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Кулеба зустрінеться з главами МЗС ЄС через проблеми з постачанням боєприпасів для України, - Вloomberg

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у зустрічі з главами МЗС країн ЄС на фоні проблем із постачанням артилерійських снарядів Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба долучиться до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, яка відбудеться сьогодні, 13 листопада, по відеозв'язку. 

Як додає агентство, таке рішення ухвалено "на тлі ознак того, що підтримку блоку стає все важче забезпечити".

"Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня", - йдеться у статті.

Також зазначається, що плани щодо 12 пакету санкцій проти росії були відкладено.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує обговорити ситуацію з боєприпасами для України на засіданні міністрів оборони країн-членів, - ЗМІ

Нагадаємо, Європейський Союз повідомив країнам-членам, що навряд чи виконає зобов’язання щодо надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.

Автор: 

боєприпаси (2309) Євросоюз (13767) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
Чому ніхто не їде до Резнікова? спитати куди поділися виділені гроші на снаряди? купа контрактів є, а снарядів досі нема.
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13.11.2023 13:27 Відповісти
+2
які гори. в нас є підземні приміщення. які можна прилаштувати під виробництво снарядів... та ще багато чого є. було б бажання...
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13.11.2023 13:40 Відповісти
+1
умерову там уже не вірять?
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13.11.2023 13:04 Відповісти
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умерову там уже не вірять?
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13.11.2023 13:04 Відповісти
До чого тут Умеров?

Йдеться про зброю, а не про гроші!
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13.11.2023 13:09 Відповісти
Чому ніхто не їде до Резнікова? спитати куди поділися виділені гроші на снаряди? купа контрактів є, а снарядів досі нема.
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13.11.2023 13:27 Відповісти
Невже за 10 років не можна було побудувати снарядний завод десь у горах? Дивився колись відео, у якому показували, як німці побудували у Польщі виробництво вибухівки під час 2-ї Світової війни, про яке дізналися тільки після того, як туди потрапили радянські війська.
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13.11.2023 13:19 Відповісти
які гори. в нас є підземні приміщення. які можна прилаштувати під виробництво снарядів... та ще багато чого є. було б бажання...
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13.11.2023 13:40 Відповісти
А де наші снаряди? Де наші ракети? І взагалі, де всі оті що ЗАКРИВАЛИ наші оборонні проекти? Чому з них не запитають?
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13.11.2023 13:32 Відповісти
Если он начнет спрашивать у тех, кто отвечает за производство нашего оружия, тем более публично, то его снимут с должности и сфабрикуют уголовное дело.
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13.11.2023 14:30 Відповісти
Та ото ж бо й воно! І саме цікаве те, що вже майже всі це розуміють.
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13.11.2023 14:32 Відповісти
Хм, а ще тиждень тому він був за Ікею та H&M відповідальний - ось це так просування по службі …
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13.11.2023 14:04 Відповісти
А почему он не встретился с главой Укроборонпрома или с Министорм обороны?
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13.11.2023 14:28 Відповісти
 
 