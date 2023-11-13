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Новини
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Міноборони рф назвало провокацією "хибне повідомлення" про "перегрупування" окупаційних військ у районі р.Дніпро

рф,міноборони,росії,російське

Міноборони рф назвало нібито "хибне повідомлення" про "перегрупування" військ провокацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську агенцію РБК.

"Розсилка хибного повідомлення про "перегрупування" військ у районі р. Дніпро нібито від імені пресцентру Міноборони росії є провокацією", - заявили у ворожому Міноборони.

Нагадаємо, вранці 13 листопада ТАСС та "РИА Новости" повідомили про нібито передислокацію угруповання російських військ "Днепр" на схід від річки Дніпро. Через кілька хвилин повідомлення були анульовані як такі, що нібито помилково вийшли.

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Автор: 

армія рф (18034) Дніпро (3317) пропаганда (2830) Міноборони рф (718)


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Топ коментарі
+8
пуйло подзвонило і всіх виматюкало.
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13.11.2023 10:40 Відповісти
+4
Подзвонили і дали піздюлей)) і наказали виправити текст на "жест дохлой молі" бо це якийсь "удар в псіну" вийшов
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13.11.2023 10:44 Відповісти
+3
Начальник генштабу рашистської армії герасімов вирішив довести ×уйлові, що він "нє прєдатєль":

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13.11.2023 11:36 Відповісти
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13.11.2023 10:39 Відповісти
пуйло подзвонило і всіх виматюкало.
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13.11.2023 10:40 Відповісти
Міноборони рф назвало нібито "хибне повідомлення" про "перегрупування" військ провокацію. це така ж сама куйня , як із заколотом "вагнерів"
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13.11.2023 10:42 Відповісти
Так то ж була куйня з трупами пригожина і уткіна
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13.11.2023 10:57 Відповісти
це така ж сама куйня , як із заколотом "вагнерів"- "заколот" і труби різні речі, хоча їх об'єднує в одне ціле куйло всія 3,14рації
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13.11.2023 15:00 Відповісти
А так цікаво починалось...

Мені здається, чи це насправді свідчення роздраю між баштами Кремля?
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13.11.2023 10:43 Відповісти
Подзвонили і дали піздюлей)) і наказали виправити текст на "жест дохлой молі" бо це якийсь "удар в псіну" вийшов
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13.11.2023 10:44 Відповісти
Ні. Просто подзвонили з крємля та дали пі₴дюлєй "за поражєнчєскіє настроєнія". Тим сумніша буде доля "групіровкі днєпр".
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13.11.2023 10:46 Відповісти
Дочасний злив, готують росіян до невідворотнього.
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13.11.2023 11:05 Відповісти
Тут вони праві. Бо то не перегрупування, а зйоб.
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13.11.2023 11:08 Відповісти
джерело #путінздох
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13.11.2023 11:21 Відповісти
Начальник генштабу рашистської армії герасімов вирішив довести ×уйлові, що він "нє прєдатєль":

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13.11.2023 11:36 Відповісти
Значить це 100пудово правда. І наступним буде "жест доброй волі"
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13.11.2023 11:42 Відповісти
 
 