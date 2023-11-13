Російська БМП чавить двох своїх піхотинців із Бурятії, марно намагаючись виїхати з поля бою. ВIДЕО
Ворожа бронемашина переїхала двох своїх піхотинців, марно намагаючись виїхати з поля бою, після "м’ясного" штурму позиції 58 ОМПБр ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис фрагментів бою з окупантами із бурятської Кяхти опублікували українські воїни.
Момент наїзду на піхотинців зафіксований на другій хвилині запису (01:34). Один із розчавлених окупантів залишається здатним рухатися ще якийсь часі з усіх сил повзе польвою дорогою. На наступних кадрах видно влучання в бронемашину. Палаючий окупант вискакує із неї і намагається усіляко збити вогонь.
"На світанку окупанти пішли у "м’ясний штурм" на позиції 58 ОМПБр. Російську піхоту прикривала бронетехніка. Але танки та бронемашини, а також підтримка артилерії та авіації не допомогли ворогам. За кілька годин "рускіє вітязі" ганебно тікали. Урятуватися вдалося не всім – на полі бою залишилось близько півсотні тіл загарбників, які приперлися до нас аж із бурятського міста Кяхта у складі 37 "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко", - пишуть бійці в коментарі до відео.
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очень успокаивает
спасибо
по одних проїхали, друге горить, в третього повна срака осколків і всім боляче..
це мед на душу а не відео
- Мамка-а! Кушать хочется!
- Потерпите детки! Вот папка "бандер" пабедит привезёт много денег Вот тогда и наедитесь вволю!
Тут відкриваються двері і заходить "щось" чорне, безносе, безвухе і страшне Діти врозтіч :
- Чисайна!!! ("леший")
- Да не "чисайна" я, а ваш папка!
- А чо такой страшный, чёрный?
- В Украине жарко очень Вот я и обгорел!
дамбар (жаренные субпродукты)
Уничтожать в первую очередь представителей малых народов росии. Вообще в плен не брать.
Ни бурятов, ни кадыровцев, ни дагестанцев.
И если есть две равнозначные цели, то бить Хаймарсом нужно по дагестанцам, а не по русским. Если брать в плен, то дагов в расход, а руских накормить.
Сколько русских не убивай - им пофиг. А если малый народ - они почувствуют это на местах.
Тогда это будет болезненно для них. И возможны бунты.
тези про православіє і адіннарот скиснуть самі по собі.
Особливо той момент, де орченя на перебитих лапках зразу пробує ходити, а потім на карачках пиз*ує мамку шукати...
Слава Українським Захисникам!!!