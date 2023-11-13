У більшості областей України оголошували повітряну тривогу: Була загроза застосування крилатих ракет (оновлено)
У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є загроза застосування ворогом крилатих ракет Х-22 з східного напрямку! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!" - повідомили у Повітряних силах.
Станом на 12:58 було оголошено про відбій загрози.
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