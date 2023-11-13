Лубінець просить СБУ надати юридичну оцінку діям Фаріон, яка здала ФСБ проукраїнського студента в Криму

Екснардепка Ірина Фаріон мала б знати, що персональні дані в умовах війни - не абстракція, а захист життя і свободи.

Про це повідомив у фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що 8 листопада Ірина Фаріон опублікувала скриншот електронного листа з відкритими персональними даними студента з Криму. А вже сьогодні стало відомо, що юнаком "займається" окупаційний "Центр боротьби з екстремізмом" російського Міністра внутрішніх справ.

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"Народний депутат ВРУ 7 скликання мала б знати про важливість захисту персональних даних. Однак, ця людина публічно надала прізвище, ім’я, місце навчання хлопця, які дали змогу росіянам ідентифікувати цього студента. До того ж не є таємницею факт тиску окупаційної адміністрації у Криму на людей, які дотримуються проукраїнських поглядів. Про це також повідомляють і правозахисники, і медіа", - зазначає омбудсмен.

Однак це не спинило Фаріон в умовах воєнного стану розголосити персональні дані хлопця. А це може мати й вже має наслідки. Це не тільки втручання у приватне життя особи, але і спричинена загроза особистої безпеки та життя студента.

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"Втім, вона, з одного боку вчиняла кримінальний злочин, з іншого боку, підіграла окупантам. Результат очевидний!Тож я у зв’язку з фактом розголошення конфіденційної інформації звернувся до Служби безпеки України для належного реагування! Аби дії громадянки України проаналізували належним чином і надали юридичну оцінку. Ніхто не повинен нехтувати безпекою інших громадян!", - резюмує Лубіниць.

Як повідомлялося, Фаріон здала ФСБ проукраїнського студента в Криму. Ташева обіцяє притягнути її до відповідальності.