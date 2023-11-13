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Новини Війна
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Рашисти вдарили по автівці у передмісті Херсону: Травмовано двомісячну дівчинку та жінку, загинув чоловік. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завдали удару по передмістю Херсону, травмовано двомісячну дівчинку та жінку.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

Глава МВС Ігор Клименко також оприлюднив відео, на якому 2-місячну дівчинку везуть до лікарні.

"Близько полудня армія рф з тимчасово окупованого лівого берега вдарила по передмістю Херсона. Влучили в автомобіль на в'їзді до населеного пункту, після чого він загорівся. Травми отримала жінка 1987 року народження і 2-місячна дівчинка. У дитини мінновибухове непроникаюче поранення голови. Стан середньої тяжкості. Наразі вони ушпиталені", - йдеться в повідомленні.

Після гасіння пожежі в автівці виявлено тіло чоловіка 1959 р.н.

Рашисти вдарили по автівці у передмісті Херсону: Травмовано двомісячну дівчинку та жінку, загинув чоловік 01

Також читайте: Наслідки російських ударів по Херсону. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29517) Херсон (3462)


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Ублюдки кацапські. Нежить.
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13.11.2023 13:59 Відповісти
Дроном?
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13.11.2023 14:01 Відповісти
И где ООН? Где визги евролиберастов и Борреля что рашисты убивают детей и мирное население?
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13.11.2023 14:24 Відповісти
Це сім'я волонтерів ЗСУ, жінці ампутували ноги. повідомляли, що поранення дитини теж виявилось серйозним.
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13.11.2023 21:04 Відповісти
Потвори, нелюді...
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14.11.2023 01:27 Відповісти
 
 