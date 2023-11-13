Прокуратура Португалії помилково звинуватила у корупції прем’єр-міністра країни Кошту, що спричинило дострокові вибори парламенту
У Португалії відбудуться перевибори парламенту через корупційний скандал, у якому згадувалось ім’я прем’єр-міністра країни Антоніу Кошту. Вибори призначено навіть попри те, що згодом з’ясувалося - прем’єра переплутали з міністром економіки Антоніу Коштою Сілвою.
Під час розслідування справи про корупцію в уряді Португалії прем'єр-міністра країни Антоніу Кошту переплутали з міністром економіки Антоніу Коштою Сілвою. Про це повідомляють Euronews та Euractive, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Прем'єр-міністр подав у відставку минулого тижня - після того, як п'ятьох осіб, зокрема голову його адміністрації, було заарештовано у справі про корупцію. Прокуратура встановила , що "підозрювані посилалися на ім'я прем'єр-міністра" під час здійснення своєї діяльності.
За кілька днів прокуратура визнала помилку з іменами. За словами адвокатів, її ввела в оману розшифровка перехопленої телефонної розмови. Зазначається, що на самому записі чути слово "Сілва".
Оголошуючи про свою відставку, Кошта говорив, що невинний, але його посада не повинна бути заплямована розслідуванням. Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза в четвер оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу. Нові вибори планують здійснити 10 березня.
"Я ухвалив рішення про розпуск Асамблеї (парламенту. - Ред.) Республіки і призначення виборів на 10 березня 2024 року", - оголосив президент, підкресливши, що ухвалив рішення після консультацій із парламентськими партіями і Державною радою (дорадчим органом при президенті Португалії).
До проведення виборів Антоніу Кошта залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Португалії, що дозволить схвалити бюджет і виконати необхідні для отримання коштів ЄС зобов'язання.
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