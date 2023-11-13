"Слуга народу" Мазурашу запитав, чи можлива свобода, коли влада ставиться до громадян, як до рабів: Тищенко заявив, що демократії не існує
Нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу запитав у підписників, чи можливий у країні рух до демократії, коли влада ставиться до громадян, "як до рабів".
Відповідне запитання нардеп оприлюднив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Чи оптимальний (можливий) рух до справжньої свободи і не вдаваної (не фальшивої) демократії, коли влада (держава) ставиться до громадян, "як до рабів"?" - йдеться в повідомленні.
Водночас "слуга народу" Микола Тищенко у коментарях відповів: "Демократії не існує - це міф".
Топ коментарі
+18 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар13.11.2023 10:27 Відповісти Посилання
+10 igor shmatko
показати весь коментар13.11.2023 10:29 Відповісти Посилання
+10 Tema9
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а прийти з бумажкой до кремял - єто масовіє бєспарядкі
Якщо є мозок, то і гопників у владіі не буде.
А так, коли критична маса розумововідсталих 73%, то на яке майбутнє країни сподіватися??
Тупориле опудало прийшло у владу демократичним шляхом, а тепер каже «фуй вам, а не демократія.».
Треба приймати закони проти приходу таких популістів до влади, якщо Україна переживе зеленського і його банду. Наприклад, не виконав 75% обіцянок - не маєш права знову балотуватися.
А тепер вже демократії не існує?!
Пихнув?
Варіант прислів'я після 2019.
Поки слуги б'ються , у наріТу чуби тріщать.
А взагалі це досить часта риса - кричати про права людини, демократії, тощо, але тільки така особа пролазить на верх....... і демократії у них уже не існує, і права надлишкові, і обов'язків в населення малувато.
ніхто не хоче замічати який режим у нас потрохи будують.... від реформи поліції вже нічого не залишилось, суди судять уже по так званому суспільному інтересу а не по закону...
«Є три реальні загрози людству: матеріалізм вчених, невігластво священиків і хаос демократії». © Піфагор
Сума утримання полоненого складає 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць
Виплати на дитину складають 860 грн на місяць,
Мінімальна зарплата українця становить 6 700 гривень
Мінімальна пенсія українців та утримання інваліда становить 2 760 грн
Вибори не на часі.
Демократія це міф.
Хай щастить вам, любі друзі.