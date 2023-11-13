Для ЄС залишається імперативом продовження безпекової підтримки України, - глава МЗС Хорватії Радман

Продовження підтримки України у сфері безпеки є імперативом для Євросоюзу. Хорватія робитиме свій внесок і надалі надаватиме допомогу українській державі.

Про це у Брюсселі сказав міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі у форматі Ради ЄС із зовнішніх відносин обговорять загострення ситуації на Близькому Сході, продовження підтримки України, зокрема, виконання зобов’язань у сфері безпеки.

"У тому, що стосується України, є імперативом дотримуватися наших зобов’язань у сфері безпеки. Хорватія робитиме свій внесок та продовжуватиме суттєву допомогу, що була вже надана на цей час. Безумовно, ми вітаємо рішення Єврокомісії розпочати переговори про входження (до ЄС – ред.) з Україною", - зауважив він.

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Глава МЗС Хорватії додав, що сьогодні міністри ЄС зустрінуться із колегами із країн Західних Балкан, щоб ще раз продемонструвати зобов’язання перед цим регіоном.

Одним із ключових питань зустрічі, за його словами, буде розвиток подій на Близькому Сході, де ситуація загострюється, що впливає не лише на Ізраїль і Газу, а й на інші країни регіону.