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Загарбники в окупованому Донецьку засудили українського морпіха Завалецького до 30 років ув’язнення

зона,неволя,тюрма,колонія

Російські загарбники в тимчасово окупованому Донецьку засудили до 30 років позбавлення волі командира окремого інженерно-саперного взводу морської піхоти ЗСУ Олега Завалецького.

Про це йдеться у заяві слідчого комітету росії, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українського військовослужбовця окупанти визнали винним у вбивстві шести людей у Маріуполі.

Так, слідством і судом рф встановлено, що в березні 2022 року Завалецький, перебуваючи в підвалі Маріупольського вищого металургійного професійного училища, нібито з пістолета розстріляв двох цивільних осіб, які внаслідок отриманих травм померли.

Також Завалецький спільно з товаришем по службі нібито відвели двох мирних громадян у тамбур душової Маріупольського вищого металургійного професійного училища, де Завалецький застрелив їх.

Суд у так званій ДНР призначив українцю покарання у вигляді 30 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У росії українського військовополоненого морпіха Чередника, який захищав Маріуполь, засудили до 19 років

Автор: 

Донецьк (948) Маріуполь (3253) суд (11757)


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https://news.obozrevatel.com/ukr/society/farion-zdala-studenta-z-krimu-yakij-chekae-na-vsu-jogo-zatrimali-okupanti-i-vislovili-ij-podyaku-foto.htm Колишня народна депутатка Ірина Фаріон, яка не поважає українських воїнів, "здала" студента з тимчасово окупованого Криму, який чекає звільнення півострова. Вона оприлюднила у мережі прізвище, ім'я, місце навчання та місто проживання хлопця. Інформація містилася у листі, який студент написав Фаріон на електронну пошту. Про це йдеться в Telegram екснардепки. Пізніше загарбники опублікували відео з хлопцем, що було записано у так званому центрі боротьби з екстремізмом у тимчасово окупованому Сімферополі. Студента змусили записувати відео на тлі російського прапора. Він заявив, що окупанти провели з ним "інтелігентну бесіду", після якої він відмовився від своїх поглядів.
Крім того, окупанти подякували Фаріон за те, що вона здала студента з проукраїнською позицією, та пообіцяли її "нагородити посмертно".
Так що, прихильники позиції Фаріон по "мовному питанню", будете й далі підтримувати цю стерву?!
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13.11.2023 14:57 Відповісти
а згадай історію з клістронами, коли їх вилучили і ворожій стороні передали номери всіх, а ті по них визначили, хто мав причетність до викрадення цих клістронів і передачі українській стороні...всіх катували і вони зараз у вязницях...
або згадай, як ворожій стороні здали наших захисників маріуполя і азовсталі...їх судять на великі терміни...наших здали
жалко хлопця, але порівняно із здачею бучи, ірпіня, півдня країни з тими мешканцями, то не така в нього й трагічна ситуація

як би ти назвав тих, хто передав ворогам і клістрони і наших захисників і бучу і південь?!...
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13.11.2023 16:32 Відповісти
Всі притомні знають що фаріон це комуняцька наволоч. Консерва що розколює суспільство мовою в той час як її донька в інсті підписана на російських кіркорових і пугачових
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13.11.2023 21:55 Відповісти
 
 