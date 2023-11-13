Міноборони рф назвало провокацією "хибне повідомлення" про "перегрупування" окупаційних військ у районі р.Дніпро

Міноборони рф назвало нібито "хибне повідомлення" про "перегрупування" військ провокацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російську агенцію РБК.

"Розсилка хибного повідомлення про "перегрупування" військ у районі р. Дніпро нібито від імені пресцентру Міноборони росії є провокацією", - заявили у ворожому Міноборони.

Нагадаємо, вранці 13 листопада ТАСС та "РИА Новости" повідомили про нібито передислокацію угруповання російських військ "Днепр" на схід від річки Дніпро. Через кілька хвилин повідомлення були анульовані як такі, що нібито помилково вийшли.

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