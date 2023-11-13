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Новини
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У разі зростання захворюваності на COVID-19 можливий карантин під час зимового періоду, - Кузін

карантин

У МОЗ вважають, що через зростання захворюваності на COVID-19 карантин під час зимового періоду є цілком можливим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо подивитися на загальні норми, то карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у "доковідний" період, так і, скоріш за все, буде застосовуватися навіть і зараз", - сказав Кузін.

За його словами, починаючи з кінця вересня та початку жовтня, Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

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"Є пораховані певні так звані епідемічні пороги - тобто рівні захворюваності, коли ми можемо сказати, що вже в цій області відбувається доволі суттєвий спалах. Тобто все більше і більше дітей залучається в цей процес, все більше дорослих починає хворіти. Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи", - пояснив головний санітарний лікар.

Він нагадав, що зазвичай ці локальні протиепідемічні заходи зводилися до закриття шкіл. Учнів відправляли на так званий карантин впродовж двох тижнів і потім вони поверталися до навчання. Це дозволяло зменшити саме рівень інфікування підлітків, дітей, під час піка захворюваності - знизити поширення вірусу у колективах.

За словами Кузіна, після того, як коронавірусну інфекцію було прибрано з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатна.

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"Тобто якщо перевищується епідемічний поріг (а він рахується сумарно "ковід" + грип + інші респіраторні вірусні інфекції), в такому випадку за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи" - пояснив він.

Щодо того, чи буде це закриття шкіл, масковий режим, обмеження якоїсь торгівлі або більш жорсткі якісь норми рішення, мають приймати місцеві епідеміологи.

"І точно також це відповідальність місцевої комісії ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій), яка розглядає такі ситуації та приймає фінальні рішення. Тому це цілком можливо", - додав Кузін.

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Автор: 

карантин (18172) Ігор Кузін (315) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
не знаю чи я правий на 100, але нашій владі, чим гірше тим краще
свобода дій, *********...
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13.11.2023 11:39 Відповісти
+9
агааа...
то ж, я дивлюсь, на багатьох магазинах, не познімали об'яви про маски.
герега, завіз овердохера китайських масок. треба якось розпродати. копійчина не буде зайвою.
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13.11.2023 11:46 Відповісти
+9
Дуже лякаються можливого Майдану ! Вони ще й холеру нам вигадають !
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13.11.2023 11:48 Відповісти
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Далі буде чергове обов'язкове щеплення?
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13.11.2023 11:38 Відповісти
Для тих, хто в'їжджає до Києва з інших міст буде обов'язкове щеплення.
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13.11.2023 11:50 Відповісти
Щороку восени завжди було загострення грипу через підвищену вологість і люди більше хворіли і при цьому набували імунітету... як же ви зае...али зі своїм ковідом...
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13.11.2023 12:23 Відповісти
не знаю чи я правий на 100, але нашій владі, чим гірше тим краще
свобода дій, *********...
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13.11.2023 11:39 Відповісти
УРА!!!!!!!!!!!!
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13.11.2023 11:42 Відповісти
агааа...
то ж, я дивлюсь, на багатьох магазинах, не познімали об'яви про маски.
герега, завіз овердохера китайських масок. треба якось розпродати. копійчина не буде зайвою.
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13.11.2023 11:46 Відповісти
Дуже лякаються можливого Майдану ! Вони ще й холеру нам вигадають !
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13.11.2023 11:48 Відповісти
На тлі таких подій як у Вінниці, може і вигадувати нікому, нічого, не потрібно буде, водосховище ще нагадає про себе,
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13.11.2023 11:59 Відповісти
Тобто всі по норах вночі(комендантська), а тепер щоб по норах вдень.
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13.11.2023 11:49 Відповісти
Вирішили про себе нагадати, бо їм треба теж десь харчуватися
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13.11.2023 11:56 Відповісти
зелені покидьки йдуть нах...й
клован прибери зрадника та фсбшного крота - козиря

досить вже народ лякати!
перестаньте красти та зраджувати
Свободу полковнику Червінському
пдорів зелених - на нари
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13.11.2023 12:03 Відповісти
Ніяк не заспокояться ці рептілоїди зі своїм чіпірованієм.
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13.11.2023 12:09 Відповісти
Все ... КАРАНТИН.
Війна на паузу?!
Чі як?
Клоунада продовження...
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13.11.2023 12:37 Відповісти
Знову по вулицях будуть розгулювали рептилоїди, ховаючись під масками.
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13.11.2023 12:41 Відповісти
зескоты теперь будут списывать погибших на ковид-сопли?
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13.11.2023 13:24 Відповісти
Як же ж він за грошиками скучив. А ще ж і страх перед знесенням.
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13.11.2023 13:32 Відповісти
"Мрію" ********* - теперь нечем возить по миру никому не нужные повязки.
Свободны.
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13.11.2023 13:38 Відповісти
Пішов кузін на х#й.
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13.11.2023 13:52 Відповісти
Дограєтесь, суки!
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13.11.2023 13:59 Відповісти
Ми не боремось за якість життя, за якісне харчування для міцного імунітету за рахунок здешевлення продуктів.
Ми показуємо шлях до аптеки, і обмежуємо громадян де тільки можна.
А потім вийде ручний Ляшко і скаже -
Не хвилюйтеся, якщо прострочена вакцина буде не ефективна більше ні 75% нам повернуть гроші ))).
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13.11.2023 14:31 Відповісти
Кузіну відробляє бонуси від астрозенеки і файзеру.
Цікаво а в траншеях також карантин введуть?
От йо@нута влада.
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13.11.2023 17:01 Відповісти
 
 