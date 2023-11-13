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Чорноморським гуманітарним коридором пройшов 100-й корабель, - посол США Брінк

коридор,зерновий

Вже 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором.

Про це в соцмережі Х (Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором - рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу", - написала вона.

Нагадаємо, що 12 вересня із порту Чорноморськ вийшло судно "Resilient Africa". Після цього ціни на пшеницю одразу впали по всьому світу. 21 вересня воно дійшло до Босфору.

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Автор: 

Чорне море (1679) Брінк Бріджит (236) зерновий коридор (583)


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Слава ЗСУ та Залужному!!!
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13.11.2023 13:30 Відповісти
Ердоган ридає. Забрали корову яку він доїв, домовившись з ****** про огляд суден під Босфором.
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13.11.2023 13:34 Відповісти
у черговий раз кацапи потужно відсмоктали зі своїм гівнофлотом 💩 та містом сруських морячків 💩
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13.11.2023 13:50 Відповісти
Це правда. З вікон квартири на 16 поверсі спостерігаю зовнішній рейд Южного до маяка в Санжейці. Кожного дня спостерігається рух суден. В основному це балкери 10 - 20 тис.тон. водозаміщенням.
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13.11.2023 14:03 Відповісти
 
 