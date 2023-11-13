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Новини Війна
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США проти ідеї "території в обмін на мир" для України, поступки імперським апетитам рф - не шлях до миру, - посол в ОБСЄ Карпентер

майкл,карпентер

Сполучені Штати проти ідеї територіальних поступок українських територій росії в обмін на мир, оскільки поступки імперським апетитам держави-агресора - не шлях до стійкого миру. Вашингтон та союзники підтримуватимуть Київ, щоб цього не сталося.

Про це заявив в ОБСЄ постійний представник США Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЄП.

В інтересах США, щоб Україна перемогла, а росія програла цю війну та не змогла окупувати території, наголосив він.

За його словами, Вашингтон підтримуватиме Київ до перемоги та повної деокупації всіх українських територій.

"Вони (росіяни - ред.) просто повинні покинути ці території, які вони незаконно окупували, і повернутися в росію", - зауважив Карпентер.

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Коментуючи пропозиції, які лунають зокрема і в США із закликом укласти угоду "території в обмін на мир" між Україною та рф, посол наголосив, що шлях до миру – це стійке, міцне, справедливе рішення, яке збереже суверенітет та територіальну цілісність України.

"Ми не підтримуємо подібну ідею, тому що, на мій погляд, це майже оксюморон: "земля в обмін на мир". Поступка імперським апетитам росії – це не шлях до миру", - наголосив дипломат.

"Україна не впаде. Я думаю, що ми виходимо з того, що США підтримуватиме Україну разом з усіма нашими партнерами й союзниками, включно з приблизно 50 країнами, які беруть участь у контактній групі по Україні, відомій також як формат "Рамштайн", тому ми не допустимо, щоб це сталося", - константував Карпентер.

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Автор: 

росія (66417) США (23598) Карпентер Майкл (86)


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Топ коментарі
+22
А какой вообще может быть мир в обмен на территорию? Вы представьте себе что впустили в свою квартиру маньяка который зарезал половину вашей семьи, и вы с ним сели и договорились о мире если вы отдадите маньяку половину своей квартиры и кухню. И дальше вы надеетесь что будете жить мирно сидя за одним столом и лежа в одной постели с маньяком? Да даже приличные люди когда разводятся и договариваются мирно, почему то продают общее жилье и разьезжаются друг от друга подальше чтобы не видеть потому что понимают что мира и жизни уже не будет в одном доме.
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13.11.2023 12:44 Відповісти
+17
Абсолютно правильні речі говорить посол в ОБСЄ Карпентер, браво 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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13.11.2023 12:45 Відповісти
+10
З такою допомогою не буде ні миру ні територій. Про людські втрати я взагалі мовчу. Просто Штати не хочуть приймати Україну в НАТО в будь-якому вигляді.
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13.11.2023 14:02 Відповісти
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А какой вообще может быть мир в обмен на территорию? Вы представьте себе что впустили в свою квартиру маньяка который зарезал половину вашей семьи, и вы с ним сели и договорились о мире если вы отдадите маньяку половину своей квартиры и кухню. И дальше вы надеетесь что будете жить мирно сидя за одним столом и лежа в одной постели с маньяком? Да даже приличные люди когда разводятся и договариваются мирно, почему то продают общее жилье и разьезжаются друг от друга подальше чтобы не видеть потому что понимают что мира и жизни уже не будет в одном доме.
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13.11.2023 12:44 Відповісти
Ви не зрозуміли більшість пересічних.Мир любою ціной-яка різниця де-головне щоб щось давали,а жити можна і в контаборі або пайку давали(таріфи,зарплати,щоб не стріляли).Доказано виборами 2019 року.
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13.11.2023 13:20 Відповісти
Ви зараз на сході ? Як там обстановка на фронті, хотілося би почути з перших вуст.
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13.11.2023 13:46 Відповісти
а ти чому цікавишся, ти не на сході? от коли там будеш, тодій питатимеш.
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13.11.2023 20:48 Відповісти
Ну так ти на сході, я в тебе і питаю.
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13.11.2023 21:10 Відповісти
С чего вы взяли что Запад предлагает мир, где, когда. Придется до победного конца, или просто конца.
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13.11.2023 14:12 Відповісти
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13.11.2023 17:37 Відповісти
Любые "договорщики" позиционируют себя как "жертву".
Как результат: ни мира, ни территорий, ни жизни ...
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13.11.2023 18:10 Відповісти
Говорити про мир після всього, що натворили кацапи, це взагалі нонсенс. Навіть після перемоги буде не мир, а припинення бойових дій.
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13.11.2023 21:52 Відповісти
Абсолютно правильні речі говорить посол в ОБСЄ Карпентер, браво 👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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13.11.2023 12:45 Відповісти
Язиком триндіти - не мішки зі зброєю ворочати!
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13.11.2023 13:20 Відповісти
ті мішки ще потрібно мати, і бажано повні... а не напівпорожні
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13.11.2023 15:48 Відповісти
А как же ,,великий,, политик трамп? Имеет большую возможность избраться президентом США и грозит уничтожить Украину?
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13.11.2023 13:04 Відповісти
Так то воно, пан Карпентер, так, але ж де, мать Вашу разтак, ота сама, так необхідна вже сьогодні, воєнна підтримка? Де вона, як ось вже два останні місяці від США - жодного снаряда та патрона???
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13.11.2023 13:19 Відповісти
Карпентер з госдепом відоси не знімає.
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13.11.2023 13:22 Відповісти
Патроны можно делать в любом гараже. В Украине не осталось больше гаражей?
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13.11.2023 22:49 Відповісти
А США не хочуть направити війська в Україну? А то співчуття і побажання на хліб не намажеш.
"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, - від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року" (c)
І це за результатами лише 2-х років війни, в кордонах 91-го року, по факту все буде ще гірше.
Може це якийсь план переманити біженцями 10-20 млн людей на захід, замість бикуватих арабів?
І от у нас вже намічається пятикратна перевага росії по населенню і військовому бюджету. Нафту Китай та Індія не перестануть купляти. Не дуже зрозумілий стратегічний план, бо виглядає так... "ну хай нескінченно воюють, бо то правильно і справедливо"
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13.11.2023 13:50 Відповісти
Україна це 51й штат США?Чи може являється членом НАТО шо ви задаєте такі питання.
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13.11.2023 14:00 Відповісти
Ніколи не відправлять США своїх вояків. Ми для них мов пішаки на шаховій дошці, життя українського солдата і життя американського то нажаль дві великі різниці......
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13.11.2023 16:23 Відповісти
Якщо США відправлять війська, то через 1-2 роки, получиться як з В'єтнамом: антивоєнні демонстрації, 90 % пітримки ідеї "Пішли вони нахрін ті вонючі українці" (зараз таких думок у американців нема, хоча приблизно половина не хоче ділитися з нами своїми грошима), і т.п.
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13.11.2023 17:16 Відповісти
Так, скоріше за все, підозрюю уся "ідея перемоги", що кцпи через 10 років задовбуться як в Афганістані і самі підуть. Що доволі сумнівно.
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13.11.2023 22:01 Відповісти
Так дайте оружия по полной а то по чайной ложке
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13.11.2023 13:56 Відповісти
З такою допомогою не буде ні миру ні територій. Про людські втрати я взагалі мовчу. Просто Штати не хочуть приймати Україну в НАТО в будь-якому вигляді.
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13.11.2023 14:02 Відповісти
З якою "з такою"? Що ти мелешь, кацапє?
А в НАТО Украину США брали в 2008 году, скажите спасибо Меркель и Саркози что вы не в НАТО, да и своим рыгам и другим депутатам
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13.11.2023 22:41 Відповісти
Мы, знаете ли, тоже против, но без оружия это всё как то мало осуществимо, как и дальнейшее существование Украины рядом с рф.
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13.11.2023 14:04 Відповісти
Все це пусті слова, чергового глашатого. Вірить їм, все одно що собі в душу насрати.
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13.11.2023 15:45 Відповісти
Автор цієї ідеї -Єрмак. Но бажано щоб думали що це керівники НАТО нам такую думку підкинули. Ясно що після здачи теріторії НАТО нам теж не бачити.
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13.11.2023 16:19 Відповісти
Всі ці тези про багаторічну повномаштабну війну без будь-яких поступок і компромісів мають місце доки до влади в США не прийшов Дональд Трамп. Якщо старий дід Джо не виграє наступні президентські вибори то ця риторика західних спікерів буде зовсім інша...........
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13.11.2023 16:21 Відповісти
А зараз що?

Вимагання грошей у Конгреса
А навіщо?

Скоротили термін лендліза до 1 жовтня 2023 - а зараз могли би давати згідно лендліза, та не просити грошей. Скоротили демократи, коли підтримали лендліз

На поставити зброї на 5.5млрд, 38% від виділених коштів Конгресом на 2023 рік
Це що Конгрес винен?
Тому дайте ще грошей, і тільки в пакеті - щоб знову поставити тільки половину в Україну,
а інші кошти використати на 100%
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13.11.2023 16:36 Відповісти
Але наш бубочка часу не втрачає же !
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14.11.2023 07:37 Відповісти
А які території він має на увазі _ якщо Крим і Лугандонію ,то вони окуповані ще з 2014 року і навряд чи Україна їх колись поверне , може повернути в кращому випадку хіба що окуповані в 2022 році,аж занадто велика перевага у техніці і живій силі на боці рашки ,(Це я пишу для наших ура-патріотів які дивляться гівномарафон)
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13.11.2023 17:32 Відповісти
А ты сдаваться хочешь? Ну так или сдавайся, так и в Крым поедешь погреешься. Может быть, потом, пару дней, когда отсидишь свое
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13.11.2023 22:46 Відповісти
Саме дивовижне те що ті, хто показують єдиний марофон самі в в цю перемогу не вірять.
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14.11.2023 07:35 Відповісти
Щоб був ''стійкий мир'' мордор як країна має перестати існувати! А для цього нам (ЗСУ) потрібна велика кількість зброї, ви нам її даєте дозовано і з обмеженням по цілях(свою зброю ми про**ли). То про який ''стійкий мир'' отой пан говорить?
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13.11.2023 18:03 Відповісти
Дай Боже, щоб мудрі слова американських мужів , були негайно підкріпленні мудрими реальними справами.
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13.11.2023 18:33 Відповісти
В принципі він правильно сказав, в світі повно проблем між державами стосовно спірних територій. І якщо вони почнуть виникати то ніяка Америка(та і світ в цілому) не стягне вселенського бардака. А для цього потрібно "поднапрячься", а не декларації вкидувати. І тут виникає маленьке "але" -ядрьонка в руках шизанутих москалів. Вибір між хреновим і взагалі ху...вим. А Україна опинилась якраз посередині-що виберуть американці покаже час...
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14.11.2023 04:31 Відповісти
насправді вихід із території України включно з Кримом та приєднання нашої країни до НАТО раші, як країні ніяк не загрожує. навіть виплата певних репарацій не розвалить країну. Бо якщо не витрачати на війну, то економіка раші відновиться за рахунок продажу природних ресурсів. Та й продовольства там виробляється досить немало.
Але втратять оті всі гівнюки, що цю війну розв'язали. А саме тому вони, що зараз при владі і не хочуть відступати назад. Бо трибунал - річ досить неприємна для злочинців. Отож заходу прийдеться якось пробачити (ну дати можливість свідчити на покійного пуйла взамін прикриття і фальшивих паспортів для родини). Командирам ракетних частин обіцяти мільйони. а от рядових ваньок можна і судити. разом із телепропагандонами. Інакше раша буде впиратися аж до дійсно ядерного протистояння. А якщо гарантувати гівнюкам, що тримають руку на кнопці, безпеку після зміни кгбістського режиму, то навряд чи ці гівнюки захочуть загинути за ту дурню, яку вони ванькам несуть із телевізора.
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14.11.2023 08:45 Відповісти
 
 