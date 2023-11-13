Чорноморським гуманітарним коридором пройшов 100-й корабель, - посол США Брінк

Вже 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором.

Про це в соцмережі Х (Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором - рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу", - написала вона.

Нагадаємо, що 12 вересня із порту Чорноморськ вийшло судно "Resilient Africa". Після цього ціни на пшеницю одразу впали по всьому світу. 21 вересня воно дійшло до Босфору.

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