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Новини Агресія Росії проти України
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На Донеччині через російські обстріли знеструмлено шахту, під землею перебували 28 людей, - Міненерго

шахта

Окупанти пошкодили повітряну лінію та електропідстанцію у Донецькій області, внаслідок чого без світла залишилася одна із шахт.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"На Донеччині через обстріл знеструмилася повітряна лінія та електропідстанція, внаслідок чого без світла залишилася одна із шахт. На момент відключення під землею перебували 28 людей. Усіх виведено на поверхню", - йдеться в повідомленні.

На Харківщині енергетики відновили світло для понад 1,6 тисячі споживачів, які були знеструмлені внаслідок російських обстрілів. У Чернігівській області - повністю та частково знеструмлено 18 населених пунктів.

Без світла через бойові дії залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях.

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Нехай постукають касками по асфальту
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13.11.2023 12:50 Відповісти
Ничего страшного. Пешком до ствола дойдут. А там клеть рано или поздно вывезет. Не первый раз.
Дома почитают совет уважаемого Сірого и скажут дружно нах... нужно. И не будет в Украине какого то кол-ва угля. А чё? Сірому з Польщі привезуть.
Тока не ной зимой.
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13.11.2023 14:24 Відповісти
Вважаю, що спалювати вугілля, то не корисно. Краще його переробляти.
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13.11.2023 16:01 Відповісти
 
 