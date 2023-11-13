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Лубінець просить СБУ надати юридичну оцінку діям Фаріон, яка здала ФСБ проукраїнського студента в Криму

фаріон

Екснардепка Ірина Фаріон мала б знати, що персональні дані в умовах війни - не абстракція, а захист життя і свободи.

Про це повідомив у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського Міністра внутрішніх справ.

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"Народний депутат ВРУ 7 скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", - зазначає омбудсмен.

Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати й вже має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента.

Також читайте: Студенти Фаріон просять правоохоронців перевірити її слова про військовослужбовців. ДОКУМЕНТ

"Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний!Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!", - резюмує Лубіниць. 

Як повідомлялося, Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності.

Автор: 

СБУ (13048) Фаріон Ірина (113) Лубінець Дмитро (618)


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Топ коментарі
+32
А Фаріон таки продажна шльондра 😠
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13.11.2023 15:25 Відповісти
+32
чому українофоб Лубінець не просить СБУ надати юридичну оцінку діям ЗЕ, який здав московським нацистам мільйони проукраїнських громадян в Україні?

Стосовно Фаріон, за цю помилку, ціною в життя, має бути відповідальність, але не на догоду московитам.
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13.11.2023 15:34 Відповісти
+27
Не забуваємо хто зняв міни і здав Азов. А фаріон це кістка, щоб забули - хто планував підірвати штаб Залужного.
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13.11.2023 16:38 Відповісти
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Треба жорстіше про Фаріон, щоб забули про звільненя генерала ССО, про замах на життя Залужного, коли загинув майор. А то дуже багато зашкварів від ОП було останнім часом !
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13.11.2023 17:28 Відповісти
Класно ви троліте ботов на зарплаті конкурентів партії Свобода.
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13.11.2023 18:10 Відповісти
кокурентов чего? партии гинеколога,єтого продажного пдра,которій притащил в свою шайку психически больную бть,
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13.11.2023 18:56 Відповісти
ему кого в кремльбле сказали - того он и притащил
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13.11.2023 20:55 Відповісти
**** чекістська
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13.11.2023 18:57 Відповісти
Допрыгалась фараонша.
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13.11.2023 17:29 Відповісти
Тепер слово мають сказати львівські студенти.Десяток тухлих яєць,пару целофанових мішечків з рідиною,набраної з унітазів Львівської Політехніки цілком вистарчить...на перший раз.А на другий раз прив"язати до дерева десь в центрі на "стометрівці" і всипати двадцять п"ять горячих по старій зморщеній дупі.Я ще подивлюсь хто ту стару збоченку піде захищати,гарантую жодного не буде...
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13.11.2023 17:30 Відповісти
вони вже сказали, до них приєдналося МОН, але керівництво ВУЗу покрутило коло скроні і тим, і тим.
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13.11.2023 19:47 Відповісти
ну то треба і керівництво ВУЗу (шо це таке до речі з точки зору української мови? ) теж пригостити пакетиками з рідиною!
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13.11.2023 20:56 Відповісти
Львівська Політехніка - потужний вуз. але і у нього є зашквари - один із них псевдолікар слісарчук. який чи товчився, чи то працював на одній із кафедр. Ну і без фаріон певно вуз осиротіє. Бо нема більше знавців мови таких як ця.
Я вже не раз писав - в консерваторії давно непорядок. Представник передової культури поплавський не дасть збрехати. як і найчесніший юрист ківалов. І таки жодна влада не кинулася той порядок наводити.
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14.11.2023 08:06 Відповісти
Давайте, давайте знищимо, посадимо, обгадимо Фаріон. Вона ж не за рускій язик і не за рускоязичних. Фаріон за Україну і українців без "язика". То давайте її знищимо. А будемо підтримувати "проукраїнських" провокаторів з Криму. І взагалі а чому все не так як треба в Україні. Ага!!! Це Фаріон винна.
Люди памятайте " не так страшні московські воші як українські гниди" Ганьба тим на цензорі хто повівся на московські провокації підтримані опою єрмака.
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13.11.2023 17:45 Відповісти
Ну що ти городиш, тобі з Америки видніше? Тоді вивали око подивись як ця мавпа вносить розбрат серед українців.
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13.11.2023 17:50 Відповісти
Набагато видніше. Я бачу що ви і такі як ви "гниди" нищите дійсно українську патріотку на догоду московським посіпакам у офісі єрмака. Бідна Україна якщо багато людей підтримує вашу точку зору. Ганьба.
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13.11.2023 17:55 Відповісти
Вася переставай намагитися тролити,в тебе невиходить,краще йди НХ
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13.11.2023 18:03 Відповісти
Підтримую 👍
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13.11.2023 18:08 Відповісти
вася, це не патріотка, а позор і дискредитація патріотів.
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13.11.2023 18:10 Відповісти
Ти - тупий зедебіл - невже думаєш так просто з Криму відіслати листа з "любовю к Украине" нууу ти і зедебіл
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13.11.2023 18:28 Відповісти
Якщо хлопці в окопах для тебе й твоєї пзди фаріон -- "гніди", то хто є ти й твоя пзда?
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13.11.2023 18:38 Відповісти
Мавпа - це Янина з 5 каналу, яка і спровокувала цій скандал .
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13.11.2023 18:06 Відповісти
Як спровокувала? Задала питання хворій людині?
Яка страшна провокаторка))
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13.11.2023 18:11 Відповісти
100% і це не перша провокація від яніни
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13.11.2023 18:31 Відповісти
а така "розумна професорка" купилася на ту провокацію?
Може дорослій людині, що вже прожила піввіку слід бути більше стриманим. та мудрішим? хоча про що я?
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14.11.2023 08:10 Відповісти
і як вносить?
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13.11.2023 20:42 Відповісти
Розбрат роблять такі продажні як ти
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13.11.2023 22:28 Відповісти
Вася ти там краще захищай американську мову,не лізь сюди,клоп!
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13.11.2023 18:05 Відповісти
А мене все-таки більше людей підтримує.
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13.11.2023 18:15 Відповісти
так, всі вражені твоєю ботофермою.

Хлопці з ЗСУ послали нах твою пзду Фаріон. А тобі й твоїй пзді до тих хлопців -- як до Місяця рачки.
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13.11.2023 18:34 Відповісти
👏👏👏👏
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13.11.2023 18:05 Відповісти
Вона є перешкодою для українізації, вносить розбрат, намагається розвалити армію зсередини. Ще один нарцис як і агент Люся.
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13.11.2023 21:58 Відповісти
Цим висосаним із пальця скандалом зелені відвертають від чогось увагу. Стежте за руками і губами зелених.
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13.11.2023 17:54 Відповісти
Зауважте!!!! Мудрий нарід сам, спираючись на самі достовірні джерела, вивів на чисту воду Фаріон. Виключно сам. Чесна опа тут взагалі нідочого. Навіть таким аполітичним діячам, можна сказати, представникам з народу (навіть частково лнр-днр)- Лубінцю і Ташевій довелося підняти питання! А владі,... що ж, доведеться ту Фаріоншу в сізо... , - до Червінськоно та інших зрадників....народу. Така в неї доля, - шашличниця х@рова..
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13.11.2023 18:09 Відповісти
Нормальні люди можуть фокусуватись більше ніж на чомусь одному
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13.11.2023 18:12 Відповісти
ви явно маєте народ за ідіотів, які можуть думати лиш про щось одне, і, якщо відвернути увагу, то вони як зашорені будуть ДУМАТИ лиш про те, на що їм вказали. Не міряйте по собі. Хоча щось у тому є...
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13.11.2023 19:45 Відповісти
Однозначно. В ці дні сплив міжнародний скандал по Північному потоку..
Читайте, думайте
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14.11.2023 06:15 Відповісти
Да чортів кацапських і совкових
на Цензорі хватає 😁😁
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13.11.2023 18:04 Відповісти
якби я не знав що вона стара агент КГБ-ФСБ...я б прийняв її за малохольну...
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13.11.2023 18:06 Відповісти
я також хочу знати, лінки (першоджерела) можна?

Значить по твоєму агент ФСБ Фаріон, здала своїм кураторам патріота України, а ФСБ відразу опублікувало цю здачу і здала свого агента Фаріон ? ти напевно 73 % чи просто ідіот?
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13.11.2023 18:44 Відповісти
я точно не 73%-й зебабуїн. відкрию тобі одну невеличку для тебе таємницю- ідіот,а точніше кінчений долбой***б тут лише ти,чувачинка! я хіба писав,що вона когось здала,милий бевзю? це ти,касатік,написав. якщо історія отримає продовження,подивимося на наслідки,можливо Ірку візьмуть за старі зябра,можливо цей зданий підставний тощо.буде видно.хоча,кому я розказую,якщо ти ідійот-долбой**б,це буде з тобою,чувак,дуже довго...
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13.11.2023 19:02 Відповісти
Зданому років 17.
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14.11.2023 00:41 Відповісти
А ти точно знаеш, ану розкажи! І ми будемо знати!
Чи брешеш? Тоді притягнемо до суду
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14.11.2023 05:34 Відповісти
Кончена тварь, її чвари важливіші ніж війна на нулі?
100% відьма мріяла, що буряти її по колу пустять, а не пустили...
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13.11.2023 18:14 Відповісти
Ви пишете як типова кацапка. 😁😁😁

у українців слово ТВАРЬ не активно
У СЛОВАКІВ ( словʼян) слово ТВАРЬ - це обличчя.

Але кацапи це слово спаплюжили і ви його активно використовуєте .
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13.11.2023 18:24 Відповісти
А ти пишеш як тупа нікчема.
От як в окопі хоч тиждень посидіш -- тоді й будешь свою пельку розтуляти, як хлопцям на нулі спілкуватись.

Нагадаємо, твої "слов'яни" словаки обрали путінську проститутку Фіцо.
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13.11.2023 18:49 Відповісти
"А ти пишеш як тупа нікчема." --- чому як? Той хто фаріоншу захищає уже апріорі ідіот
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13.11.2023 18:58 Відповісти
Як там зараз в окопі, нагадатєль??))
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13.11.2023 19:54 Відповісти
Чого питаєш?
Втомився від війскома у хліву переховуватись?
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14.11.2023 04:42 Відповісти
є підозра, що то сама ірина під проксі. давно вже цю дуглас не видно було, а це приповзла на тему себе захищати. Чому я так думаю? - а вона весь час нагадувала нам і зсилки на фаріоншу давала.
А ще в неї такі ж тупі коменти як у оригінала.
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14.11.2023 08:15 Відповісти
"у українців слово ТВАРЬ не активно" --- хто тобі таку нісенітницю сказав? русизмів в Україні повним повно, крім "тварі" на любий смак є,які захочеш
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13.11.2023 19:00 Відповісти
Вона свої мрії про бурятів приписала Фаріон
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14.11.2023 05:35 Відповісти
Все йде по плану. Плану знищення тих, хто має яйця, явно запитати: Хто здав південь?
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13.11.2023 18:15 Відповісти
Видно по тому що є купу ідіотів котрі фаріоншу тут захищають не дурно у нас за 30 років країну на дно опустили, мудрий нарід своїм інтелектом не сильно від влади і відрізняється
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13.11.2023 18:54 Відповісти
той "нарід" що вибрав цю владу. не записуй усіх до народу.
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13.11.2023 19:02 Відповісти
Кацапські боти набігли і починають відмазувати Фаріоншу розказуючи що типу це спеціально влаштована акція для того щоб відвернути погляд від проблем у владі Як під копірку один за другим схожі коменти появляються. Тупа ботва не розуміє як палиться
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13.11.2023 18:56 Відповісти
Почалося із Соколової з 5 каналу, як благала про інтервю заготовивши провокативні питання. Тобто, ботва не від влади. Крім того, хтось мусів захистити державну мову, ви ж бачите яка ситуація.
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13.11.2023 19:39 Відповісти
Соколова не за владу. Вона за себе і свої перегляди.
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14.11.2023 00:44 Відповісти
Фаріон міністром культури !
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13.11.2023 19:18 Відповісти
ага, на пару з поплавським.
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14.11.2023 08:17 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2023/11/13/7428589/ У Міністерстві оборони України розглядають можливість звільнення трьох командувачів ЗСУ Остащенко, Тарнавського та Наева

Під шумок Остащенко йдуть:

Тарнавський, який рік триздів в відосіках про великий контрнаступ, при цьому нічого не роблячи бо не дають Абрамсів та F-16, даючи рашистам окопатися й мінуватись.

Та Наев який розмінував Чонгар для хабів, та призначив СБУшних зрадників генералв, і голів адміністрацій які повтікали.

Але ви не відволікайтесь, гавкайте на Фаріон.
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13.11.2023 19:49 Відповісти
Гадаю, Остащенко вішала всім за шашличкі на 9та мая...
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13.11.2023 20:02 Відповісти
І пішло і поїхало. Що більше розмовляти не про що? Щось за Баканова Лубінець не піднімав питання, за Шуфрича, Бойка,Шевченка та інших. Та богато, с кого є що спитати. А це питання відволікання від справ буденних.
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13.11.2023 20:07 Відповісти
Як ******* кацапські боти і наші гниди роздмухувати тему мови Бо за це платять А про тотальну корупцію у влади,а про економіку,а про знищення 25% українських міст і сіл,та їх відбудову мовчок,бо за це не платять. Рашка завжди використовує мовне питання,щоб роздмухувати хаос в Україні Тільки одиниці.росіян мовне питання цікавить Всі розуміють мову, майже всі можуть говорити українською. Да і є Закон Кожна держава захищає свою мову,має відповідьні закони,має свою ідентичність Тільки кацап це не до вподоби.
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13.11.2023 22:57 Відповісти
Ото Фаріон якраз роздмухала.
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14.11.2023 00:47 Відповісти
Людоньки, що ж це робиться ? За українську мову роздмухала.

Це ж треба, як вона посміла. В Україні за українську мову!

Нє прастім!
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14.11.2023 05:43 Відповісти
У нас влада як щось прос...ре, так і роздмухує черговий шкандаль, висмоктаний з пальця , щоб прикритися
Оце воно і є...
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14.11.2023 05:47 Відповісти
комуністів бувших не буває
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13.11.2023 23:30 Відповісти
як не буває, а другий секретар з ідеології КПУ, Леонід Кравчук? Щось чули про такого?
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13.11.2023 23:51 Відповісти
земля бетоном другому секретарю з ідеології
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14.11.2023 21:10 Відповісти
Попри все, все ж українське військо має розмовляти виключно українською. На те є вимога закону та здорового глузду.
"Рускаґаварящіє акопи" - навпроти.
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14.11.2023 00:00 Відповісти
можеш поїхати і особисто це сказати,але потім не плач)))
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14.11.2023 04:11 Відповісти
А що за українську мову бити будуть?
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14.11.2023 05:40 Відповісти
не треба перекручувати,в табло дадуть,за те, ЩО ТИ МОВОЮ СКАЖЕШ,а не за МОВУ
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14.11.2023 14:26 Відповісти
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14.11.2023 05:45 Відповісти
ЛУБИНЕЦ

Был одним из https://news.liga.net/politics/news/otmenit-statyu-o-nezakonnom-obogaschenii-prosili-deputaty-spisok 59 депутатов , подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины упразднил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении,

которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей.

Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.

В 2019 году на досрочных выборах снова https://news.liga.net/politics/news/vybory-deystvuyuschiy-deputat-vyigral-u-prodyusera-112-ukraina прошел в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по округу № 60 (Донецкая область), член депутатской группы За будущее.
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14.11.2023 06:02 Відповісти
ЛУБИНЕЦ


https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey стник украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

Жена Янина Лубинец является помощницей депутата https://file.liga.net/parties/sluga-narodu Слуги народа Арсения Пушкаренко.

Сам Лубинец https://news.liga.net/politics/news/rodstvenniki-deputatov-rabotayut-pomoschnikami-kolleg-po-rade-za-byudjetnye-dengi-shemy утверждает , что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.

Отец - Лубинец Валерий Дмитриевич, председатель Хлебодаровской ОТГ, брат - Лубинец Иван Валерьевич, председатель военно-гражданской администрации города Волноваха.
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14.11.2023 06:06 Відповісти
Вчора, 13 червня, набув законної сили вирок Нгнеджо Фопі Вільяму Ашиллє, 21-річному камерунцю, якого 22-го травня Печерський суд м. Києва засудив на п'ять років позбавлення волі із відстрочкою покарання на три роки.

З Вільямом, його адвокаткою та перекладачем зустрічаємося в кафе "Бочка" навпроти ЦУМу.

"Максим (Жорін) назвав мій реп "ху...". "
ЗА ЩО ТЕБЕ ПОВАЖАТИ, ЯКЩО ТИ ЧОРНИЙ?

ВАЛИ ЗВІДСИ, ЧОРНОМАЗИЙ", - СКАЗАВ ВІН МЕНІ.

Почав мене бити, в обличчя, в боки, в живіт. В мене запливло й залилося кров'ю око, була розсічена брова, губи, по тілу синці. Мене нудило. Довго не міг їсти - дуже боліла щелепа", - додав іноземець.

Правозахисниця з проекту "Без кордонів" Ірина Федорович, 31рік, називає ситуацію з Вільямом Фопою ТИПОВИМ ПРИКЛАДОМ РАСИЗМУ.

Татуювання "Кожному своє", яке є в Максима Жоріна - це фраза, яка була написана при вході в концтабір смерті Бухенвальд".

https://gazeta.ua/articles/np/_za-scho-tebe-povazhati-yakscho-ti-chornij-kameruncya-zasudili-na-5-rokiv-za-konflikt-z-**********/502352
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14.11.2023 06:08 Відповісти
Далі можна не продовжувати...
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14.11.2023 06:09 Відповісти
""Розіпни його!" Кричав натовп..."
Пам'ятаєте, звідки це?
А пам'ятаєте, уся правляча партія Верховної Ради України вдягала футболки з написом "МАЮ ПРАВО... на помилку!" І вас це не корячило? А не корячило вас, лицеміри, те, що ЦІНА тих помилок правлячої партії - розорена, сплюндрована, отруєна, знищена, згвалтована, страчена, загажена УКРАЇНА?!!
ДЕ ВАШІ ДІЇ, "смєтуни" кончені?!!
Зате зараз вчепилися до підстаркуватої жінки, котра (не факт, що це не хрестоматійний приклад ІПСО!!!) та поливаєте та обкидуєте її вербальною сечею та калом.
Так роблять мавпи, а не "мідрий наріт". Хоча ні, мудрий наріт теж так робить... коли йому вкажуть, кого цькувати. Тьху на вас, хейтери.
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14.11.2023 09:19 Відповісти
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