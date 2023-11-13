Понад десяток окупантів вчора здалися в полон на Таврійському напрямку. Наші воїни стійко тримають оборону біля Авдіївки, - Тарнавський

Понад десяток російських окупантів вчора здалися в полон на Таврійському напрямку.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів.

"Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 847 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 455 осіб", - інформує Тарнавський.

Він також зазначив, що знищено 8 одиниць військової техніки. Зокрема, 1 танк, 2 ББМ, 2 артсистеми, 3 БпЛА. Також знищено 2 склади боєприпасів. Ще 7 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

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Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку