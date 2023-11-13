Велика Британія передала ЗСУ пакет допомоги напередодні зими: Каски, зимовий одяг, бронежилети та сухпайки

Міноборони Великої Британії оголосило про надання чергового пакету допомоги Збройним Силам України напередодні зими.

Про це повідомила пресслужба міністерства у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали необхідний одяг та спорядження", - йдеться в повідомленні.

Так, Велика Британія надає Україні 82 тисячі касок, 25 тис. комплектів зимового одягу, 10 тис. комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.

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