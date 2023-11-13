На Донеччині через російські обстріли знеструмлено шахту, під землею перебували 28 людей, - Міненерго

Окупанти пошкодили повітряну лінію та електропідстанцію у Донецькій області, внаслідок чого без світла залишилася одна із шахт.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині через обстріл знеструмилася повітряна лінія та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилася одна із шахт. На момент відключення під землею перебували 28 людей. Усіх виведено на поверхню", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині енергетики відновили світло для понад 1,6 тисячі споживачів, які були знеструмлені внаслідок російських обстрілів. У Чернігівській області - повністю та частково знеструмлено 18 населених пунктів.

Без світла через бойові дії залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Через негоду є знеструмлення у восьми областях, пошкоджено газопровід на Дніпропетровщині