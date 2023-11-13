ЄС уже надав Україні військову допомогу на 27 мільярдів євро, - Боррель

Наразі ЄС вже надав Україні безпрецедентну суму військової допомоги у 27 мільярдів євро та продовжить фінансову і військову підтримку нашої країни.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На тлі подій на Близькому Сході… не можна забувати про Україну, де продовжується боротьба. Київ вже знову бомбардують, росія атакує цивільні судна у Чорноморському коридорі, які транспортують зерно. Наша підтримка (Україні. - Ред.) зростає. Я можу сказати вам, що наша допомога для України сягнула 27 мільярдів військової підтримки. Це найбільша цифра, яку ми будь-коли досягали. Ми продовжуємо тренувати українських солдатів. Ми продовжуємо стояти поряд з Україною", - наголосив Жозеп Боррель.

Коментуючи ситуацію на Близькому Сході, він зауважив, що країни ЄС погодили спільну позицію щодо подій в Газі. Вони визнали право Ізраїлю на оборону та водночас, закликали до максимальної стриманості та до запровадження заздалегідь оголошених "пауз" у веденні бойових дій для доставки гуманітарної допомоги та для евакуації мирного населення із зони конфлікту.

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Відповідаючи на запитання журналістів щодо того, як ситуація на Близькому Сході впливатиме на підтримку ЄС для України, Високий представник ЄС наголосив, що ці два конфлікти є повністю різними за своєю природою.

"Обидва конфлікти є повністю різними за природою. У будь-якому випадку, це навряд чи можливо - порівнювати те, що відбувається в Україні та що відбувається в Газі. Але очевидно, що підходи, що існують у світі, мають дуже уважно враховуватися, щоб уникнути звинувачень у подвійних стандартах", - сказав Жозеп Боррель.

Він повідомив також, що окрім обговорення ситуації на Близькому Сході та в Україні, міністри розглянуть розвиток подій у відносинах між Вірменією й Азербайджаном, зустрінуться із міністрами закордонних справ країн Західних Балкан та обговорять підготовку до наступної "кліматичної" конференції під егідою ООН.

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