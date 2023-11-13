Упродовж тижня окупанти 63 рази обстріляли прикордоння Чернігівщини, зафіксовано 569 вибухів

Російські військові за тиждень обстріляли 17 прикордонних населених пунктів Чернігівської області.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

"За тиждень ворог 63 рази обстріляв 17 прикордонних населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 569 вибухів.



Внаслідок обстрілу м. Семенівка пошкоджено адміністративні будівлі, житловий будинок і господарську будівлю. На щастя, без постраждалих", - написав він.

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