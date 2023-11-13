У 2033 році населення України може становити від 26 до 35 млн осіб, - Інститут демографії та соцдосліджень НАНУ
Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.Птухи Елла Лібанова заявила, що чисельність населення України у 2033 році буде в межах від 26 до 35 млн людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна.
"Буде погано. Значно гірше, ніж хтось може собі уявити. Варіація прогнозу на 2033 рік, на 10 років ми робили, - від 26 до 35 млн у кордонах 1991 року", - йдеться в повідомленні.
Директорка Інституту демографії наголосила, що про повернення до показника 45 млн людей не йдеться.
"Це довга розмова про потенціал демографічного зростання, про старе населення, про втрати через низьку народжуваність, про втрати через зависоку дочасну смертність, особливо чоловіків, до цього додалася міграція, яка на сьогодні перетворилася на головний драйвер демографічної динаміки - все погано, дуже погано", - додала вона.
Як раніше писав Цензор.НЕТ, Лібанова вважає, що в Україну повернеться лише половина громадян, які виїхали з країни через війну.
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чи виїхавші українці повернуться щоб заробити?
стільки образ "гнилого ситого безтурботного життя, третьосортний гастарбайтер"
як тоді назвати пенсіонерів, котрі все це будували, до війни не мали достойної пенсії та лікування, і зараз не мають, і вже не матимуть
ті хто зараз 40-50 років, скоріш за все теж не матимуть
популістські лозунги
А те що українці за кородоном - люди третього сорту - то це реальність ... Якщо навіть в очі вам це не кажуть .
В мене племінник має бізнес в Польщі , нормально заробляє - але навіть при цьому , коли дотикається серйозних питань - то йому часто дають поляки зрозуміти - що він ніхто ....
Про 3й сорт и "не станешь своим", это вообще кацапское фуфло, рассчитанное на рсуких дебилов.
Що стосується переселенців - це наукові спостереження - що емігранти соціалізуються лише в другому -третьому поколінні . А перше покоління - це завжди "чужф" - через ментальну та культурну різницю.