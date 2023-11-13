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У Міноборони росії заявили, що "оцінивши ситуацію", вирішено "перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро"

окупанти

У Міноборони росії заявили, що нібито командуванням російського угруповання "Днепр" "ухвалено рішення перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра". Втім, варто зауважити, що одразу після публікації новини "РИА-Новости", а також ТАСС видалили її.

Як інформує Цензор.НЕТ, повідомлення російського Міноборони цитує пропагандистська агенція новин РИА-Новости.

"Оцінивши ситуацію, командування угруповання "Днепр" вирішило перекинути війська на вигідніші позиції на схід від Дніпра", - повідомляє Міноборони Росії.

Також зазначається, що після перегрупування "Днепр" вивільнить частину сил, які будуть задіяні для наступу на інших напрямках.

Також читайте: Путін відправив у відставку командувача групи військ "Дніпро" Макаревича і призначив наступника Теплинського, - ISW

Наразі ця публікація вже не доступна на телеграм-каналі ворожого інформресурсу.

У Міноборони росії заявили, що оцінивши ситуацію, вирішено перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро 01

У Міноборони росії заявили, що оцінивши ситуацію, вирішено перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро 02

У Міноборони росії заявили, що оцінивши ситуацію, вирішено перекинути війська на вигідніші позиції на схід від р. Дніпро 03

Автор: 

армія рф (18034) Дніпро (3317) Міноборони рф (718)


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Топ коментарі
+39
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13.11.2023 10:04 Відповісти
+37
О ета очєнь пахоже на ачєрєдной жест добрай рашистскай волі...
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13.11.2023 10:02 Відповісти
+37
Біля самого Дніпра не окопаєшся, бо грунтові води затоплює траншеї, але тенденція добра, найкращі позиції в предгор'ї Уралу, та й з китайцями воювати не хочеться
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13.11.2023 10:04 Відповісти
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О ета очєнь пахоже на ачєрєдной жест добрай рашистскай волі...
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13.11.2023 10:02 Відповісти
У німців (після 1943-го) це називалося "вирівнюванням лінії фронту"
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13.11.2023 10:12 Відповісти
після 1945 фашисти вирішили перекинути себе у росію
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13.11.2023 12:11 Відповісти
А у Сталіна - после длітельних і упорних боєв......
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13.11.2023 12:31 Відповісти
Жест дохлої молі...
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13.11.2023 16:50 Відповісти
А людською мовою? Починають драпати від лівого берега Дніпра?
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13.11.2023 10:03 Відповісти
Мені здається, чи це насправді в них починається раздрай серед башен?
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13.11.2023 10:34 Відповісти
не треба використовувати лексику бидломарафону - там, звісно, обсмоктуватимуть цю новину наступні два тижні - ніхто нікуди саме "драпати" не буде. час вертатися до реальності: каву на набережній в ялті вже напилися (цікаво, не заляпалися?), й ракети вже давно в кацапів скінчилися, etc.
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13.11.2023 10:42 Відповісти
жест доброї волі?
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13.11.2023 10:03 Відповісти
"доброй молі"
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13.11.2023 10:23 Відповісти
Логістика не витягує?
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13.11.2023 10:04 Відповісти
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13.11.2023 10:04 Відповісти
Польот над гнездом Кукушки ( Кремля)
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13.11.2023 12:32 Відповісти
Біля самого Дніпра не окопаєшся, бо грунтові води затоплює траншеї, але тенденція добра, найкращі позиції в предгор'ї Уралу, та й з китайцями воювати не хочеться
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13.11.2023 10:04 Відповісти
Тепер будуть кошмарити наших бійців, яким доведеться там окопуватися. Та ще логістика через Дніпро.
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13.11.2023 10:13 Відповісти
Наші не такі дурні. Хай спочатку відходять, там подивимось.
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13.11.2023 10:20 Відповісти
Якщо ЗСУ реально перерізали дорогу Олешки-Каховка, то буде де окопуватися. Там є такий собі "Національний природний парк Олешківські піски" - пустиня, реально з барханами, 15х18 кілометрів. Через яку хєр яка засрашинська техніка масово пройде. І через яку реально децл кацапської арти стрілятиме по переправах в районі Казачіх Лагерів. А українська 155мм-арта з дороги Е58 - зручно та влучно розноситиме все, що спробує лупити по плацдармам.

Ну, задум оперативного генія ЗСУ, який підготував і проводить цю операцію - стає більш-менш зрозумілим. (ну, один з шарів операції - бо як показав 2022 рік, там сидять якісь просто монстри багатошарових та багатосенсових операцій)

Кацапи тиснути на ті плацдарми можуть тільки з досить вузьких "клинів" по дирекціям від Раденьска та Каховки. І все це прострілюється навіть польськіми Крабами... З обох боків лише обмежені можливості постачання військ передка.
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13.11.2023 14:33 Відповісти
це аналог доброй воли?
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13.11.2023 10:07 Відповісти
ні я помилився,це не жест доброї волі це отріцатільноє наступлєніє
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13.11.2023 10:09 Відповісти
Жест доброй Молі.
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13.11.2023 10:09 Відповісти
Вже прибрали... не треба радіти поки що.
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13.11.2023 10:09 Відповісти
Сам текст новини могли й прибрати, але від цього новина не зникає, як не зникає з реальності ТЕ зображення чого спочатку виклали а потім прибирають. А інформацію прибрати могли саме через негативну реакцію на неї з боку рашистських "ура-патріотів", щоб суспільство Московії (т.з. "роССії") не дратувати!
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13.11.2023 10:20 Відповісти
******** "новояз" засрашки, який означає "ВСЕ ХЄРОВО", "ВСЕ ВКРАЛИ" або "НАМ ДУПА", в самій засрашці розуміють краще за нас!
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13.11.2023 16:48 Відповісти
Оценивши ситуацию......)))Наша морська пехота,натикала повну пазуху.....от драпают потихенько!!!Ну це нормально!!!
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13.11.2023 10:10 Відповісти
Файна новина! Хіт сезону - Жєст дохлай молі, ілі Атріцатєльное наступлєніе!!!
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13.11.2023 10:11 Відповісти
«В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке.
Старый князь понял из этого официального известия, что наши были совершенно разбиты».

(Лев Толстой, «Война и мир»)
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13.11.2023 10:14 Відповісти
100 лет прошло- ничего не изменилось
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14.11.2023 01:32 Відповісти
Чесно кажучи формулювання рашистів сирсрвно якогось рішення надто розмазане, тому важко зрозуміти НАСКІЛЬКИ то "східніше", вдовж усієї річки на лівому березі котрої вони стоять чи на певних ділянках й т.п. Тож виходить що невідомо де саме й як. Тому вважаю що це фраза після котрої вони можуть діяти як завгодно й непередбачувано, і під усе те, що відбудеться у реальності підійде ТАКЕ висловлювання. Тож продивимось на розгортання подій і лише після цього щось можна буде зрозуміти, але дуже сподіваюсь що це прояв слабкості московських нацистів!!!
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13.11.2023 10:15 Відповісти
Десь ми то вже чули!!! Пісец підкрався непомітно!!!
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13.11.2023 10:17 Відповісти
Вже кацапи спростували свою ж новину.
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13.11.2023 10:17 Відповісти
****** русня. "перебрасивайтє" аж до владивостоку свого, тварюки кончені !
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13.11.2023 10:22 Відповісти
Дай Боже , що чути то те і бачити . Можуть і брехню пустити
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13.11.2023 10:26 Відповісти
Нужно аккуратнее... Не забываем, по какой причине русня драпала с Херсона..
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13.11.2023 10:30 Відповісти
На кацапии новости выходят и заходят, выходят и заходят....
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13.11.2023 10:33 Відповісти
Судячи з усього в кремлі не оцінили,як "************ групіровкі "днєпр" оцєніло сложівшуюся сітуацію".Тому ваньки будуть здихати далі біля Дніпра. Ні шагу назад.
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13.11.2023 10:37 Відповісти
якась вакханалія непритомних.

2 роки війни: мали б навчитись, що вірити кацапам не можна. Навіть якщо солодкі новини.

... тепер тиждень ця тема буде всюди (в головах, у відосиках зелі, на марафоні). Але нашим воїнам від того не легше .

p.s. 2 роки війни, а досі готові повірити, що путін здох, що завтра новий жест доброе волі...
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13.11.2023 12:21 Відповісти
Якщо це так , то для багатостраждальних жителів Херсону стане дещо спокійніше жити, через зменшення обстрілів ,особливо артилерійських.
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13.11.2023 12:45 Відповісти
диму без вогню не бувае. нехай цей раз фальстарт, але тенденція вже е
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13.11.2023 12:46 Відповісти
Атріцатєльноє наступлєніє.
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13.11.2023 14:35 Відповісти
Задёргались! И это хорошо
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13.11.2023 14:36 Відповісти
Відступлять на вигідні позиції ?
На Херсонщині немає висот, там рівнини, тому кацапи просто відступають але кажуть що вигідні позиції займуть
Але до цього часу були біля берегу Дніпра їх звідти вибили тому в кацапів нові позиції, тобто будуть поступово відходити поки не дійдуть
Армянська
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13.11.2023 14:45 Відповісти
В засрашинців є "вигідні позиції". Це по кордону України 1991 року. ЗСУ просто так не буде переходити кордон, навіть якщо засрашинці зараз всі втечуть за Урал. Тільки після рішення парламенту, президента, РНБО, погодження з міжнародною спільнотою, 10 засіданнь в ООН без засрашки...
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13.11.2023 16:51 Відповісти
Москали облажалися
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13.11.2023 15:30 Відповісти
 
 