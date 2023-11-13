У росіян виникли проблеми із логістикою після переведення кораблів, у Новоросійську немає можливості вантажити "Калібри" на борт ракетоносіїв, - ВМС

Пауза у застосуванні росіянами крилатих ракет "Калібр" для завдання ударів по об’єктах в Україні пов’язана з проблемами із логістикою після переведення кораблів до Новоросійська, бо потенціал для логістичного забезпечення залишився в окупованому Севастополі.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Така велика пауза у використанні ракет спостерігається, тому що зараз ворог стикнувся з проблемою відсутності логістики. Вони не можуть завантажувати "Калібри" у Новоросійську. Відповідно зараз, поки вони цю проблему не вирішать, в принципі, застосовувати їх вони фактично не можуть", - наголосив речник ВМС.

Плетенчук підкреслив, що повертати ракетоносії для навантаження ракет на кораблі до Севастополя небезпечно. Також речник додав, що росіяни накопичують ракети й перебувають в очікуванні зимового періоду.

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