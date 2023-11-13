Кулеба зустрінеться з главами МЗС ЄС через проблеми з постачанням боєприпасів для України, - Вloomberg

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь у зустрічі з главами МЗС країн ЄС на фоні проблем із постачанням артилерійських снарядів Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба долучиться до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, яка відбудеться сьогодні, 13 листопада, по відеозв'язку.

Як додає агентство, таке рішення ухвалено "на тлі ознак того, що підтримку блоку стає все важче забезпечити".

"Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня", - йдеться у статті.

Також зазначається, що плани щодо 12 пакету санкцій проти росії були відкладено.

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Нагадаємо, Європейський Союз повідомив країнам-членам, що навряд чи виконає зобов’язання щодо надання Україні 1 мільйона артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.