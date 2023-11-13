Рекомендація ЄК щодо початку перемовин з Україною про вступ до ЄС "підштовхне" чергу інших країн-кандидатів, - Боррель

Створена Україною динаміка впливатиме на весь процес та на всіх кандидатів на членство в ЄС.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Факт (рекомендації Єврокомісії. - Ред.) говорить сам за себе – наскільки важливою є пропозиція Єврокомісії відкрити переговори з Україною Це створить рух та підштовхне всю чергу країн, які хочуть стати членами ЄС. Є певні перешкоди для Сербії й Косово - так, але динаміка, яка була створена Україною, що подала заявку на членство, буде впливати на весь процес та на всіх кандидатів, які знайшли себе у стадії певного застою", - пояснив він.

За словами Борреля, Євросоюз має продовжувати уважно враховувати прогрес, якого досягають країни-кандидати, а також те, як зовнішньополітичні позиції ЄС враховуються у практичній політиці цих країн.

Водночас, додав він, станом на сьогодні поки не всі країни-кандидати приєднуються до заяв ЄС в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС або до дій ЄС в рамках санкційної політики.

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