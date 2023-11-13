Загарбники в окупованому Донецьку засудили українського морпіха Завалецького до 30 років ув’язнення
Російські загарбники в тимчасово окупованому Донецьку засудили до 30 років позбавлення волі командира окремого інженерно-саперного взводу морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького.
Про це йдеться у заяві слідчого комітету росії, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що українського військовослужбовця окупанти визнали винним у вбивстві шести людей у Маріуполі.
Так, слідством і судом рф встановлено, що в березні 2022 року Завалецький, перебуваючи в підвалі Маріупольського вищого металургійного професійного училища, нібито з пістолета розстріляв двох цивільних осіб, які внаслідок отриманих травм померли.
Також Завалецький спільно з товаришем по службі нібито відвели двох мирних громадян у тамбур душової Маріупольського вищого металургійного професійного училища, де Завалецький застрелив їх.
Суд у так званій ДНР призначив українцю покарання у вигляді 30 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.
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Крім того, окупанти подякували Фаріон за те, що вона здала студента з проукраїнською позицією, та пообіцяли її "нагородити посмертно".
Так що, прихильники позиції Фаріон по "мовному питанню", будете й далі підтримувати цю стерву?!
або згадай, як ворожій стороні здали наших захисників маріуполя і азовсталі...їх судять на великі терміни...наших здали
жалко хлопця, але порівняно із здачею бучи, ірпіня, півдня країни з тими мешканцями, то не така в нього й трагічна ситуація
як би ти назвав тих, хто передав ворогам і клістрони і наших захисників і бучу і південь?!...