Чорноморським гуманітарним коридором пройшов 100-й корабель, - посол США Брінк
Вже 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором.
Про це в соцмережі Х (Twitter) повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні 100-й корабель пройшов Чорноморським гуманітарним коридором - рятівним експортним каналом для України, який допоміг доставити 3,7 мільйона тонн продовольства та товарів по всьому світу", - написала вона.
Нагадаємо, що 12 вересня із порту Чорноморськ вийшло судно "Resilient Africa". Після цього ціни на пшеницю одразу впали по всьому світу. 21 вересня воно дійшло до Босфору.
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