У Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро"
У Міноборони росії заявили, що нібито командуванням російського угруповання "Днепр" "ухвалено рішення перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра". Втім, варто зауважити, що одразу після публікації новини "РИА-Новости", а також ТАСС видалили її.
Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин РИА-Новости.
"Оцінивши ситуацію, командування угруповання "Днепр" вирішило перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра", - повідомляє Міноборони Росії.
Також зазначається, що після перегрупування "Днепр" вивільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках.
Наразі ця публікація вже не доступна на телеграм-каналі ворожого інформресурсу.
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Ну, задум оперативного генія ЗСУ, який підготував і проводить цю операцію - стає більш-менш зрозумілим. (ну, один з шарів операції - бо як показав 2022 рік, там сидять якісь просто монстри багатошарових та багатосенсових операцій)
Кацапи тиснути на ті плацдарми можуть тільки з досить вузьких "клинів" по дирекціям від Раденьска та Каховки. І все це прострілюється навіть польськіми Крабами... З обох боків лише обмежені можливості постачання військ передка.
Старый князь понял из этого официального известия, что наши были совершенно разбиты».
(Лев Толстой, «Война и мир»)
2 роки війни: мали б навчитись, що вірити кацапам не можна. Навіть якщо солодкі новини.
... тепер тиждень ця тема буде всюди (в головах, у відосиках зелі, на марафоні). Але нашим воїнам від того не легше .
p.s. 2 роки війни, а досі готові повірити, що путін здох, що завтра новий жест доброе волі...
На Херсонщині немає висот, там рівнини, тому кацапи просто відступають але кажуть що вигідні позиції займуть
Але до цього часу були біля берегу Дніпра їх звідти вибили тому в кацапів нові позиції, тобто будуть поступово відходити поки не дійдуть
Армянська