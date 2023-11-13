Прокуратура Португалії помилково звинуватила у корупції прем’єр-міністра країни Кошту, що спричинило дострокові вибори парламенту

У Португалії відбудуться перевибори парламенту через корупційний скандал, у якому згадувалось ім’я прем’єр-міністра країни Антоніу Кошту. Вибори призначено навіть попри те, що згодом з’ясувалося - прем’єра переплутали з міністром економіки Антоніу Коштою Сілвою.

Під час розслідування справи про корупцію в уряді Португалії прем'єр-міністра країни Антоніу Кошту переплутали з міністром економіки Антоніу Коштою Сілвою. Про це повідомляють Euronews та Euractive, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Прем'єр-міністр подав у відставку минулого тижня - після того, як п'ятьох осіб, зокрема голову його адміністрації, було заарештовано у справі про корупцію. Прокуратура встановила , що "підозрювані посилалися на ім'я прем'єр-міністра" під час здійснення своєї діяльності.

За кілька днів прокуратура визнала помилку з іменами. За словами адвокатів, її ввела в оману розшифровка перехопленої телефонної розмови. Зазначається, що на самому записі чути слово "Сілва".

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Оголошуючи про свою відставку, Кошта говорив, що невинний, але його посада не повинна бути заплямована розслідуванням. Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза в четвер оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу. Нові вибори планують здійснити 10 березня.

"Я ухвалив рішення про розпуск Асамблеї (парламенту. - Ред.) Республіки і призначення виборів на 10 березня 2024 року", - оголосив президент, підкресливши, що ухвалив рішення після консультацій із парламентськими партіями і Державною радою (дорадчим органом при президенті Португалії).

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До проведення виборів Антоніу Кошта залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Португалії, що дозволить схвалити бюджет і виконати необхідні для отримання коштів ЄС зобов'язання.