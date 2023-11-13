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"Слуга народу" Мазурашу запитав, чи можлива свобода, коли влада ставиться до громадян, як до рабів: Тищенко заявив, що демократії не існує

мазурашу

Нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу запитав у підписників, чи можливий у країні рух до демократії, коли влада ставиться до громадян, "як до рабів".

Відповідне запитання нардеп оприлюднив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чи оптимальний (можливий) рух до справжньої свободи і не вдаваної (не фальшивої) демократії, коли влада (держава) ставиться до громадян, "як до рабів"?" - йдеться в повідомленні.

Слуга народу Мазурашу запитав, чи можлива свобода, коли влада ставиться до громадян, як до рабів: Тищенко заявив, що демократії не існує 01

Водночас "слуга народу" Микола Тищенко у коментарях відповів: "Демократії не існує - це міф".

Слуга народу Мазурашу запитав, чи можлива свобода, коли влада ставиться до громадян, як до рабів: Тищенко заявив, що демократії не існує 02

Автор: 

демократія (104) Мазурашу Георгій (9)


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Топ коментарі
+18
Різниця у тому що українці не дозволять владі перетворити себе на рабів на відміну від рабсєнських рабів народжених рабами у рабстві...
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13.11.2023 10:27 Відповісти
+10
+100, можна бути бідним, але вільним!
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13.11.2023 10:29 Відповісти
+10
Всім, виборцям, що ще досі підтримують цю шоблу, наклали на голови всі «слуги» в особі Колі Катлєти, їжте.

Тупориле опудало прийшло у владу демократичним шляхом, а тепер каже «фуй вам, а не демократія.».
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13.11.2023 10:47 Відповісти
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Різниця у тому що українці не дозволять владі перетворити себе на рабів на відміну від рабсєнських рабів народжених рабами у рабстві...
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13.11.2023 10:27 Відповісти
+100, можна бути бідним, але вільним!
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13.11.2023 10:29 Відповісти
що ці,зелені блазні,курять,щоб виникали такі запитання ?
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13.11.2023 11:19 Відповісти
Тобто ти й себе таким вважаєш, бо це саме ти написав - "навколо одні раби та терплячі телепні"?!
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13.11.2023 10:39 Відповісти
Да мені глибоко чхати на те ким ти КОГОСЬ вважаєш, як українцям чхати на те що кремлядські пропагандони називають українців "нацистами", на те що )(уйло (він же путін) заявляє про "штучність" України та української нації, на те як викривляють історію та розповсюджують фейки московські брехуни. Тож "вважай", а "раб і терплячий телепень" тут ТИ!
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13.11.2023 11:32 Відповісти
кацапи свабодой назівають захват капитолия трампом
а прийти з бумажкой до кремял - єто масовіє бєспарядкі
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13.11.2023 12:20 Відповісти
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13.11.2023 12:21 Відповісти
скажи це тим хто був на майдані та тим хто віддає своє життя на війні з рашистами за волю України...
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13.11.2023 10:43 Відповісти
А ти всіх пор собі не суди .
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13.11.2023 11:49 Відповісти
Вряд ли многим кто был на Майдане нравится происходящее.
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13.11.2023 10:47 Відповісти
а багато тих хто був на майдані і зараз на передовій та навіть вже віддали свої життя...
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13.11.2023 10:57 Відповісти
Но они это явно делали не за то что есть.
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13.11.2023 11:01 Відповісти
Мутно думки виражаєш , при чому ще москальською недомовою
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13.11.2023 11:52 Відповісти
ВОНИ, та усі хто підтримував Майдан, це робили аби НЕ БУЛО того що робив Янукович, і вони цього добились, а те що у 2019-му самі українці це споплюжили, не їх вина. До того ж, як казала англійська письменниця Евелін Холл стосовно свободи слова (котру прошу не плутати з пропагандою ненависті та розбрату) - "Я не згодна з жодним словом, яке ви кажете, але готова померти за ваше право це говорити". Отак і Майдан був за свободу та демократію, і він переміг, а те як використали ці права інші, це вина цих самих інших і заслуги Майдану ніяк не принижує!!!
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13.11.2023 11:53 Відповісти
У ну, "KVD", врази нас, розповіси про "Юща+Ахметов", "Пороха+Ахметов". Продемонструй нас як кремляді типу тебе і подібних тобі, навчились "з'єднувати" нез'єднане, бо як у вас від маразму можливо одночасно поклонятися і РПЦ і комуністам, надихатися і імперією і Союзом, війну, вбивства, руйнування називати "визволенням" ми бачили, а тепер хочемо побачити як ви подібне нафантазовуєте про інших!
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13.11.2023 11:58 Відповісти
Дивись кацапський бот з реєстрацієй твого аку 30.10.2023, коли Україна переможе ми за вас утирків обов'язково візьмемось. Ваші персональні данні продадуть ваші ж роботодавці. Дорого тобі ця клацанина обійдеться.
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13.11.2023 10:46 Відповісти
А чи варта свободи людина котра НЕ БАЖАЄ виконувати ОБОВ'ЯЗКИ громадянина й НЕ БАЖАЄ захищати демократію у своїй країні від агресивного диктаторського режиму іншої країни???!!! НІ, бо він РАБ, і з ним ведуть себе як з рабом!!!
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13.11.2023 10:46 Відповісти
Я НЕ РАБ, і визнавати те ЧОГО НЕ МАЄ не збираюсь! Якщо ТИ РАБ, то це ТВОЯ а не моя доля, а свою я роблю ВЛАСНИМИ руками, чого усім й бажаю від щирого серця!!! Крадуть з початку існування людства, але люди діляться на тих хто до цього пристосовується і сприймає це як "норму", і тих хто із цим не збирається миритися та бореться за те аби з часом цього було менше. Ти пливеш за течією як листя, а я пливу проти. І чим більше буде тих хто не сидить склавши руки та не мовчить коли баче несправедливість, тим кращім буде життя. А чим більше пасивних та незамислюючихся - ти гірше!!! НАМ ОБИРАТИ, а не комусь "зверху", котрим "відніше"!!!
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13.11.2023 11:00 Відповісти
По перше "не на часе", якщо ти тупий та не бачиш написаного, на відміну від тебе я НЕ РАБ, по друге, нагадай но коли це ветеранів АТО ставили на коліна, бо я згадую лише ТОЛПУ АГРЕСИВНО НАЛАШТОВАНИХ людей серед котрих не було ЖОДНОГО ветерана АТО і котрі НЕ МАЛИ НІЯКОГО ВІДНОШЕННЯ до захисту України і котрі бігали від одного мітингу до іншого бо на *********** дії в них здоров'я вистачало, а на службу у ЗСУ ні. Але добре пам'ятаю марші ветеранів до котрих поліція боялась і близько підходити та трималась далеко!!! ТОЖ РАШИСТСЬКА СВІНЬЯ, ДОСИТЬ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ФЕЙКИ!!!
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13.11.2023 11:17 Відповісти
Вільні люди захищають тільки себе і свою родину. А раби захищають пана або його владу. Ти і є тупий раб.
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13.11.2023 11:07 Відповісти
Якщо ти "Ustym Karmaliuk" настільки тупий що вважаєш що ХОЧ ХТОСЬ з захисників України захищає якихось осіб керуючих країною, то ти НЕВИЛІКОВНИЙ, бо усі захищають свою країну, сім'ю, дім і право існування у НЕЗАЛЕЖНІЙ від рашизму державі і українську ідентичність. А судячи з твоїх постів ти кремлядський тролль котрий розповсюджує московські брехливі наративи і робить на користь )(уйла (він же путін) намагання добитися розбрату серед українців!!! Йди слідом за крейсером "Москва", а краще до Кобзона!
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13.11.2023 11:22 Відповісти
Тобто,старий,глав мусарили на утриманні мафії та кацапських крадіїв в законі-це по твоєму "демократія" а не "агресивний диктаторський режим"?))) А,ти не думав,старий дурень,що раб і воювати буде як раб?)))Чи,це в твою дурну сиву голову і не приходило?))І не треба розкатувати свої багатослівні портянки старої клімактерички під моїм коментом-все одно читати не буду ))
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13.11.2023 13:23 Відповісти
ми вже дозволили
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13.11.2023 10:40 Відповісти
не потрібно давати відповідь за всіх-кожен нехай дасть відповідь сам за себе...
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13.11.2023 10:46 Відповісти
Дозволяли НЕ УСІ, а от тим хто дозволив треба вже набратися розуму та приєднуватись до тих хто проти цього, а не зі словами "я ні до чого" ховатися у закуточках!!!
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13.11.2023 10:48 Відповісти
По перше, дивне питання під час війни і, відповідно, військового стану, коли ЗГІДНО КОНСТИТУЦІЇ УСІХ ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇН припиняється дія багатьох демократичних норм, а по друге - не бачу аби пересічних громадян лише за критику влади саджали у буцигарню у той час як на Московії (т.з. "роССії") це НОРМА! Тож питання одночасно і риторичне і БРЕХЛИВЕ!!!
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13.11.2023 11:12 Відповісти
А ви "Ustym Karmaliuk" явно щойно отримали нові вказівки з Кремля де, що і як висвітлювати аби на користь Москви продовжувати намагатися внести розбрат в українське суспільство! Моя відповідь - ХРІН ВАМ А НЕ УКРАЇНА!!!
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13.11.2023 11:24 Відповісти
що вони палять,коли виникають такі запитання ?
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13.11.2023 11:22 Відповісти
Щось ДУЖЕ не якісне!
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13.11.2023 11:25 Відповісти
А що слуги народу до цього непричетні?
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13.11.2023 10:27 Відповісти
Мидбола на бутылку, в лучшем случае.
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13.11.2023 10:32 Відповісти
Два клоуни
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13.11.2023 10:34 Відповісти
Де у наріту є мозок.
Якщо є мозок, то і гопників у владіі не буде.
А так, коли критична маса розумововідсталих 73%, то на яке майбутнє країни сподіватися??
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13.11.2023 10:47 Відповісти
А з яких то пір 73% стали "усім народом"?! Та й помилки час від часу роблять усі. Тож справа не у тому скільки людей зробило помилку, а у тому скільки з тих хто помилився вирішуть нічого не робити аби цю помилку виправити. Тому варто просто визнавати помилки та їх НЕ ПОВТОРЮВАТИ зробивши вірні висновки зі скоєного!!!
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13.11.2023 11:04 Відповісти
Якщо стільки разів помилялись то це вже не помилка а система.... Кожен президент потрохи завів країну у прірву....
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13.11.2023 11:48 Відповісти
"Стільки" це скільки?! Може згадаєш скільки разів у інших країнах обирали незрозуміло кого, обирали й нацистів, й фашистів (це до речі не одне й те саме), мафіозі, диктаторів й т.п. І не треба про "КОЖЕН", аби зняти вину з Зеленського та "слуг" на манер рашистських казок про "доброго царя" і "поганих" або попередників або "бояр"! КОЖЕН ВІДПОВІДАЄ ЗА СЕБЕ, це лише ДІТИ в усьому звинувачують дорослих, а тобі "vit" час подорослішати!!!
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13.11.2023 12:02 Відповісти
Вони завжди розплачувались потім за це війною кривавими побоїщами і розрухою....
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13.11.2023 14:15 Відповісти
І ще назвіть мені країну де влада продавала зброю свому сусіду який потенційно готовий був напасти.... от реально не знаю такої країни... яка б продала ракети свому ворогу.... або двигуни до вертольотів і тактичних ракетних комплексів
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13.11.2023 14:22 Відповісти
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13.11.2023 10:36 Відповісти
Прикольно бачити питання одного "слуги" на котре реагує інший "слуга" і ти починаєш думати котрий з них тупіший, бо перший мабуть "забув", що демократія якраз й Є досягненням боротьби пригнічених проти узурпаторів, а другий взагалі не має ані зору, ані розуму щоб побачити демократію у ДЕМОКРАТИЧНИХ суспільствах!
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13.11.2023 10:43 Відповісти
Всім, виборцям, що ще досі підтримують цю шоблу, наклали на голови всі «слуги» в особі Колі Катлєти, їжте.

Тупориле опудало прийшло у владу демократичним шляхом, а тепер каже «фуй вам, а не демократія.».
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13.11.2023 10:47 Відповісти
Вуйко з гірського села Мазурашу і київський бандит зі спеціалізацією рекет ведуть публічну дискусію.Обидва тупі як пробки,але так як обох доля занесла на вершину української ієрархіі то обидва стараються бути розумними і діють по принципу - чим незрозуміліше скажу тим мудрішим здаватимусь.Знайшли вони один одного,бо один дебіл - просто дебіл,а два дебіла - то вже сила...
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13.11.2023 10:48 Відповісти
Тищенко правий - раб не хоче свободи(демократії ) , раб хоче мати своїх рабів
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13.11.2023 10:48 Відповісти
От нехай РАБИ так й мислять, але не треба рабську ідеологію розповсюджувати. А Тищенко ще той "інтелектуал" аби до цього тупорилого прислуховуватись!
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13.11.2023 11:06 Відповісти
Котлєта ,як не дивно правий, немає ніякої демократії, так звані демократичні країни- це тотальний контроль, обмеження, норми, заборони і ШТРАФИ за всевсевсе.Останні вибори президента в Україні показали що "вільними " людьми можна маніпулювати як хочеш. Хіба оргії збоченців на вулицях то демократія,але то таке
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13.11.2023 11:31 Відповісти
Дубль: От нехай РАБИ так й мислять, але не треба рабську ідеологію розповсюджувати. А Тищенко ще той "інтелектуал" аби до цього тупорилого прислуховуватись!
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13.11.2023 11:34 Відповісти
Звичайно , що немає - те що назиають "деморкатіями " з точки зору давніх греків - є звичайним ОХЛОкратіями - владою юрби .
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13.11.2023 14:09 Відповісти
Зелена мафія ніколи і не збиралась будувати в країні демократію. Отримати владу демократичним шляхом- так, а от усе інше демократичне їм поперек кишені. Бо обов'язковою частиною демократії є громадський контроль над владою. А цим корупційним схематозникам хочеться безкарно наживатись на цілій країні.
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13.11.2023 10:51 Відповісти
Добре що хоч признається майбутній студент Академії Джунглів, раз екзамени здав, то треба їхать вчитись. Там чуваче повна демократія, але по законах джунглів. Бажаю успіхів в поході до демократії ЛЮДЕЙ, бо не дійшовши до неї в демократію ЛЮДИНА БОГОПОДІБНА не ввійдеш, тож вчись по Шевченківскі, "як треба" телепню баби Політика. АРХ М
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13.11.2023 10:52 Відповісти
Котлет не існує. Цей міф придумав коля-котлєта? І взагалі,до чого ці питання. То безумна щось запитає з перепою,тепер якийсь ноунейм мазурашу.
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13.11.2023 10:55 Відповісти
Ця гніда мазурашу постійно вигадує якийсь антінародні статті.
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13.11.2023 10:55 Відповісти
Демократія в західних країнах. В нас владу захопили популісти, що по своїй суті є паразитами на тілі держави, що викачують з неї ресурси, вбиваючи при цьому саму державу.
Треба приймати закони проти приходу таких популістів до влади, якщо Україна переживе зеленського і його банду. Наприклад, не виконав 75% обіцянок - не маєш права знову балотуватися.
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13.11.2023 10:57 Відповісти
А хто ж у нас "влада" ?
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13.11.2023 10:59 Відповісти
Катлєта став депутатом завдяки демократії, в результаті виборів.
А тепер вже демократії не існує?!
Пихнув?
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13.11.2023 11:02 Відповісти
🤣🤣🤣✌️
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13.11.2023 11:03 Відповісти
"ПОКИ ПАНИ Б'ЮТЬСЯ, У КРІПАКІВ ЧУБИ ТРІЩАТЬ."
Варіант прислів'я після 2019.
Поки слуги б'ються , у наріТу чуби тріщать.
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13.11.2023 11:04 Відповісти
Цей всратий мазурашу постійно просуває якісь ідіотські рабські законопроекти. А тепер відділив себе від влади і вдів біле пальто.
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13.11.2023 11:06 Відповісти
Як казав герой фільму Рязанова - "Вовремя предать - это "предвидеть""!
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13.11.2023 11:08 Відповісти
Кожен має право вважати, що демократії не існує, як це робить Тищенко. Але щодо таких осіб, тоді мають не діяти і права людини. Всі права, від права на висловлення своєї думки, аж до права на життя. Готовий закластись на 100 баксів, тоді демократію любитимуть 100% населення.
А взагалі це досить часта риса - кричати про права людини, демократії, тощо, але тільки така особа пролазить на верх....... і демократії у них уже не існує, і права надлишкові, і обов'язків в населення малувато.
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13.11.2023 11:08 Відповісти
Права человека не имеют никакого отношения к демократии.
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13.11.2023 11:11 Відповісти
Правда?! Тоді назовіть "Nika Niko" мені країни з авторитарним, чи навіть диктаторським режимом де діють та захищаються права людини?! Буде цікаво подивитись на перелік цих країн! Дуже незвичайне безглуздя ви зараз озвучили!
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13.11.2023 11:36 Відповісти
В ********* світі, вони взаємопов'язані. Лише демократичні країни забезпечують реалізацію прав людини. І одночасно реалізація прав людини, призводить до демократизації країни.
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13.11.2023 11:46 Відповісти
Писти писти, мені голос твій приємний..
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13.11.2023 11:14 Відповісти
Молодець Мазурашу, прозрів. Бачить, що санкціонований терор псевдовояк по вулицях і безумне крадійство їхньої влади - переставляє країну на рейки, які ведуть до соціального вибуху, враховуючи також небачену раніше прірву між жменькою ворів, учорашніх бомжів, які крали пиво з магазину, і які астрономічно нажилися на війні, і розореними інфляцією і безгосподарністю масами. Вся стабільність тримається на тоненькому прошарку середняка, але він уже не вигрібає, тому відійде вбік, дозволивши масам творити вільно - від ліхтарів до колекторів.
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13.11.2023 11:20 Відповісти
О, "Maks Mykh", бачу й до вас кремлядська методичка дійшла. Мабуть розраховуєте виключно на бидло котре не цікавиться ані Конституцією та законодавством стосовно військового стану власної країни, ані тим що є у законодавствах інших демократичних країни з цього питання і котре майже нічим не відрізняється від українського. Ну, бидло ви мабуть цим потішити, але, на щастя, його кількість меншає бо у більшості воно побігло закордон як завжди бажаючи аби щось добре робилось чужими руками а воно просто цим користалося. Тож, кремляді, нічого у вас не вийде, і доведеться таки й відсмоктати у ЗСУ, й погодитись на програш та виплату репарацій. Усі, хто починали агресивні війни, усі рано чи пізно програвали за весь час існування людства і Московію (т.з. "роССію") це не омине!
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13.11.2023 11:43 Відповісти
До чого тут написане Вами, як і методички? Треба об'єктивно аналізувати реальність, та й все. Тому Ви помилился адресою, а Ваш коментар - типовий приклад результату, який вимагається від інформаційного маніпулятора. Ну, і крім того, якщо Ви такий поціновувач зелених фекалій, то може Данілов прилаштує Вас до свого родинного батальону "Лондон", а може і до надсекретної групи "Мармі" потрапите. До речі, отакі робітники Януковича, як Ви зараз у Шашликовича, теж думали, що він їх не кине. Але кинув
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13.11.2023 12:06 Відповісти
І де ж тут "об'єктивність", у тому щоб ігнорувати вимоги КОНСТИТУЦІЇ у військовий час, ігнорувати ОБОВ'ЯЗОК громадянина захищати свою країну, ігнорувати МІЖНАРОДНО ВИЗНАНІ норми стосовно обмеження частини прав і свобод котрі є практично однаковими у всіх країнах світу під час дії війського стану єдина причина існування котрого в Україні це НЕСПРОВАКОВАНА агресія Московії (т.з. "роССії")?! Що з цього є "об'єктивним" якщо я бачу відверту фальсифікацію та брехню?! Якщо це "аналіз" то що ж таке відверта брехня???!!!
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13.11.2023 12:15 Відповісти
А ви вже на фронті, боюся спитати? Якщо ви, наприклад, за віком вже не можете служити в ЗСУ. Я вважаю, в вас немає морального права казати, як краще проводити мобілізацію.
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13.11.2023 16:40 Відповісти
Накрали грошей, тепер вже демократія їм не потрібна, завдяки якій вони прийшли до влади....

ніхто не хоче замічати який режим у нас потрохи будують.... від реформи поліції вже нічого не залишилось, суди судять уже по так званому суспільному інтересу а не по закону...
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13.11.2023 11:44 Відповісти
«Демократія - це уряд, який дає або намагається дати народу ілюзію того, що він є паном».© Беніто Муссоліні
«Є три реальні загрози людству: матеріалізм вчених, невігластво священиків і хаос демократії». © Піфагор
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13.11.2023 11:51 Відповісти
Може нагадаєш "KVD" коли це моковитів (т.з. "роССіян") стукали лобами з українцями "на майданах" аби вони воювали один проти одного. Чи ти як усі рашисти почнеш розповідати кремлядські казки про "громадянську війну"?! Не соромся, відкрий своє істинне личико!
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13.11.2023 12:10 Відповісти
Шановний Віталій, розумієте в чому проблема. В коментарях кожна людина має право висловити свою думку, незалежно, актуальна новина, чи то був вкид з якоюсь метою. По загальному фону коментарів навіть профан зможе зробити висновок по настроях спільноти. Але ж, коли якась людина на кожен коментар починає відповідати, несамовито відстоюючи свої думки, то це - радше пропаганда. Звісно, ви можете шукати собі компаньона для плюралізму, але ж загалом кожна людина МАЄ ПРАВО на власну думку
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13.11.2023 14:27 Відповісти
Не завжди пропаганда, іноді це просто фанатизм, або звичайне занудство.)
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13.11.2023 16:41 Відповісти
мабуть вперше почув від колі котлети розумну річ. демократія в людському суспільстві неможлива, як явище. це утопія.
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13.11.2023 11:58 Відповісти
Ти впевнений що це дійсно "розумно"?! Ну тоді чим ти "кращій" за цю "котлету"?!
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13.11.2023 12:07 Відповісти
Влада до українців ставиться гірше ніж до кацапських вбивць:
Сума утримання полоненого складає 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць
Виплати на дитину складають 860 грн на місяць,
Мінімальна зарплата українця становить 6 700 гривень
Мінімальна пенсія українців та утримання інваліда становить 2 760 грн
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13.11.2023 12:00 Відповісти
Що воно курило щоб так сформулювати запитання? і такі довбні керують країною
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13.11.2023 12:07 Відповісти
Негідники обидва, немає сумнівів. Нахіба вони в парламенті України?
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13.11.2023 13:18 Відповісти
"Два дебила-ето сила". А якщо їм "несть числа"?
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13.11.2023 13:36 Відповісти
Конституція на паузі.

Вибори не на часі.

Демократія це міф.

Хай щастить вам, любі друзі.
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13.11.2023 16:38 Відповісти
У ********* світі т.з. "демократію" поступово витісняє Новий Порядок. Це Порядок Сили, Грошей і Пропаганди. Поступово канули в Лєту "рівність", "свобода", "взаємна повага", "лібералізм", "мультикультуралізм", "невтручання у внутрішні справи", "повага до суверенітету", "повага до територіальної цілісності", "незастосування сили в міжнародних стосунках"... що ще із складових "цінностей" сраної демократії тут не перечислено?
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13.11.2023 21:33 Відповісти
Україні як Державі і українцям як Нації щоб вижити і розвиватися потрібен такий президент, як володимир путін і такий політичний режим як у рф. При нинішньому нікчемному режимі продажних злодюжних "демократів" з банкової при підтримці таких же кастрованих євроПЕЙСьких ліберастів - ми приїдемо до погибелі. Власне - уже майже приїхали. Ага?
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13.11.2023 21:41 Відповісти
У Скандинавії демократія, у Швейцарії демократія, у Південній Кореї демократія і т.д. В Україні дешева пародія на демократію. Тому розбудовувати демократію українцям потрібно з нуля
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18.11.2023 15:43 Відповісти
 
 