти
показати весь коментар
13.11.2023 10:38 Відповісти
Малувато буде, московської падалі!!
Слава Українським Захисникам!!!
показати весь коментар
13.11.2023 10:46 Відповісти
кяхтачане поехали мир посмотреть.
показати весь коментар
13.11.2023 12:12 Відповісти
таргани.
показати весь коментар
13.11.2023 12:17 Відповісти
"Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко" интересный набор букавок бурятам так вообще всю жизнь оленя по тайге ганять проще чем расшифровать все эти надписи на заборе
показати весь коментар
13.11.2023 12:50 Відповісти
Нормально, россияне одобряют
показати весь коментар
13.11.2023 13:42 Відповісти
Проте, як вони зістрибували з бмп на початку відео, - ще до того, як касетна болванка їх до тями привела...))). Дєсантура!...єпта!!..... Уявляли себе дідамі мабуть... Кончені
показати весь коментар
13.11.2023 13:51 Відповісти
Що ж там в бурятії в них коїться, що їм так хочеться подохнути?
показати весь коментар
13.11.2023 14:11 Відповісти
На концерт!
показати весь коментар
13.11.2023 14:31 Відповісти
как же этой погани много.
показати весь коментар
13.11.2023 14:50 Відповісти
 
 