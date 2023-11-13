Армія рф перейшла в активну оборону на Бахмутському напрямку, стратегічних успіхів у окупантів немає на всій лінії зіткнення, - Сухопутні сили

Окупанти перейшли до активної оборони на Бахмутському напрямку, намагаються розвідати слабкі ділянки в обороні ЗСУ та відбити втрачені позиції. Утім стратегічних успіхів на всій лінії зіткнення від Куп’янська до Бахмуту в армії РФ немає.

Про це в ефірі Радіо Свобода розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо, інформує Цензор.НЕТ.

"На даній ділянці фронту ворог від оборони перейшов до активної оборони. Намагається відбити позиції, які він втратив попередньо. Наші військовослужбовці за кращої нагоди переходять до атакувальних дій, покращують своє тактичне становище. Так за минулу добу відбили наші воїни 10 атак противника. Це Кліщіївка, Андріївка", - зауважив він.

У ЗСУ підготовку армії рф до активних бойових дій, зазначає Фітьо, бачили ще перед жовтнем. Підготовка тривала близько трьох місяців. Але водночас готувались і в ЗСУ.

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"Ми укріплялися, зміцнювали інженерні споруди свої. Підтягували також резерви. І ми бачили, що спершу атаки відбувалися більш активно на Лимано-Куп’янському напрямку, а зараз вони перейшли на Бахмутський напрямок. Тобто противник пробує хоч десь досягти успіхів", - додав Фітьо.