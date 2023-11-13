СБУ повідомила нардепу Дубінському про підозру в державній зраді. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп Олександр Дубінський підозрюється у вчинення державної зради.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь рф.

За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії (відоме як гру).

Основне завдання цієї організації – розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені. За це учасники угруповання отримували гроші від воєнної розвідки рф", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, фінансування мережі сягало понад 10 млн американських доларів.

"У межах досудового розслідування задокументовано, що фігурант поширював фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави. Один з прикладів дезінформаційної роботи – розповсюдження фейків про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Для "розгону" проросійських наративів він брав участь у відповідних пресконференціях.

Встановлено, що злочинна організація була створена заступником начальника російського гру Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в столиці України. Операційним керівництвом ворожої групи з території рф займався його заступник – Олексій Савін.

За даними слідства, крім народного депутата до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення рф втік за кордон.

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти нашої держави Кулик публічно займався псевдоправовим "обґрунтуванням" фейків на користь кремля.

Наразі, на підставі зібраних доказів, Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації – народному депутату – про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: - ч. 1 ст. 111 (державна зрада); - ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського гру Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам рф: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів срср Ігор Колєсніков, який за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за держану зраду", - розповіли в СБУ.











Раніше повідомлялось, що Дубінський під приводом супроводу хворого батька виїхав за кордон і нині відпочиває у Барселоні у своєї дівчини.

3 липня СБУ провела обшуки в Дубінського. Наступного дня він заявив, що у нього вилучили чернетку протоколу допиту в справі Деркача, в якому він нібито наводить факти участі у цій держзраді Офісу Президента.

Також Дубінському було повідомлено про підозру в організації схеми для виїзду ухилянтів за кордон.

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