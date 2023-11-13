Пісторіус підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні до €8 млрд
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підтвердив плани країни подвоїти військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро, зазначивши, що "Німеччина не залишить Україну на самоті".
Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, таке рішення Німеччини не пов’язане ані з тим, що ЗСУ через брак ресурсів змушені перейти до оборони, ані з тим, що США зменшують свою допомогу.
"Це – реакція на усвідомлення того, що засоби, які ми виділили цього року, були швидко вичерпані. Наступного року ми не хочемо опинитися в ситуації, коли буде потреба, вимагати додаткових засобів", - пояснив він.
Міністр назвав рішення важливим сигналом того, що "Німеччина не залишить Україну на самоті", особливо зараз, коли Україна має продовжувати свою боротьбу, і водночас частина уваги світової спільноти спрямована на Ізраїль.
Раніше повідомлялось, що партії правлячої коаліції у ФРН погодилися збільшити військовий бюджет для України з 4 млрд до 8 млрд євро. Рішення ще має затвердити бюджетний комітет Бундестагу цього тижня.
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Де Тауриси? Піздоріус?
Бажаєш зайцем попрацювати, тікаючи від ракет ?
Я не хочу вас задеть, но то что вы предложили - это фантазия на вольную тему.
Простите, но вы пишите о том, в чем даже поверхностно не разбираетесь, но рад, что знаете аббревиатуру "ЧПУ".
2. гроші на такі заводи виділе Захід. Фінонсування буде.
3. Найти справний менеджмент- можливо. Організувати трансфер технології з заходу в Україну , запуск, безпеку- це їх відповідальність.
Проблема е тільки одна- « політична воля».
Дуже велика завада нагріти руки у багатех ділків від влади…