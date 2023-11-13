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СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп Олександр Дубінський підозрюється у вчинення державної зради.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь рф.

За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки рф", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

"У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Для "розгону" проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях.

Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України. Операційним керівництвом ворожої групи з території рф займався його заступник – Олексій Савін.

За даними слідства, крім народного депутата до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон.

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" фейків на користь кремля.

Наразі, на підставі зібраних доказів, Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації – народному депутату – про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: - ч. 1 ст. 111 (державна зрада); - ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського гру Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам рф: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів срср Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за держану зраду", - розповіли в СБУ.

СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді 01
СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді 02
СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді 03
СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді 04
СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді 05

Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ та ДБР проводять обшуки у Дубінського. ФОТО

Автор: 

СБУ (13048) Дубінський Олександр (492)


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Топ коментарі
+66
Іе той, який писаі "розгромні статті" про "бариґу" Порошенка? 🤔 До речф, його вклад у зелену перемогу важуо недооцінити. Відсотків так з 5-7 він Зєлєнскому точно додав. Кому ви вірили, фанати Зєлєнского?
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13.11.2023 15:28 Відповісти
+43
повідомили про зраду....
та воно зрадником народилося...
тому й взяли до зе..
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13.11.2023 15:23 Відповісти
+38
Вийшли на Буратіно. А коли вийдуть на Козиря?
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13.11.2023 16:24 Відповісти
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Мальвіна курця. Буратіна також.
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14.11.2023 03:07 Відповісти
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13.11.2023 19:17 Відповісти
Лесь Подерв'янський. Місце встрєчі ізмєніть ніззя, бл...дь!
Дійові особи

Нєзнайка, супермен-вікінг.
Гурвіник, антисеміт.
Карандаш, художник-китчмен.
Самодєлкін, матрос торгівельного флота.
Пєтрушка, мовчазний карлік у кепкє.
Буратіно, просто поц.
Мальвіна, дєвушка з голубою волоснею.
Сінєглазка, алкоголічєская подорва.
Красна Шапочка, красива, лінива, егоїстична і дурна бл...дь.

Лесь - пророк! Теперь лишилося взнати, хто - решта персонажів!
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13.11.2023 19:21 Відповісти
Мрець сидить з борзо закинутою ногою за ногу.
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13.11.2023 19:29 Відповісти
на зв'язку з Бузиною
-прийом, я Буратіно!
-прийом, прийом
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13.11.2023 23:50 Відповісти
Ну нарешті" Ця тварюка просилася ще й з Майдану!!!
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13.11.2023 19:41 Відповісти
А д'Єрмаку скоро оголосять підозру?
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13.11.2023 19:41 Відповісти
Цей" буратіно "це головний медіакілер по Пороху. А мудрий український нарід приймав все це за чисту правдоньку. Ось звідки і взялись ті самі 73%.
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13.11.2023 20:02 Відповісти
Ось так - крав, зраджував, дискретував і нікому не було ніякої справи. а як тільки відкрив рота на найвеличнішого - і тут відразу прийшла кара.
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13.11.2023 20:03 Відповісти
А чому цьому кідару з ногой на ногу не зробили вправу дви-пада-ширшасана при затриманні?
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13.11.2023 20:41 Відповісти
А "Козиря" коли затримають?
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13.11.2023 21:02 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZU0w2H2FZB90QlGfSFdKCXbNO2lneIzj78hg7gn-PrfmppJ_o4MB77Sa-9gz8i1oOq778rA2yjUTMyQpo1DZolpmN7aO5OkIe5Qtlf2sWioInZHsqeBSALKMdRj1rnDN3SxCA-N3bhzenNq-HnCm5-sjIDBa3_ukLgnsIiqubhi3DMo-_a-YrIfz5PEfshaZ9I&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

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Дубінський дуже легко спростує цю інфу.

Всім зрозуміло, що його позивний в гру був би не "Буратіно", а "Артемон".
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13.11.2023 21:05 Відповісти
так если Дубинский работал на рашисткое гру, а основной его трибуной были сми Каламойского, -- не время ли Папу Карла проверить на предмет работы на рф ?
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13.11.2023 21:08 Відповісти
А потім шо, вийти на самих себе ?
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13.11.2023 21:24 Відповісти
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13.11.2023 21:23 Відповісти
Дело не в нем а руководстве!они приняли просто!нужно для таких должностей не просто дружбана с банки!!!Все знают что быть не человеком за Барыш!это что ты предатель!
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13.11.2023 21:28 Відповісти
а навіщо його рожу запікселили, щоб його собачий рот ніхто не бачив?
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13.11.2023 21:43 Відповісти
Именно, потому, что там можно увидеть российский х...й
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13.11.2023 21:56 Відповісти
Оперативненько, с учетом того, что министерство финансов США в 2021г. полагало, что этот человек связан с депутатом Деркачом, которого в США считают российским агентом
Мы все таки мудреем год от года.
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13.11.2023 21:55 Відповісти
https://t.me/Sofiya_Fedyna/8277 Софія Федина :
Тепер всі українці мають змогу проаналізувати, хто і за чиї гроші знищував Петра Порошенка напередодні президентських виборів 2019 року.Тепер всі українці мають змогу проаналізувати, хто і за чиї гроші знищував Петра Порошенка напередодні президентських виборів 2019 року.

Системно і послідовно дубінський на 1+1 публікував випуски передачі "Українські сенсації". які набирали мільйонні перегляди.
В них брехали про те, що Петро Порошенко вбив брата, причетний до створення на території Молдови злочинного угрупування та багато інших фейків.
Ми тепер знаємо, що їх створював не просто інфокіллер Олександр Дубінський, а https://espreso.tv/u-nardepa-dubinskogo-prokhodyat-obshuki-u-spravi-pro-derzhzradu-zmi агент головного управління розвідки московської федерації з позивним "Буратіно".
Правда завжди вилізе на поверхню, рано чи пізно.
Цікаво, що дубінський не проти розповісти про своїх кураторів в ОПУ, бо вже звучали заявочки від нього, що публікувати т.зв. плівки деркача, де зводили наклеп на Байдена, його заставляли саме з банкової.
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13.11.2023 22:06 Відповісти
Схоже на те, що половина депутатів Верховної ради - рашистська агентура. Я вже не кажу про опзж, які навіть цього і не приховують. А Кулініча начальником ГУ СБУ в АР Крим, хто призначив? Байден, чому ми досі не в НАТО?
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13.11.2023 22:47 Відповісти
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13.11.2023 23:16 Відповісти
Нарешті.
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13.11.2023 23:37 Відповісти
https://youtu.be/-bEMwOpMCLA?si=Jz-hAp6dhwPmwrij

Портніков дуже влучно про цю ситуацію…
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14.11.2023 00:39 Відповісти
в час ночи суд, по сути какие обвинения? смотрю видео в телеграмме Дубинского, держится хорошо
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14.11.2023 02:12 Відповісти
Якби Дубінський не почав розповідати про чернетку протоколу допиту у справі Деркача, де за його словами, є докази державної зради зеленського та єрмака, то ніхто б цього Буратіна й досі не чіпав, їздив би собі по закордонах й далі. А так він кинув тінь на свєтлиє образи зе-лідора та дєрьмака, що й стало каталізатором його арешту. До слова - США наклали санкції на Дубінського та Деркача ще у 2020 році і про це прекрасно знала наша влада і поки Буратіно не почав їй загрожувати, він нікому не був потрібен. Це добре, що цю курву посадять до СІЗО, але ІМХО причина його затримання саме в чернетці допиту по справі Деркача...
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14.11.2023 12:04 Відповісти
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