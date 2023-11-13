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Новини Війна
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У більшості областей України оголошували повітряну тривогу: Була загроза застосування крилатих ракет (оновлено)

тривога

У більшості областей України було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є загроза застосування ворогом крилатих ракет Х-22 з східного напрямку! Ракетна небезпека в областях, де оголошена повітряна тривога!" - повідомили у Повітряних силах.

Станом на 12:58 було оголошено про відбій загрози.

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Автор: 

повітряна тривога (944)


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Знову міг іде на «патрулювання» 🤦🏻‍♂️
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13.11.2023 12:53 Відповісти
Не міг а ту .
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13.11.2023 12:54 Відповісти
Міг в Чорному морі 😕

Відбій ‼️
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13.11.2023 12:57 Відповісти
❗️Уточнено: Загроза пусків Х-22🚀 з Ту-22 ✈️у районі Воронежу.
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13.11.2023 12:59 Відповісти
 
 