У Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро"

У Міноборони росії заявили, що нібито командуванням російського угруповання "Днепр" "ухвалено рішення перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра". Втім, варто зауважити, що одразу після публікації новини "РИА-Новости", а також ТАСС видалили її.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин РИА-Новости.

"Оцінивши ситуацію, командування угруповання "Днепр" вирішило перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра", - повідомляє Міноборони Росії.

Також зазначається, що після перегрупування "Днепр" вивільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках.

Також читайте: Путін відправив у відставку командувача групи військ "Дніпро" Макаревича і призначив наступника Теплинського, - ISW

Наразі ця публікація вже не доступна на телеграм-каналі ворожого інформресурсу.