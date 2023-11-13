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США прагнуть перешкодити амбіціям рф стати провідним експортером скрапленого природного газу, - FT

газ,рф,росія

США намагаються не дозволити росії стати провідним експортером скрапленого природного газу (СПГ), що може спричинити перебої на світових енергетичних ринках, яких Вашингтон до цього часу намагався уникнути.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, санкції США проти ТОВ "Арктик СПГ 2" фактично заборонили продаж російського СПГ в європейські та азіатські країни, і це перший випадок, коли поставки скрапленого природного газу зазнали безпосереднього впливу санкцій.

У той час як європейські країни продовжували імпортувати російський СПГ навіть після повномасштабного вторгнення рф в Україну минулого року, США намагалися уникати перебоїв у поставках, щоб не посилювати тиск на союзників, які донедавна боролися з дефіцитом газу.

Сполучені Штати поки що не націлилися безпосередньо на інші великі російські СПГ-проєкти – "Ямал СПГ" та "Сахалін-2", які постачають паливо в Європу та Азію.

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"Арктик СПГ 2" може стати третім великомасштабним російським проєктом з видобутку СПГ, підкріплюючи амбіції Кремля стати провідним експортером у цій галузі.

При повному видобутку на нього припадатиме п'ята частина від запланованого рф обсягу виробництва СПГ у 100 млн тонн на рік до 2030 року. Очікувалося, що проєкт почне поставки в першому кварталі 2024 року.

Автор: 

газ (10520) росія (66417) США (23598) скраплений газ (1191)


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Так перешкоджають торгівлі з агресором, що танкери з рашки шурують в усі боки планети)))
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13.11.2023 11:44 Відповісти
та ну на !

"Ямал СПГ" является совместным предприятием "НОВАТЭКа" (50,1%), французской TotalEnergies (20%) и китайских CNPC (20%) и SRF (9,9%). В отчете говорится, что в 2022 году компанией начислены дивиденды в размере 740,8 млрд рублей, выплачены в размере 363,8 млрд рублей, то есть, примерно половина.
16 мая 2023 г.
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13.11.2023 12:18 Відповісти
Акционерами проекта «Сахалин-2» (реализовывался с 1994 года на основе соглашения о разделе продукции), помимо «Газпрома» (50%), были Shell, японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
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13.11.2023 12:20 Відповісти
Под второй арктический проект https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%82 зафрахтовали 21 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9F%D0%93-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80 СПГ-танкер (газовоз) ледового класса (суда типа https://ru.wikipedia.org/wiki/Arc7 Arc7 ), которые строятся на дальневосточной верфи «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%92%D0%97_%C2%AB%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB Звезда » и южнокорейской https://ru.wikipedia.org/wiki/Daewoo Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering .
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13.11.2023 12:23 Відповісти
"США пытаются не позволить россии стать ведущим экспортером сжиженного природного газа"

"Это может повлечь за собой перебои на мировых энергетических рынках, которых Вашингтон до сих пор пытался избежать"

"санкции США против ООО "Арктик СПГ 2" фактически запретили продажу российского СПГ в европейские и азиатские страны"

Не могут не ******* и говорить открыто даже в своих СМИ )
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13.11.2023 14:33 Відповісти
 
 