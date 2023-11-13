США проти ідеї "території в обмін на мир" для України, поступки імперським апетитам рф - не шлях до миру, - посол в ОБСЄ Карпентер
Сполучені Штати проти ідеї територіальних поступок українських територій росії в обмін на мир, оскільки поступки імперським апетитам держави-агресора - не шлях до стійкого миру. Вашингтон та союзники підтримуватимуть Київ, щоб цього не сталося.
Про це заявив в ОБСЄ постійний представник США Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЄП.
В інтересах США, щоб Україна перемогла, а росія програла цю війну та не змогла окупувати території, наголосив він.
За його словами, Вашингтон підтримуватиме Київ до перемоги та повної деокупації всіх українських територій.
"Вони (росіяни - ред.) просто повинні покинути ці території, які вони незаконно окупували, і повернутися в росію", - зауважив Карпентер.
Коментуючи пропозиції, які лунають зокрема і в США із закликом укласти угоду "території в обмін на мир" між Україною та рф, посол наголосив, що шлях до миру – це стійке, міцне, справедливе рішення, яке збереже суверенітет та територіальну цілісність України.
"Ми не підтримуємо подібну ідею, тому що, на мій погляд, це майже оксюморон: "земля в обмін на мир". Поступка імперським апетитам росії – це не шлях до миру", - наголосив дипломат.
"Україна не впаде. Я думаю, що ми виходимо з того, що США підтримуватиме Україну разом з усіма нашими партнерами й союзниками, включно з приблизно 50 країнами, які беруть участь у контактній групі по Україні, відомій також як формат "Рамштайн", тому ми не допустимо, щоб це сталося", - константував Карпентер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Как результат: ни мира, ни территорий, ни жизни ...
"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, - від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року" (c)
І це за результатами лише 2-х років війни, в кордонах 91-го року, по факту все буде ще гірше.
Може це якийсь план переманити біженцями 10-20 млн людей на захід, замість бикуватих арабів?
І от у нас вже намічається пятикратна перевага росії по населенню і військовому бюджету. Нафту Китай та Індія не перестануть купляти. Не дуже зрозумілий стратегічний план, бо виглядає так... "ну хай нескінченно воюють, бо то правильно і справедливо"
А в НАТО Украину США брали в 2008 году, скажите спасибо Меркель и Саркози что вы не в НАТО, да и своим рыгам и другим депутатам
Вимагання грошей у Конгреса
А навіщо?
Скоротили термін лендліза до 1 жовтня 2023 - а зараз могли би давати згідно лендліза, та не просити грошей. Скоротили демократи, коли підтримали лендліз
На поставити зброї на 5.5млрд, 38% від виділених коштів Конгресом на 2023 рік
Це що Конгрес винен?
Тому дайте ще грошей, і тільки в пакеті - щоб знову поставити тільки половину в Україну,
а інші кошти використати на 100%
Але втратять оті всі гівнюки, що цю війну розв'язали. А саме тому вони, що зараз при владі і не хочуть відступати назад. Бо трибунал - річ досить неприємна для злочинців. Отож заходу прийдеться якось пробачити (ну дати можливість свідчити на покійного пуйла взамін прикриття і фальшивих паспортів для родини). Командирам ракетних частин обіцяти мільйони. а от рядових ваньок можна і судити. разом із телепропагандонами. Інакше раша буде впиратися аж до дійсно ядерного протистояння. А якщо гарантувати гівнюкам, що тримають руку на кнопці, безпеку після зміни кгбістського режиму, то навряд чи ці гівнюки захочуть загинути за ту дурню, яку вони ванькам несуть із телевізора.