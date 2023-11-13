1 707 8
Велика Британія передала ЗСУ пакет допомоги напередодні зими: Каски, зимовий одяг, бронежилети та сухпайки
Міноборони Великої Британії оголосило про надання чергового пакету допомоги Збройним Силам України напередодні зими.
Про це повідомила пресслужба міністерства у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали необхідний одяг та спорядження", - йдеться в повідомленні.
Так, Велика Британія надає Україні 82 тисячі касок, 25 тис. комплектів зимового одягу, 10 тис. комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Roman Romal
показати весь коментар13.11.2023 14:55 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Vlad Hof
показати весь коментар13.11.2023 15:02 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
✘
Gary Grant
показати весь коментар13.11.2023 15:20 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
white wolf
показати весь коментар13.11.2023 16:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Койот Восточноукраинский
показати весь коментар13.11.2023 19:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Dr. Andris Avots
показати весь коментар13.11.2023 19:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Женя-Женя
показати весь коментар14.11.2023 01:12 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль