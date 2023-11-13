путін надто рано радіє драматичній ситуації у світі, Німеччина продовжить підтримку України, - глава МЗС Бербок

Німеччина розширить та збільшить допомогу Україні.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"путін радіє надто зарано через драматичну ситуацію по всьому світу. Адже ми не просто продовжимо нашу підтримку України, ми її розширимо та збільшимо, саме з боку ФРН. Не лише з огляду на захисний щит протягом ближчими тижнями та місяцями, коли є зрозумілим, що російський президент знову у віроломний спосіб використовуватиме потреби людей під час холодної зими, наша підтримка буде масовано збільшена наступного року", - сказала міністерка.

Також Бербок згадала про тему розширення ЄС. За її словами, це в геополітичних інтересах самого Євросоюзу. Для безпеки та миру в Європі не повинно бути "сірих зон", додала вона.

Також читайте: Країни НАТО мають навчатися кіберзахисту в України, - глава МЗС Німеччини Бербок