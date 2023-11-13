Мешканці Авдіївки, які перебувають в укритті АКХЗ, не погоджуються на евакуацію, - начальник МВА Барабаш
В укритті Авдіївського коксохімічного заводу залишаються 17 працівників, їх продовжують вмовляти евакуюватися.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.
"Поки люди не погоджуються на евакуацію. Не зрозуміло, чому вони там сидять. Я жодного адекватного пояснення від них не почув. Найближчими днями буде друга спроба їх вмовити. Сподіваюсь, люди приймуть рішення", - сказав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у сховищі Авдіївського коксохіму лишаються містяни, які відмовляються від евакуації. При цьому 7 листопада евакуювали 16 працівників, які забезпечували консервацію підприємства.
Топ коментарі
+25 Gary Grant
показати весь коментар13.11.2023 11:59 Відповісти Посилання
+18 Деніс Войцеховський
показати весь коментар13.11.2023 12:01 Відповісти Посилання
+12 vsbu vsbu
показати весь коментар13.11.2023 12:12 Відповісти Посилання
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курви !
Раньше в эту игру играли в четыре руки.
Ушлые жители, не только прифронтовой территории, а главное, жители Донецкой и луганской области ездили на оккупированные территории. Оформляли временную прописку.
Давали вкладыш в укр. паспорт, сам паспорт не портили. И получали так же две пенсии.
Так сказать для сохранения баланса.