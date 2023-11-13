Усіх першокласників на окупованій території Херсонщини примусово зарахували в "Орлята росії", - Центр нацспротиву
Росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"У школах ТОТ Херсонщини усі першачки були зараховані в "Орлята росії" – дитяче крило псевдоволонтерського руху "рух перших", який фінансується кремлем. Фактично "орлята" - це аналог радянських "жовтенят".
Вступ до організації примусовий, а в межах програми першачки будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм промиватимуть мізки із самого малечку", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 частный сектор
показати весь коментар13.11.2023 14:44 Відповісти Посилання
+2 Людмила Полякова #573716
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+2 Сергей Трофимов #428890
показати весь коментар13.11.2023 14:52 Відповісти Посилання
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