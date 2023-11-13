"Слуга народу" Мазурашу запитав, чи можлива свобода, коли влада ставиться до громадян, як до рабів: Тищенко заявив, що демократії не існує

Нардеп "Слуги народу" Георгій Мазурашу запитав у підписників, чи можливий у країні рух до демократії, коли влада ставиться до громадян, "як до рабів".

Відповідне запитання нардеп оприлюднив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чи оптимальний (можливий) рух до справжньої свободи і не вдаваної (не фальшивої) демократії, коли влада (держава) ставиться до громадян, "як до рабів"?" - йдеться в повідомленні.

Водночас "слуга народу" Микола Тищенко у коментарях відповів: "Демократії не існує - це міф".