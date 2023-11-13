США і Південна Корея оновили спільну стратегію стримування загроз із боку КНДР

США і Південна Корея оновили так звану "Спеціальну стратегію стримування" щодо КНДР. Країни домовились посилити протидію ракетним, ядерним та іншим військовим загрозам з боку Пхеньяна.

Про це повідомляє Yonhap, передає Цензор.НЕТ.

Спеціальна стратегія стримування (TDS, Tailored Deterrence Strategy) була ухвалена двома країнами у 2013 році. У понеділок під час 55-ї Консультативної наради з питань безпеки в Сеулі міністри оборони Кореї Шин Вон Сік та США Ллойд Остін підписали оновлену версію стратегії.

Союзники працювали над оновленням цього ключового військового документа, аби він краще відображав їхню відповідь на ядерні та ракетні загрози КНДР, що зростають. Пхеньян за останні 10 років провів шість ядерних випробувань і закріпив у конституції право використовувати превентивні ядерні удари для свого захисту.

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Остін підтвердив зобов’язання США застосувати для захисту Південної Кореї увесь спектр американських військових можливостей, включаючи ядерний компонент.

"Зобов’язання в рамках розширеного стримування Америки щодо Південної Кореї залишаються непохитними. Разом ми продовжували досягати прогресу в усіх цих пріоритетах альянсу і прагнемо тісніше співпрацювати в цьому напрямі з країнами-однодумцями, включаючи Японію, наших союзників і партнерів", - зауважив Остін під час церемонії підписання оновленого документа.

Шин наголосив, що Корея виконуватиме свої обіцянки щодо розширеного стримування, та відзначив розгортання цього року в Південній Кореї стратегічних сил США, включно з першим за чотири десятиліття заходом у порт підводного човна ВМС США з ядерною зброєю на борту і першого візиту стратегічного бомбардувальника B-52 до корейської авіабази.

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