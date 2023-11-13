Рашисти вдарили по автівці у передмісті Херсону: Травмовано двомісячну дівчинку та жінку, загинув чоловік. ВIДЕО
Російські окупаційні війська завдали удару по передмістю Херсону, травмовано двомісячну дівчинку та жінку.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
Глава МВС Ігор Клименко також оприлюднив відео, на якому 2-місячну дівчинку везуть до лікарні.
"Близько полудня армія рф з тимчасово окупованого лівого берега вдарила по передмістю Херсона. Влучили в автомобіль на в'їзді до населеного пункту, після чого він загорівся. Травми отримала жінка 1987 року народження і 2-місячна дівчинка. У дитини мінновибухове непроникаюче поранення голови. Стан середньої тяжкості. Наразі вони ушпиталені", - йдеться в повідомленні.
Після гасіння пожежі в автівці виявлено тіло чоловіка 1959 р.н.
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