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Новини
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ЄС уже надав Україні військову допомогу на 27 мільярдів євро, - Боррель

боррель

Наразі ЄС вже надав Україні безпрецедентну суму військової допомоги у 27 мільярдів євро та продовжить фінансову і військову підтримку нашої країни.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На тлі подій на Близькому Сході… не можна забувати про Україну, де продовжується боротьба. Київ вже знову бомбардують, росія атакує цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують зерно. Наша підтримка (Україні. - Ред.) зростає. Я можу сказати вам, що наша допомога для України сягнула 27 мільярдів військової підтримки. Це найбільша цифра, яку ми будь-коли досягали. Ми продовжуємо тренувати українських солдатів. Ми продовжуємо стояти поряд з Україною", - наголосив Жозеп Боррель.

Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, він зауважив, що країни ЄС погодили спільну позицію щодо подій в Газі. Вони визнали право Ізраїлю на оборону та водночас, закликали до максимальної стриманості та до запровадження заздалегідь оголошених "пауз" у веденні бойових дій для доставки гуманітарної допомоги та для евакуації мирного населення із зони конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС має бути готовим продовжувати допомагати Україні, оскільки підтримка США, швидше за все, зменшиться, - Боррель

Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як ситуація на Близькому Сході впливатиме на підтримку ЄС для України, Високий представник ЄС наголосив, що ці два конфлікти є повністю різними за своєю природою.

"Обидва конфлікти є повністю різними за природою. У будь-якому випадку, це навряд чи можливо - порівнювати те, що відбувається в Україні та що відбувається в Газі. Але очевидно, що підходи, що існують у світі, мають дуже уважно враховуватися, щоб уникнути звинувачень у подвійних стандартах", - сказав Жозеп Боррель.

Він повідомив також, що окрім обговорення ситуації на Близькому Сході та в Україні, міністри розглянуть розвиток подій у відносинах між Вірменією й Азербайджаном, зустрінуться із міністрами закордонних справ країн Західних Балкан та обговорять підготовку до наступної "кліматичної" конференції під егідою ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз наступного тижня має намір представити черговий пакет санкцій проти росії, він міститиме заборону на постачання алмазів з РФ, - Боррель

Автор: 

допомога (8483) Євросоюз (13767) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+3
ВВП ЕС за 2022 год - 16641 млрд долларов
Доход на душу населения 33942 доллара
Говорят, из - за помощи нам европейцы обеднели
Отнимите цифру 27 миллиардов от 16641 миллиардов
И вы поймете ,что европейцы обеднели на две чашки кофе в день - примерно
Зато получили миллионы украинских молодых женщин с детьми
Из которых 70 % работают
То есть приносят Европе доход
И в этих 27 миллиардах помощи есть и труд украинских беженцев
Я много слышала о жадности немцев ,французов
Считала ,что это больше рациональночто
А сейчас понимаю - они - таки жадные
Им важнее их чашка кофе с круасссаном
А не быстрое окончание войны
Чужая кровь - водица...
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13.11.2023 12:29 Відповісти
+2
Це добре ,
щиро дякуємо ЄС за фінансову допомогу 👍🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 11:56 Відповісти
+1
Я звичайно дякую, але щось тут підсмерджує брехнею.
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13.11.2023 12:27 Відповісти
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Це добре ,
щиро дякуємо ЄС за фінансову допомогу 👍🏼🙏🏼❤️
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13.11.2023 11:56 Відповісти
Що ти копійки рахуешь, борель!?!

Украіна закрила своїм тілом Европу.

Втрати України в ціеі війни не можно вимірювати грошима!
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13.11.2023 17:54 Відповісти
Я звичайно дякую, але щось тут підсмерджує брехнею.
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13.11.2023 12:27 Відповісти
ВВП ЕС за 2022 год - 16641 млрд долларов
Доход на душу населения 33942 доллара
Говорят, из - за помощи нам европейцы обеднели
Отнимите цифру 27 миллиардов от 16641 миллиардов
И вы поймете ,что европейцы обеднели на две чашки кофе в день - примерно
Зато получили миллионы украинских молодых женщин с детьми
Из которых 70 % работают
То есть приносят Европе доход
И в этих 27 миллиардах помощи есть и труд украинских беженцев
Я много слышала о жадности немцев ,французов
Считала ,что это больше рациональночто
А сейчас понимаю - они - таки жадные
Им важнее их чашка кофе с круасссаном
А не быстрое окончание войны
Чужая кровь - водица...
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13.11.2023 12:29 Відповісти
очевидно же, что в политике нету сочувствия, сострадания и каких либо моральных принципов. есть только лицемерие и ложь.
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13.11.2023 14:23 Відповісти
Краще б написали "ЄС надає Україні військову допомогу аж 3 євро на місяць з кожного громадянина", так воно більш відображає реальність, а не пафосні висловлювання.
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13.11.2023 12:29 Відповісти
росія атакує цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують зерно. Джерело:
А от Україна чомусь не атакує цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують нафту.
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13.11.2023 12:39 Відповісти
Скільки за той же період ЄС заплатив РФ за газ та нафту?
Особливо цікава сума по СПГ, за останні півтора року РФ збільшила свою частку на европейському ринку з ~30% до майже 70%. І все це штучно, зусиллям самого ЄС.
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13.11.2023 14:47 Відповісти
 
 