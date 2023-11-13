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Новини
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У росіян виникли проблеми із логістикою після переведення кораблів, у Новоросійську немає можливості вантажити "Калібри" на борт ракетоносіїв, - ВМС

флот,рф,чорноморський,ракетоносії

Пауза у застосуванні росіянами крилатих ракет "Калібр" для завдання ударів по об’єктах в Україні пов’язана з проблемами із логістикою після переведення кораблів до Новоросійська, бо потенціал для логістичного забезпечення залишився в окупованому Севастополі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив  речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Така велика пауза у використанні ракет спостерігається, тому що зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики. Вони не можуть завантажувати "Калібри" у Новоросійську. Відповідно зараз, поки вони цю проблему не вирішать, в принципі, застосовувати їх вони фактично не можуть", - наголосив речник ВМС.

Плетенчук підкреслив, що повертати ракетоносії для навантаження ракет на кораблі до Севастополя небезпечно. Також речник додав, що росіяни накопичують ракети й перебувають в очікуванні зимового періоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог може розібрати ВДК "Мінськ" на запчастини, - речник ВМС Плетенчук

Автор: 

ВМС (1406) ракети (4092) Чорноморський флот рф (626)


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Топ коментарі
+3

У росіян виникли проблеми із логістикою


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13.11.2023 10:10 Відповісти
+3
А взимку прийдуть "зимові шторми" А в Новоросійський порт прийде "бора"
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13.11.2023 10:16 Відповісти
+2
Та і носіїв поменшало.
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13.11.2023 09:57 Відповісти
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Та і носіїв поменшало.
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13.11.2023 09:57 Відповісти
база в новоотсосийске должна была быть готова к 2017 году - для окончательного решения отвода недофлота из Украинского Крыма
а женя пирожин правду казав - вымите меня из гроба через 100 лет - и воруюи и пьют и меня бояться
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13.11.2023 12:31 Відповісти
Яка фігня "три солдата і лопата заміняють єксковатор"
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13.11.2023 09:58 Відповісти
сьогодні нема, а завтра є
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13.11.2023 09:59 Відповісти
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13.11.2023 10:03 Відповісти
це брат (чи сестра) валуєва?
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13.11.2023 10:11 Відповісти
То воно в дитинстві
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13.11.2023 10:28 Відповісти
у валуєва профіль не той. скоріше єрмака чи гундосіка
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13.11.2023 10:30 Відповісти

У росіян виникли проблеми із логістикою


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13.11.2023 10:10 Відповісти
А взимку прийдуть "зимові шторми" А в Новоросійський порт прийде "бора"
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13.11.2023 10:16 Відповісти
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13.11.2023 10:22 Відповісти
Щось мало віриться, там немає портових кранів? Та навіть якийсь умовний liebherr не можуть зняти з будівництва і пригнати в порт? Щось більше схоже на програму психологічного заспокоєння населення з телемарафону, а не на реальність.
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13.11.2023 11:12 Відповісти
 
 