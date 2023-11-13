Німеччина відправить Україні ще дві системи IRIS-Т до кінця року, - посол Єґер

Україна отримає від Німеччини ще дві системи ППО IRIS-Т до кінця 2023 року для захисту цивільної та енергетичної інфраструктури від російських атак взимку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву посла Німеччини в Україні Мартіна Єґера під час спеціального заходу NV "Формула успіху України", який відбувся 11 листопада.

Посол зауважив, що підтримка України з боку Німеччини спрямовується значною мірою на таку галузь як протиповітряна оборона, зокрема, це постачання таких систем як Gepard, IRIS-Т та Patriot.

"Ми дуже раді, що змогли до цього долучитися, і зараз ми дивимося на найближче майбутнє, а саме на зиму. Ми будемо надавати додаткові системи ППО, тут будуть і Patriot, і IRIS-Т, їх планується п’ять - мається на увазі повноцінних окремих систем із радаром, командними пунктами тощо", - наголосив Єґер.

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Він зазначив, що зараз в Україні розгорнуті три системи IRIS-Т, а на кінець цього року планується п’ять.

На його думку, це має бути запорукою для ще більшої безпеки українських міст для їх захисту від російських атак.

Єґер додав, що Німеччина також робить значний внесок для зміцнення захисту українських енергосистем, зокрема йдеться про підтримку енергетичних спроможностей.

"Ми вважаємо дуже важливим, щоб ця зима пройшла без відключень", - наголосив посол.

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