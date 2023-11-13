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Новини Допомога Україні
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Велика Британія передала ЗСУ пакет допомоги напередодні зими: Каски, зимовий одяг, бронежилети та сухпайки

велика,британія

Міноборони Великої Британії оголосило про надання чергового пакету допомоги Збройним Силам України напередодні зими.

Про це повідомила пресслужба міністерства у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Для підтримки Збройних Сил України в зимові місяці ми надали необхідний одяг та спорядження", - йдеться в повідомленні.

Так, Велика Британія надає Україні 82 тисячі касок, 25 тис. комплектів зимового одягу, 10 тис. комплектів бронежилетів, а також 70 тисяч сухпайків.

Також читайте: Рада ЄС готує для грудневого саміту питання про військову допомогу Україні, - глава МЗС Франції Колонна

Автор: 

Велика Британія (5687) допомога (8483)


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так купили вже зимовий одяг, хГаспадін рєзнікафф купив, хіба - нє??!!
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13.11.2023 14:55 Відповісти
Резников и мины со снарядами купил, только на бумаге.
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13.11.2023 15:02 Відповісти
Все піде прахом. Другани дєрьмака порєшають🤦
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13.11.2023 15:20 Відповісти
Чекаємо нову форму у кацапів...
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13.11.2023 16:31 Відповісти
чекайте, **** вам ще залишається
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13.11.2023 19:49 Відповісти
Üampersi njezabilji????
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13.11.2023 19:51 Відповісти
мощааа
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14.11.2023 01:12 Відповісти
 
 