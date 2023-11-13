ЄС допомагатиме Україні для її перемоги у війні та досягнення миру, - МЗС Швеції

На зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі сьогодні, 13 листопада, обговорюватимуть подальшу допомогу для України, яка необхідна для перемоги держави у війні проти рф.

Про це сьогодні у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС із зовнішніх відносин заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми будемо, зрозуміло, обговорювати Близький Схід та проблеми між Ізраїлем і Палестиною. Ми також будемо говорити про Україну. Безумовно, ми маємо підтримати Україну та подивитися, як допомогти їй перемогти у цій війні, а також, досягти миру - це і є головною метою. Ми привітаємо міністра Кулебу під час цього обговорення. Ми дуже щасливі, що доповідь про розширення, яка була оприлюднена Європейською комісією, була позитивною стосовно України. Це те, що ми дуже потужно підтримуємо з боку Швеції", - наголосив шведський урядовець.

Дипломатичні джерела повідомляють, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме сьогодні участь у роботі Ради міністрів ЄС із закордонних справ, у частині, що стосується України, в режимі телеконференції.

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