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Усіх першокласників на окупованій території Херсонщини примусово зарахували в "Орлята росії", - Центр нацспротиву

орлята,цнс

Росіяни проводять активну політику знищення самоідентифікації цілого покоління українців на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"У школах ТОТ Херсонщини усі першачки були зараховані в "Орлята росії" – дитяче крило псевдоволонтерського руху "рух перших", який фінансується кремлем. Фактично "орлята" - це аналог радянських "жовтенят".

Вступ до організації примусовий, а в межах програми першачки будуть відвідувати пропагандистські заходи, де їм промиватимуть мізки із самого малечку", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Дітей у школах окупованої Луганщини змушують плести маскувальні сітки

Автор: 

окупація (6762) школа (2227) Центр національного спротиву (834)


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Топ коментарі
+3
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13.11.2023 14:44 Відповісти
+2
Мова і українська патріотична культура має значення. Але не тоді, коли недостатнім володінням укр мовою попрікають тих хто може кожен день стати інвалідом чи загинути в бою.
Мовою і патріотизмом потрібно з дитинства займатися. А дорослі можуть самостійно правильний вибір зробити, розум є.
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13.11.2023 14:44 Відповісти
+2
Путлерюгенд.
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13.11.2023 14:52 Відповісти
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пропаганда любителей кацапского , это болезнь
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13.11.2023 14:40 Відповісти
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13.11.2023 14:44 Відповісти
Мова і українська патріотична культура має значення. Але не тоді, коли недостатнім володінням укр мовою попрікають тих хто може кожен день стати інвалідом чи загинути в бою.
Мовою і патріотизмом потрібно з дитинства займатися. А дорослі можуть самостійно правильний вибір зробити, розум є.
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13.11.2023 14:44 Відповісти
Путлерюгенд.
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13.11.2023 14:52 Відповісти
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13.11.2023 14:53 Відповісти
Це працює.
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13.11.2023 14:54 Відповісти
- Ах, орлуша, орлуша, большая ты стерва!

(И. Ильф и Е. Петров, "Двенадцать стульев")
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13.11.2023 14:56 Відповісти
півні росії
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13.11.2023 15:03 Відповісти
И наверняка вынуждают слушать Любэ с их песней про рэкетиров.
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13.11.2023 15:04 Відповісти
Ні, не Любе, а репера Гнілого с піснею «По йух».
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13.11.2023 15:07 Відповісти
може не репер, тріпер?
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13.11.2023 15:45 Відповісти
Може і так, яка різниця, всерівно повна гидота!
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13.11.2023 23:10 Відповісти
А значків з молодим путлєром у середині червоної зірочки, скоро вже дадуть? Як октябрятам за часів совка.Будуть називатися «синки дідуся Кабаєва». Дуже сміявся коли на ютубі наш український блогер показував фото молодого С.Бандери і запитував у кацапів хто це то ті відповідали це молодий путін.
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13.11.2023 15:06 Відповісти
Цього і треба було чекати.А через 12 років такі «орлята»з радістю будуть убиваьи українців.
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13.11.2023 15:13 Відповісти
У нашому місті багато років тому, у 50-60 роках жив якийсь дідько, який постійно срав на більш-менш поодиноких колоніальних історичних спорудах та пам'ятниках, де ходило небагато людей. Не з парадної частини а збоку, де є архитектурна прикраса у вигляді порожньої ниши. Я більш ніж впевнений що він був актябрьонком чи пионэром.
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13.11.2023 15:19 Відповісти
В 80-х молодь тусувалась на нинішньому Майдані над яким височів памятник лєніну і ходили сцяти "під ільїча" всі незалежно від тусовки. Від цього памятника сморід стояв такий що довелось адміністрації проводити окрему трубу з якої комунальники щодня вимивали сечу з під ільїча....
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13.11.2023 16:57 Відповісти
Все родом з дитинства.
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13.11.2023 15:55 Відповісти
Родители же у них есть, это же не не про детдомовских. Надеюсь, они объяснят как относиться к этой дряни. Если конечно сами не "ждуны".
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13.11.2023 18:26 Відповісти
 
 