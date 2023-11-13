Мешканці Авдіївки, які перебувають в укритті АКХЗ, не погоджуються на евакуацію, - начальник МВА Барабаш

В укритті Авдіївського коксохімічного заводу залишаються 17 працівників, їх продовжують вмовляти евакуюватися.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Поки люди не погоджуються на евакуацію. Не зрозуміло, чому вони там сидять. Я жодного адекватного пояснення від них не почув. Найближчими днями буде друга спроба їх вмовити. Сподіваюсь, люди приймуть рішення", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у сховищі Авдіївського коксохіму лишаються містяни, які відмовляються від евакуації. При цьому 7 листопада евакуювали 16 працівників, які забезпечували консервацію підприємства.

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