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Новини Війна
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путін надто рано радіє драматичній ситуації у світі, Німеччина продовжить підтримку України, - глава МЗС Бербок

бербок

Німеччина розширить та збільшить допомогу Україні.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"путін радіє надто зарано через драматичну ситуацію по всьому світу. Адже ми не просто продовжимо нашу підтримку України, ми її розширимо та збільшимо, саме з боку ФРН. Не лише з огляду на захисний щит протягом ближчими тижнями та місяцями, коли є зрозумілим, що російський президент знову у віроломний спосіб використовуватиме потреби людей під час холодної зими, наша підтримка буде масовано збільшена наступного року", - сказала міністерка.

Також Бербок згадала про тему розширення ЄС. За її словами, це в геополітичних інтересах самого Євросоюзу. Для безпеки та миру в Європі не повинно бути "сірих зон", додала вона.

Також читайте: Країни НАТО мають навчатися кіберзахисту в України, - глава МЗС Німеччини Бербок

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путін володимир (24219) росія (66417) Анналена Бербок (457)


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Бажано , щоби кремлівський пиня поскоріше відкинув лапті 😡
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13.11.2023 13:02 Відповісти
История с его "смертью" показывает, что путин - как "ветераны": будет "жить" ещё сто лет после того, как всё первое поколение двойников передòхнет.
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13.11.2023 13:07 Відповісти
Путин радуется ,потому что хорошо знает продажность отдельного человека
И целой страны
И отдельные немецкие политики подтверждают радость путина
А есть даже целые европейские страны
Которые подтверждают радость путина
И пока что ЕС не поставил на место продажных.
Не пора ли поменять законы ЕС?
Чтобы исключить саму возможность
Продажности европейских ценностей
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13.11.2023 13:04 Відповісти
Європа буде допомагати Україні, іншого вибору вона вже немає. ху-ло стало васалом китайців і його посилення, за рахунок навіть частини території України, це недопустима розкіш для європейців. Хоча на початку 2022 їх влаштовувало швидке захоплення України кацапами, бо вони мали надію на посилення ху-ла і його сутичку з китайцями.
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13.11.2023 13:15 Відповісти
--в )(уйла вош хворіє?
--її лікують в Шаріте.
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13.11.2023 13:08 Відповісти
 
 