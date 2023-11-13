УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5889 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
873 21

Пісторіус підтвердив плани Німеччини подвоїти військову допомогу Україні до €8 млрд

борис,пісторіус

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус підтвердив плани країни подвоїти військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро, зазначивши, що "Німеччина не залишить Україну на самоті".

Про це він заявив в ефірі телеканалу ARD, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, таке рішення Німеччини не пов’язане ані з тим, що ЗСУ через брак ресурсів змушені перейти до оборони, ані з тим, що США зменшують свою допомогу.

"Це – реакція на усвідомлення того, що засоби, які ми виділили цього року, були швидко вичерпані. Наступного року ми не хочемо опинитися в ситуації, коли буде потреба, вимагати додаткових засобів", - пояснив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступного року Німеччина подвоїть військову допомогу ЗСУ до 8 млрд євро, - Bild

Міністр назвав рішення важливим сигналом того, що "Німеччина не залишить Україну на самоті", особливо зараз, коли Україна має продовжувати свою боротьбу, і водночас частина уваги світової спільноти спрямована на Ізраїль.

Раніше повідомлялось, що партії правлячої коаліції у ФРН погодилися збільшити військовий бюджет для України з 4 млрд до 8 млрд євро. Рішення ще має затвердити бюджетний комітет Бундестагу цього тижня.

Автор: 

Німеччина (7510) допомога (8483) Пісторіус Борис (286)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Дякуємо Німеччині!
показати весь коментар
13.11.2023 11:56 Відповісти
+1
Вигідніше, швидше та безпечніше, робити це у них,
показати весь коментар
13.11.2023 12:04 Відповісти
+1
У вас примитивное мишление, єти стаки давно не Ф-35, и обучить инжинеру неделя времени, или ви думаете в Украине нет специалистов по станкам с ЧПУ ,( компьютеризированними) Украина 4 или 5 по производству ПО в мире!
показати весь коментар
13.11.2023 14:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо Німеччині!
показати весь коментар
13.11.2023 11:56 Відповісти
Все у майбутнему часі … колись… плани..,

Де Тауриси? Піздоріус?
показати весь коментар
13.11.2023 16:51 Відповісти
А тобі навіщо, ведмедчуківський?
Бажаєш зайцем попрацювати, тікаючи від ракет ?
показати весь коментар
13.11.2023 21:19 Відповісти
Якщо ЕС не встигає виробляти зброю та **********, побудуйте лінію в Україні в кредит, тільки завести обладнання, десяток фур зі станками і через місяць працює, це прискоре виробництво, пару ліній треба зразу запускати, от хай німецька та французська компані запустять по пару ліній 120 мм мін та ще шось
показати весь коментар
13.11.2023 12:00 Відповісти
Вигідніше, швидше та безпечніше, робити це у них,
показати весь коментар
13.11.2023 12:04 Відповісти
В Україні на ту лінію або ДБР припреться перевіряти щось з повною зупинкою, або аудиторська служба заблокує роботу, чи ще хтось з безкінченної верениці державних нероб.
показати весь коментар
13.11.2023 12:40 Відповісти
Тоді краще в Румунії чі Чехії чі Польщі( але там проблеми)
показати весь коментар
13.11.2023 14:58 Відповісти
Через месяц? О_о А учиться на станках работать не нужно? Они сами будут работать, без помощи человека? Почитайте на досуге сроки обучения для работы с большей частью промышленных станков Германии. И это я про не оборонные станки вам написал. Второй момент - это порох. Украина производит пороха по стандартам НАТО? Первый раз слышу. Их тоже в фурах привезти?
Я не хочу вас задеть, но то что вы предложили - это фантазия на вольную тему.
показати весь коментар
13.11.2023 12:59 Відповісти
У вас примитивное мишление, єти стаки давно не Ф-35, и обучить инжинеру неделя времени, или ви думаете в Украине нет специалистов по станкам с ЧПУ ,( компьютеризированними) Украина 4 или 5 по производству ПО в мире!
показати весь коментар
13.11.2023 14:56 Відповісти
по производству ПО в мире!.... При чем здесь ЧПУ? Причем здесь ПО? Про что Вы? Ладно, не хочу спорить. Скажу кратко - уверен, что завод по вашему проекту (с ЧПУ для производства снарядов) останется только в вашей голове. Сталь, порохи и т.д. на завод будут возить на велосипеде из Польши (только у вас в голове).
Простите, но вы пишите о том, в чем даже поверхностно не разбираетесь, но рад, что знаете аббревиатуру "ЧПУ".
показати весь коментар
13.11.2023 15:09 Відповісти
А на Кацапію Германії не стидно станки слати щоб ті ракети робили, як кказав Ленін, буржуї продадуть вєрьовку на якій ми будемо їх давити ))) це про ******** бізнесменів ( буржуїв) Германії , Франції , США Швейцарії, чі я може щось видумав
показати весь коментар
13.11.2023 15:02 Відповісти
Как ваш вопрос соотносится с темой вашего первого комментария? Я написал о том, что производство чего-либо требует обученных людей и цепочки поставок. Я нигде не писал, что продажа станков сраше - это хорошо. Я писал, что все не так легко, как вам хотелось бы.
показати весь коментар
13.11.2023 15:12 Відповісти
1. Кадри в Україні ще е. Знайти їх не велика проблема.

2. гроші на такі заводи виділе Захід. Фінонсування буде.

3. Найти справний менеджмент- можливо. Організувати трансфер технології з заходу в Україну , запуск, безпеку- це їх відповідальність.

Проблема е тільки одна- « політична воля».

Дуже велика завада нагріти руки у багатех ділків від влади…
показати весь коментар
13.11.2023 17:02 Відповісти
Собеседник выше написал - тільки завести обладнання, десяток фур зі станками і через місяць працює.
показати весь коментар
13.11.2023 17:57 Відповісти
Ну місяць я пришвидчів трохи) але смисл допису, що при бажанні цю проблему можливо вирішити, в найближчій час, якщо Верховний Головнокомандовач України Зеленский Володимир, візьме це під свій особистий контроль, але є маленьке але, якщо це будуть американські інвестиції то ніяка с..ка на них не задиветься, шо скажите)
показати весь коментар
13.11.2023 22:57 Відповісти
Согласен с Вами, что строить предприятия нужно и важно. Это было бы прекрасно во всех отношениях (оборонном, экономическом, социальном), но я не могу придумать, зачем это Америке или Германии. Уже же был скандал с заводом байрактар (подключение к энергосети).
показати весь коментар
14.11.2023 08:46 Відповісти
Не будемо розділяти Германію і США, буду називати їх НАТо, на данний час, як вони заявляють, вони не згодні щоб Україна віддавала частину країни перше, друге вони самі не встигають, а виробництво в Україні по перше, це дешевше, по друге це прискорить зменшення дефіциту, і третє захід постійно відповідає на удари рашки, виходе вони в ролі відбивающихся, а трнба перехоплювати ініциативу, щоб досягти успіху, і четверте після кожної війни йде економ. Зріст в економіках, то єсть чим скоріше закінчиться війна тим скоріше всі почнуть заробляти, а на данний час НАТО з його потужністью, в ролі студента якого лупцює грабіжник, він б'ється іноді і влучає, але програє
показати весь коментар
14.11.2023 11:20 Відповісти
І ще саме головне, із за того що в України нехватка ***********, збільшуються втрати і техніки і людей, а чим більші втрати зараз, тим більше прийдеться давати для перемоги потім, якщо НАТО взагалі збирається вигравати, якщо ні, то треба сказати, своїм виборцям-- ми витратили багато мілл'яардів і все насмарку бо ми сцикуни и жмоти і нікчеми а наші аналітики повні делетанти!
показати весь коментар
14.11.2023 11:29 Відповісти
Тебе ведмедчук вчора зарєєстрував для цього вкиду ?
показати весь коментар
13.11.2023 21:22 Відповісти
а що сталося ? ***** вночі наснився ?
показати весь коментар
13.11.2023 13:04 Відповісти
 
 