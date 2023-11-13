США проти ідеї "території в обмін на мир" для України, поступки імперським апетитам рф - не шлях до миру, - посол в ОБСЄ Карпентер

Сполучені Штати проти ідеї територіальних поступок українських територій росії в обмін на мир, оскільки поступки імперським апетитам держави-агресора - не шлях до стійкого миру. Вашингтон та союзники підтримуватимуть Київ, щоб цього не сталося.

Про це заявив в ОБСЄ постійний представник США Майкл Карпентер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЄП.

В інтересах США, щоб Україна перемогла, а росія програла цю війну та не змогла окупувати території, наголосив він.

За його словами, Вашингтон підтримуватиме Київ до перемоги та повної деокупації всіх українських територій.

"Вони (росіяни - ред.) просто повинні покинути ці території, які вони незаконно окупували, і повернутися в росію", - зауважив Карпентер.

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Коментуючи пропозиції, які лунають зокрема і в США із закликом укласти угоду "території в обмін на мир" між Україною та рф, посол наголосив, що шлях до миру – це стійке, міцне, справедливе рішення, яке збереже суверенітет та територіальну цілісність України.

"Ми не підтримуємо подібну ідею, тому що, на мій погляд, це майже оксюморон: "земля в обмін на мир". Поступка імперським апетитам росії – це не шлях до миру", - наголосив дипломат.

"Україна не впаде. Я думаю, що ми виходимо з того, що США підтримуватиме Україну разом з усіма нашими партнерами й союзниками, включно з приблизно 50 країнами, які беруть участь у контактній групі по Україні, відомій також як формат "Рамштайн", тому ми не допустимо, щоб це сталося", - константував Карпентер.

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