Загарбники в окупованому Донецьку засудили українського морпіха Завалецького до 30 років ув’язнення

Російські загарбники в тимчасово окупованому Донецьку засудили до 30 років позбавлення волі командира окремого інженерно-саперного взводу морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького.

Про це йдеться у заяві слідчого комітету росії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українського військовослужбовця окупанти визнали винним у вбивстві шести людей у Маріуполі.

Так, слідством і судом рф встановлено, що в березні 2022 року Завалецький, перебуваючи в підвалі Маріупольського вищого металургійного професійного училища, нібито з пістолета розстріляв двох цивільних осіб, які внаслідок отриманих травм померли.

Також Завалецький спільно з товаришем по службі нібито відвели двох мирних громадян у тамбур душової Маріупольського вищого металургійного професійного училища, де Завалецький застрелив їх.

Суд у так званій ДНР призначив українцю покарання у вигляді 30 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

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