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Новини
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Мешканці Авдіївки, які перебувають в укритті АКХЗ, не погоджуються на евакуацію, - начальник МВА Барабаш

акхз

В укритті Авдіївського коксохімічного заводу залишаються 17 працівників, їх продовжують вмовляти евакуюватися.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

"Поки люди не погоджуються на евакуацію. Не зрозуміло, чому вони там сидять. Я жодного адекватного пояснення від них не почув. Найближчими днями буде друга спроба їх вмовити. Сподіваюсь, люди приймуть рішення", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у сховищі Авдіївського коксохіму лишаються містяни, які відмовляються від евакуації. При цьому 7 листопада евакуювали 16 працівників, які забезпечували консервацію підприємства.

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Автор: 

евакуація (2357) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+25
Це ж "ждуни". Нахрена їх вмовляти.
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13.11.2023 11:59 Відповісти
+18
Вони на "братушєк" чекають, не чіпайте. І нагору теж бажано не випускати, а то позиції позливають.
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13.11.2023 12:01 Відповісти
+12
Під розписку...і сидіть дятли. Потім без претензій...Ждуни ********
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13.11.2023 12:12 Відповісти
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Це ж "ждуни". Нахрена їх вмовляти.
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13.11.2023 11:59 Відповісти
бригада наводчиків Аль-Акси

курви !
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13.11.2023 12:11 Відповісти
вони -- каравай для встрєчі -- там печуть, ось і не потрібно їм заважати,),
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13.11.2023 12:15 Відповісти
Вони на "братушєк" чекають, не чіпайте. І нагору теж бажано не випускати, а то позиції позливають.
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13.11.2023 12:01 Відповісти
Нехай сидять. Аби не здавали позиції, як в маріуполі.
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13.11.2023 12:03 Відповісти
у ізраільтян є такі хитрі бомби, які герметично запінюють входи в тунелі
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13.11.2023 12:13 Відповісти
та ви шо. невже так можна.... це вже ніяка не демократія. це диктатура - примушувати людей. які чекають не дочекаються визволителів. міняти своє рішення...
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13.11.2023 12:04 Відповісти
Що значить хочуть-нехочуть? Держава це примус - силою вивезти а хто буде ображати військових чи Українську державу - стаття ККУ та суд.
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13.11.2023 12:05 Відповісти
Що значить "вмовлять"? Люди дорослі - дорослі... свої вчинки здатні усвідомлювати - здатні... відповідати за них здатні - здатні. Які прблеми - хай сидять.
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13.11.2023 12:05 Відповісти
Ценітєлі руського міра, навіщо іх сюди
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13.11.2023 12:09 Відповісти
Під розписку...і сидіть дятли. Потім без претензій...Ждуни ********
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13.11.2023 12:12 Відповісти
Отпустите их
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13.11.2023 12:15 Відповісти
Ждуни. В Сєвєродонецку такі самі були. Потім виїхали до України, оформили себе переселенцями, а через пару місяців повернулися до міста, щоб отримувати подвійну пенсію.
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13.11.2023 12:23 Відповісти
Скажу банальность:
Раньше в эту игру играли в четыре руки.
Ушлые жители, не только прифронтовой территории, а главное, жители Донецкой и луганской области ездили на оккупированные территории. Оформляли временную прописку.
Давали вкладыш в укр. паспорт, сам паспорт не портили. И получали так же две пенсии.
Так сказать для сохранения баланса.
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13.11.2023 13:47 Відповісти
Так воно і було, що викликало велику заздрість у пенсов з неокупованих теріторій.
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13.11.2023 13:51 Відповісти
чекають на своїх, вистачить їх умовляти, вистачить із себе корчить рятувальників, раз сказали і ху на них чи зе=чмо свій електорат рятує?
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13.11.2023 12:25 Відповісти
То і х... на них! Кацапи не розбираючись довго швидко відправлять їх в путінський рай.
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13.11.2023 12:28 Відповісти
Ну то нехай собі сидять. Ми їх завжди жалієм, а може їм це зовсім не потрібно, вони ждуни. То не витрачайте на них нерви та ресурси, то самий справжній лугандон!
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13.11.2023 12:31 Відповісти
а **** там понимать........................свинособачьи ждуны................да и похер на них.............................
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13.11.2023 12:41 Відповісти
У них вдома припасені трицвєти зустрічать асвабадітєлєй від бандерівської мови
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13.11.2023 12:53 Відповісти
Азовсталь-2?
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13.11.2023 13:01 Відповісти
Ну не хотят так не хотят. Пусть просто расписку напишут.
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13.11.2023 13:44 Відповісти
таких полно по всем городам завезенных, а это самые стойкие ждуны
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13.11.2023 14:38 Відповісти
 
 