Наразі в Україні летальних випадків серед хворих на гепатит A не зафіксовано, - МОЗ

Наразі летальних випадків серед хворих гепатитом A в Україні не зафіксовано. За вересень в середньому зареєстровано більше ніж 80 випадків захворювання.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Летальних, на щастя, немає, тому що зазвичай вірусний гепатит A протікає або в легкій, або в середній формі важкості. Дуже рідко зустрічаються важкі форми, і летальних випадків не було зафіксовано. Якщо подивитися на статистику за вересень, то було зареєстровано в середньому десь трішки більше ніж 80 випадків", - зазначив Кузін.

За його словами, в Україні є певна кількість регіонів, яка постійно реєструє таку кількість випадків. Це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області.

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Зокрема, у Закарпатській області було виявлено понад 40 випадків, у Дніпрі зафіксували більш ніж 10, у Києві - близько 8. Найбільше випадків гепатиту A зареєстровано у Вінницькій області.

"Вінницькі випадки вже входять в статистику жовтня. Те, що я озвучив, це статистика вересня. Тобто зараз за підсумками статистики, яка буде отримана вже наприкінці жовтня, дійсно, ми будемо фіксувати, що найбільшу кількість випадків було зафіксовано на території міста Вінниця", - зауважив Кузін.