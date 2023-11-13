Лубінець просить СБУ надати юридичну оцінку діям Фаріон, яка здала ФСБ проукраїнського студента в Криму
Екснардепка Ірина Фаріон мала б знати, що персональні дані в умовах війни - не абстракція, а захист життя і свободи.
Про це повідомив у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського Міністра внутрішніх справ.
"Народний депутат ВРУ 7 скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", - зазначає омбудсмен.
Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати й вже має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента.
"Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний!Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!", - резюмує Лубіниць.
Як повідомлялося, Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності.
Будь ласка, зачекайте...
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Я вже не раз писав - в консерваторії давно непорядок. Представник передової культури поплавський не дасть збрехати. як і найчесніший юрист ківалов. І таки жодна влада не кинулася той порядок наводити.
Люди памятайте " не так страшні московські воші як українські гниди" Ганьба тим на цензорі хто повівся на московські провокації підтримані опою єрмака.
Яка страшна провокаторка))
Може дорослій людині, що вже прожила піввіку слід бути більше стриманим. та мудрішим? хоча про що я?
Хлопці з ЗСУ послали нах твою пзду Фаріон. А тобі й твоїй пзді до тих хлопців -- як до Місяця рачки.
Читайте, думайте
на Цензорі хватає 😁😁
Значить по твоєму агент ФСБ Фаріон, здала своїм кураторам патріота України, а ФСБ відразу опублікувало цю здачу і здала свого агента Фаріон ? ти напевно 73 % чи просто ідіот?
Чи брешеш? Тоді притягнемо до суду
100% відьма мріяла, що буряти її по колу пустять, а не пустили...
у українців слово ТВАРЬ не активно
У СЛОВАКІВ ( словʼян) слово ТВАРЬ - це обличчя.
Але кацапи це слово спаплюжили і ви його активно використовуєте .
От як в окопі хоч тиждень посидіш -- тоді й будешь свою пельку розтуляти, як хлопцям на нулі спілкуватись.
Нагадаємо, твої "слов'яни" словаки обрали путінську проститутку Фіцо.
Втомився від війскома у хліву переховуватись?
А ще в неї такі ж тупі коменти як у оригінала.
Під шумок Остащенко йдуть:
Тарнавський, який рік триздів в відосіках про великий контрнаступ, при цьому нічого не роблячи бо не дають Абрамсів та F-16, даючи рашистам окопатися й мінуватись.
Та Наев який розмінував Чонгар для хабів, та призначив СБУшних зрадників генералв, і голів адміністрацій які повтікали.
Але ви не відволікайтесь, гавкайте на Фаріон.
Це ж треба, як вона посміла. В Україні за українську мову!
Нє прастім!
Оце воно і є...
"Рускаґаварящіє акопи" - навпроти.
Был одним из https://news.liga.net/politics/news/otmenit-statyu-o-nezakonnom-obogaschenii-prosili-deputaty-spisok 59 депутатов , подписавших представление, на основании которого Конституционный суд Украины упразднил статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении,
которая обязывала госслужащих давать объяснения об источниках их доходов и доходах членов их семей.
Уголовная ответственность за незаконное обогащение в Украине была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС по выполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
В 2019 году на досрочных выборах снова https://news.liga.net/politics/news/vybory-deystvuyuschiy-deputat-vyigral-u-prodyusera-112-ukraina прошел в Верховную Раду как беспартийный самовыдвиженец по округу № 60 (Донецкая область), член депутатской группы За будущее.
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-utverdil-sostav-delegatsii-dlya-peregovorov-s-rossiey стник украинской делегации для участия в переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.
Жена Янина Лубинец является помощницей депутата https://file.liga.net/parties/sluga-narodu Слуги народа Арсения Пушкаренко.
Сам Лубинец https://news.liga.net/politics/news/rodstvenniki-deputatov-rabotayut-pomoschnikami-kolleg-po-rade-za-byudjetnye-dengi-shemy утверждает , что никак не причастен к ее трудоустройству, однако Пушкаренко заявил, что это ложь и именно Лубинец порекомендовал жену на должность.
Отец - Лубинец Валерий Дмитриевич, председатель Хлебодаровской ОТГ, брат - Лубинец Иван Валерьевич, председатель военно-гражданской администрации города Волноваха.
З Вільямом, його адвокаткою та перекладачем зустрічаємося в кафе "Бочка" навпроти ЦУМу.
"Максим (Жорін) назвав мій реп "ху...". "
ЗА ЩО ТЕБЕ ПОВАЖАТИ, ЯКЩО ТИ ЧОРНИЙ?
ВАЛИ ЗВІДСИ, ЧОРНОМАЗИЙ", - СКАЗАВ ВІН МЕНІ.
Почав мене бити, в обличчя, в боки, в живіт. В мене запливло й залилося кров'ю око, була розсічена брова, губи, по тілу синці. Мене нудило. Довго не міг їсти - дуже боліла щелепа", - додав іноземець.
Правозахисниця з проекту "Без кордонів" Ірина Федорович, 31рік, називає ситуацію з Вільямом Фопою ТИПОВИМ ПРИКЛАДОМ РАСИЗМУ.
Татуювання "Кожному своє", яке є в Максима Жоріна - це фраза, яка була написана при вході в концтабір смерті Бухенвальд".
https://gazeta.ua/articles/np/_za-scho-tebe-povazhati-yakscho-ti-chornij-kameruncya-zasudili-na-5-rokiv-za-konflikt-z-**********/502352
Пам'ятаєте, звідки це?
А пам'ятаєте, уся правляча партія Верховної Ради України вдягала футболки з написом "МАЮ ПРАВО... на помилку!" І вас це не корячило? А не корячило вас, лицеміри, те, що ЦІНА тих помилок правлячої партії - розорена, сплюндрована, отруєна, знищена, згвалтована, страчена, загажена УКРАЇНА?!!
ДЕ ВАШІ ДІЇ, "смєтуни" кончені?!!
Зате зараз вчепилися до підстаркуватої жінки, котра (не факт, що це не хрестоматійний приклад ІПСО!!!) та поливаєте та обкидуєте її вербальною сечею та калом.
Так роблять мавпи, а не "мідрий наріт". Хоча ні, мудрий наріт теж так робить... коли йому вкажуть, кого цькувати. Тьху на вас, хейтери.