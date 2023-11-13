Люксембург підтримує початок переговорів про членство України в Євросоюзі, проте називати конкретні строки вступу України в ЄС - неправильно, - глава МЗС Ассельборн

Україна заслуговує на те, щоб бути в Євросоюзі.

Про це заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я думаю, що це було дійсно дуже політичне рішення минулого літа (23 червня Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС – ред.). І ми також повинні дивитися на цю процедуру політично. Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб ця перспектива не була закрита, а була відкрита. При усіх наявних проблемах", - відповів Ассельборн на запитання, чи підтримає Люксембург на саміті ЄС у грудні політичне рішення про початок переговорів про членство України.

Міністр нагадав, що у 2005 році різні країни отримали статус кандидатів на членство в ЄС і "деякі з них чекають на нього і сьогодні". "Так не має бути", - заявив він.

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Поруч із цим, глава МЗС Люксембургу зазначив, що "було б помилкою говорити, що Україна буде членом Європейського Союзу через два, три, чотири або п'ять років". На його переконання, не потрібно гратися з конкретними датами, оскільки це розчаровує багатьох людей, а натомість "треба працювати".