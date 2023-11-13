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Німеччина відправить Україні ще дві системи IRIS-Т до кінця року, - посол Єґер

iris

Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-Т до кінця 2023 року для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Мартіна Єґера під час спеціального заходу NV "Формула успіху України", який відбувся 11 листопада.

Посол зауважив, що підтримка України з боку Німеччини спрямовується значною мірою на таку галузь як протиповітряна оборона, зокрема, це постачання таких систем як Gepard, IRIS-Т та Patriot.

"Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися, і зараз ми дивимося на найближче майбутнє, а саме на зиму. Ми будемо надавати додаткові системи ППО, тут будуть і Patriot, і IRIS-Т, їх планується п’ять - мається на увазі повноцінних окремих систем із радаром, командними пунктами тощо", - наголосив Єґер.

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Він зазначив, що зараз в Україні розгорнуті три системи IRIS-Т, а на кінець цього року планується п’ять.

На його думку, це має бути запорукою для ще більшої безпеки українських міст для їх захисту від російських атак.

Єґер додав, що Німеччина також робить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зокрема йдеться про підтримку енергетичних спроможностей.

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", - наголосив посол.

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Автор: 

Німеччина (7510) ППО (3326) допомога (8483) Єґер Мартін (28)


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Топ коментарі
+8
Доречі треба сказати шо в самої німеччини цієї системи жодної і буде лише в 2026 не швидше перша. Так само і гепардів у них нема, так само як і танків робочих майже нема. Тому Німеччина дає все що може

Один пункт - якби Німеччина РЕАЛЬНО включила потужності на виробництво снарядів - доля війни була б очевидна.
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13.11.2023 15:46 Відповісти
+7
От як так. Найбільша допомога від німців, які жодним чином не були гарантами Будапештського меморандуму і дійсно нічим нам не зобов'язані...
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13.11.2023 15:41 Відповісти
+5
Щиро дякуємо, друзі.
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13.11.2023 16:38 Відповісти
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От як так. Найбільша допомога від німців, які жодним чином не були гарантами Будапештського меморандуму і дійсно нічим нам не зобов'язані...
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13.11.2023 15:41 Відповісти
Були британці на першому місці після США при Джонсонюку. Але до влади у бритів прийшов індус, які любить рахувати гроші понад усе, то вже німці на першому місці..
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13.11.2023 16:50 Відповісти
Але міркую, що незабаром захитається під бамбусом - він дву, або навіть триличний. Свою ж індуску міністра скоротив через правду, вона пообіцяла ще більше розказати...а це вже нестабільність....
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13.11.2023 16:55 Відповісти
Доречі треба сказати шо в самої німеччини цієї системи жодної і буде лише в 2026 не швидше перша. Так само і гепардів у них нема, так само як і танків робочих майже нема. Тому Німеччина дає все що може

Один пункт - якби Німеччина РЕАЛЬНО включила потужності на виробництво снарядів - доля війни була б очевидна.
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13.11.2023 15:46 Відповісти
Оборона це звісно добре. А як на рахунок атаки? Щось там типу крилатих ракет. Нє?
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13.11.2023 15:58 Відповісти
в Німеччини з армією ДУЖЕ погано. Там нема нічого. Тільки 6 бригад можуть хоч вступити в бій але навіть у них техніка стара і поломана.
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13.11.2023 16:06 Відповісти
Я й не знав шо німці так бідують - ну серйозно вони бідують бо як інакше мож зрозуміти те шо їм навіть на ремонт 300 танків грошей не вистачає ( 300 танків 300 ).
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13.11.2023 18:00 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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13.11.2023 16:38 Відповісти
Зима в Україні точно пройде без відключень за умови надання до ЗСУ кількох десятків Taurusів.
"Найкращий захист - напад" (С)
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13.11.2023 16:48 Відповісти
Саме так!
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13.11.2023 16:51 Відповісти
Вогонь!🔥🔥
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13.11.2023 20:39 Відповісти
 
 