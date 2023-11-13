УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5870 відвідувачів онлайн
Новини
2 497 11

Прокуратура Португалії помилково звинуватила у корупції прем’єр-міністра країни Кошту, що спричинило дострокові вибори парламенту

кошта

У Португалії відбудуться перевибори парламенту через корупційний скандал, у якому згадувалось ім’я прем’єр-міністра країни Антоніу Кошту. Вибори призначено навіть попри те, що згодом з’ясувалося - прем’єра переплутали з міністром економіки Антоніу Коштою Сілвою.

Під час розслідування справи про корупцію в уряді Португалії прем'єр-міністра країни Антоніу Кошту переплутали з міністром економіки Антоніу Коштою Сілвою. Про це повідомляють Euronews та Euractive, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Прем'єр-міністр подав у відставку минулого тижня - після того, як п'ятьох осіб, зокрема голову його адміністрації, було заарештовано у справі про корупцію. Прокуратура встановила , що "підозрювані посилалися на ім'я прем'єр-міністра" під час здійснення своєї діяльності.

За кілька днів прокуратура визнала помилку з іменами. За словами адвокатів, її ввела в оману розшифровка перехопленої телефонної розмови. Зазначається, що на самому записі чути слово "Сілва".

Також читайте: Україна закликала Португалію сприяти у просуванні Формули миру на міжнародній арені

Оголошуючи про свою відставку, Кошта говорив, що невинний, але його посада не повинна бути заплямована розслідуванням. Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза в четвер оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу. Нові вибори планують здійснити 10 березня.

"Я ухвалив рішення про розпуск Асамблеї (парламенту. - Ред.) Республіки і призначення виборів на 10 березня 2024 року", - оголосив президент, підкресливши, що ухвалив рішення після консультацій із парламентськими партіями і Державною радою (дорадчим органом при президенті Португалії).

Також читайте: Готові починати переговори з Португалією щодо двостороннього документа про гарантії безпеки, - Зеленський

До проведення виборів Антоніу Кошта залишатиметься виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Португалії, що дозволить схвалити бюджет і виконати необхідні для отримання коштів ЄС зобов'язання.

Автор: 

вибори (6724) корупція (4722) Португалія (210)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
звинувачення в корупції, відставка, перевибори...
Дикі люди...
показати весь коментар
13.11.2023 13:50 Відповісти
+5
Єрмак з братом- торговцем посадами, передають Антоніу Кошту найщиріші вітання. До вітань приєднуються урядовці та фракція Слуги Народу в повному складі. І десь на задньому плані, Зеленський теж просив передати вітання.
показати весь коментар
13.11.2023 13:55 Відповісти
+4
а в нас владу захопили виродки, які відкрито марородерять, узурпують владу, розправляються з неугідними і збираються на наступний термін.
показати весь коментар
13.11.2023 13:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
звинувачення в корупції, відставка, перевибори...
Дикі люди...
показати весь коментар
13.11.2023 13:50 Відповісти
Отлично сказано!
показати весь коментар
13.11.2023 13:59 Відповісти
а в нас владу захопили виродки, які відкрито марородерять, узурпують владу, розправляються з неугідними і збираються на наступний термін.
показати весь коментар
13.11.2023 13:52 Відповісти
Не захопили а отримали на виборах. Ніхто з пістолетом над мудрим нарідом не стояв, як у цапії...
показати весь коментар
13.11.2023 13:57 Відповісти
Україні - це не зхагрожує!
Хоть буде тричі доведено з усіма свідками.
P.S. Хитра комбінація або владне ноу-хау:
ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
показати весь коментар
13.11.2023 14:31 Відповісти
Єрмак з братом- торговцем посадами, передають Антоніу Кошту найщиріші вітання. До вітань приєднуються урядовці та фракція Слуги Народу в повному складі. І десь на задньому плані, Зеленський теж просив передати вітання.
показати весь коментар
13.11.2023 13:55 Відповісти
Зачетно!
показати весь коментар
13.11.2023 13:58 Відповісти
Висновок з цієї історії: не треба, щоб занадто багато людей у країні носили прізвище Costa.
показати весь коментар
13.11.2023 13:57 Відповісти
Висновок тут такий що у нормальному світі при найменших ознаках корупції влада іде нах підстрибом...
показати весь коментар
13.11.2023 14:02 Відповісти
Рузьге теж часто-густо плутають Іванова, Пєтрова та Сідорова. Как аднафамільцеф.
показати весь коментар
13.11.2023 14:08 Відповісти
У них свої традиції, у нас- свої. Чого б це 32 роки було по-одному, а тут має змінитися
показати весь коментар
13.11.2023 14:12 Відповісти
 
 