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Рада ЄС готує для грудневого саміту питання про військову допомогу Україні, - глава МЗС Франції Колонна

колонна

Необхідно розблокувати восьмий транш військової допомоги Євросоюзу Україні, Рада ЄС доручить керівнику європейської дипломатії Жозепу Боррелю обговорити з Києвом потреби України в сфері безпеки.

Про це сказала глава МЗС Франції Катрін Колонна журналістам у понеділок у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Конкретно, йдеться про продовження нашої підтримки України через Європейський фонд миру, також через продовження підготовки (українських військовослужбовців. - Ред.) з розмінування, з боротьби проти кіберзагроз та інших напрямів. Ми підтримуємо Україну і продовжимо це робити", - сказала Колонна.

За її словами, після дискусії на раді та після доручення високому представнику ЄС із закордонних справ Боррелю дискусія з цього питання перейде на рівень глав держав і урядів країн Євросоюзу на засіданні Європейської ради в середині грудня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обговорюється варіант фінансування військової допомоги для України не всіма країнами-членами ЄС, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Вона відзначила "прогрес України на шляху до Європейського союзу". Глава МЗС Франції назвала "важливими і примітними" зусилля Києва з реалізації необхідних для вступу до ЄС реформ у складних умовах.

Міністр також наголосила на важливості розблокування восьмого траншу військової допомоги Євросоюзу Україні. "Я не розумію тривалу обструкцію з боку однієї держави-члена. Це не обґрунтовано. І паралельно нам потрібно просунутися в питанні дванадцятого пакета нових санкцій і більш рішучої боротьби проти їх обходу", - заявила глава МЗС Франції.

Також читайте: Від початку війни Швеція надала Україні допомоги на понад €2,3 млрд

Автор: 

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А що рро це думають иадяри зі словаками? Без їхньої згоди нічого не буде
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13.11.2023 16:28 Відповісти
 
 