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У 2033 році населення України може становити від 26 до 35 млн осіб, - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ

демографія,населення,популяція

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.Птухи Елла Лібанова заявила, що чисельність населення України у 2033 році буде в межах від 26 до 35 млн людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.

"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, - від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року", - йдеться в повідомленні.

Директорка Інституту демографії наголосила, що про повернення до показника 45 млн людей не йдеться.

"Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки - все погано, дуже погано", - додала вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні розроблять стратегію демографічного розвитку, - Мінсоцполітики

Як раніше писав Цензор.НЕТ, Лібанова вважає, що в Україну повернеться лише половина громадян, які виїхали з країни через війну.

Автор: 

демографія (144) Лібанова Елла (32) населення (167)


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Топ коментарі
+16
Разброс зависит от того, за кого опять проголосует "мудрий нарiд".
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13.11.2023 12:54 Відповісти
+13
А може не становити. Ні про що...
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13.11.2023 12:53 Відповісти
+12
Тільки не мрійте "піднятись" за рахунок мігрантів.
Виплат за личинки від держави мізерні, рівень життя низький, тож кормової бази немає і тому вони тут не затримаються. Хіба що самий відбірний непотріб.
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13.11.2023 13:02 Відповісти
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да Ви батєнька песиміст
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13.11.2023 19:55 Відповісти
Нічого, Верещучка з Безумною ще нарожають...
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13.11.2023 14:41 Відповісти
Є інша сторона . Буде відновлення - буде багато роботи і робочих місць . Зайдуть великі кошти . Сюди будуть їхати хоробрі та відчайдушні . Як козаки в Дике поле . Нація оновиться - тут будуть жити люди з озацькою кров'ю та безстрашністю . А хто хоче гнилого ситого безтурботного життя - буде їхати на захід . Але от халепа - імігрантське життя це не мед з цукром . ти там завжди - третьосортний гастарбайтер . І ніколи ти там не станеш своїм .
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13.11.2023 15:07 Відповісти
Край географії і менталітет населення
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13.11.2023 15:20 Відповісти
побачимо)))
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13.11.2023 15:24 Відповісти
зайшли, ще й які
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13.11.2023 19:56 Відповісти
Ірак ?
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13.11.2023 20:34 Відповісти
Щось не зрозуміло: імігранти приїдуть заробити та поідуть,
чи виїхавші українці повернуться щоб заробити?

стільки образ "гнилого ситого безтурботного життя, третьосортний гастарбайтер"

як тоді назвати пенсіонерів, котрі все це будували, до війни не мали достойної пенсії та лікування, і зараз не мають, і вже не матимуть

ті хто зараз 40-50 років, скоріш за все теж не матимуть

популістські лозунги
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13.11.2023 15:34 Відповісти
Що набудували - те і маємо ...

А те що українці за кородоном - люди третього сорту - то це реальність ... Якщо навіть в очі вам це не кажуть .

В мене племінник має бізнес в Польщі , нормально заробляє - але навіть при цьому , коли дотикається серйозних питань - то йому часто дають поляки зрозуміти - що він ніхто ....
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13.11.2023 15:53 Відповісти
Не те значить будували "******* пенсіонери". Хто перетворив Україну на "податкове пекло" (4 місце в світі з найгірших для бізнесу країн!), хто нічого не зробив коли жидобільшовики перетворювали Україну в найбільш корумповану державу в світі? Хто голосував за злочинця Януковича і блазня Зєлєнського? Нинішні пенсіонери. "Заслужені довбойоби" які віддавали за совка 93% заробленого державі, а за Незалежності близько 80% в обмін на "обіцянку-цяцянку" медицини на старість та гідної пенсії... ******* пенсіонери заслужили своїм рабським існуванням на рабську старість в розйобаній ворогами корумпованій державі і мають усвідомлювати що сьогодні їх діти і внуки гинуть на війні з їх персональної вини...
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13.11.2023 16:03 Відповісти
+100
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13.11.2023 19:57 Відповісти
глупости вы написали, честно говоря даже комментировать не хочется. Но и мимо пройти трудно. В двух словах: чем дольше будет идти война, тем меньше % народа, который вернется из-за кордона.
Про 3й сорт и "не станешь своим", это вообще кацапское фуфло, рассчитанное на рсуких дебилов.
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13.11.2023 21:29 Відповісти
Ну ви вже визначтесь - хочеться чи ні ) А то ніби трохи вагітні .. З таким відношенням до дій диктаторів - так званими демократичними країнами - війна стане звичною реальністю для багатьох країн , а не тільки для України. Особливо не сховаєшся ніде .
Що стосується переселенців - це наукові спостереження - що емігранти соціалізуються лише в другому -третьому поколінні . А перше покоління - це завжди "чужф" - через ментальну та культурну різницю.
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13.11.2023 22:02 Відповісти
Хоч паржом, і майскіє шашлічкі в купі.
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13.11.2023 17:06 Відповісти
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