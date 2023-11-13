США прагнуть перешкодити амбіціям рф стати провідним експортером скрапленого природного газу, - FT

США намагаються не дозволити росії стати провідним експортером скрапленого природного газу (СПГ), що може спричинити перебої на світових енергетичних ринках, яких Вашингтон до цього часу намагався уникнути.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, санкції США проти ТОВ "Арктик СПГ 2" фактично заборонили продаж російського СПГ в європейські та азіатські країни, і це перший випадок, коли поставки скрапленого природного газу зазнали безпосереднього впливу санкцій.

У той час як європейські країни продовжували імпортувати російський СПГ навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну минулого року, США намагалися уникати перебоїв у поставках, щоб не посилювати тиск на союзників, які донедавна боролися з дефіцитом газу.

Сполучені Штати поки що не націлилися безпосередньо на інші великі російські СПГ-проєкти – "Ямал СПГ" та "Сахалін-2", які постачають паливо в Європу та Азію.

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"Арктик СПГ 2" може стати третім великомасштабним російським проєктом з видобутку СПГ, підкріплюючи амбіції Кремля стати провідним експортером у цій галузі.

При повному видобутку на нього припадатиме п'ята частина від запланованого рф обсягу виробництва СПГ у 100 млн тонн на рік до 2030 року. Очікувалося, що проєкт почне поставки в першому кварталі 2024 року.