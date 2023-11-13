Припинення вогню в Україні може призвести до "дня перемоги" для москви, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Європейський Союз має ухвалити важливі рішення для підтримки України.

Про це заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні знову буде важливе обговорення щодо ситуації в Україні. Ситуація виглядає так, що путін готується змахнути порох із своїх планів щодо "дня перемоги", які він виношував певний час. Ми бачимо, що дискусії у Вашингтоні, а також нездатність Європи просуватися далі з військовою підтримкою України та збільшення тиску на українців на лінії фронту дозволяють йому (путіну – ред.) планувати це знову. Від нас залежить, щоб його плани не були матеріалізовані", - наголосив міністр.

За словами Ланбсергіса, європейці були здатні просуватися вперед до того, щоб єдино можливий день перемоги у цій війні відбувся у Києві і святкувався українцями. Зараз "карти знову на столі". Тож в цих умовах ЄС має ухвалити дуже важливі рішення та знову продемонструвати лідерство у підтримці України.

"Будь-якого роду "припинення вогню" (в Україні. - Ред.) або будь-які переговори навколо цього можуть призвести до "дня перемоги" для москви, путін дуже цілеспрямовано підштовхує до цього. Може прийти такий день, коли українці не зможуть продовжувати боротьбу, тому що ми виявилися неспроможними надати їм зброю. Ми маємо розуміти, що таким шляхом ми підштовхуємо путіна до перемоги. На жаль, не існує жодної "нейтральної" або "сірої" зони, немає дерева або скелі, за які можна було б сховатися. Якщо припинення вогню відбудеться і ми будемо готові прийняти його, ... буде очевидним, що це перемога для путіна", - додав очільник МЗС Литви.

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