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Новини
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У 2024 році Київ виділить ще 1 млрд грн на ЗСУ, попри забрані у громади кошти, - Кличко

кличко

Міська влада знайшла можливості допомагати захисникам і в наступному році, попри те, що парламент вилучив з місцевих бюджетів військовий ПДФО. Зокрема, на програму "Захисник Києва" в бюджеті на 2024 рік закладено 1 млрд грн.

. Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Київ підготував проєкт бюджету столиці на наступний рік. При тому, що парламент фактично позбавив столицю та інші міста й селища можливості допомагати ЗСУ, забравши військовий ПДФО, Київ продовжить підтримувати наших захисників. У 2024 році столиця спрямує ще мільярд гривень за програмою "Захисник Києва" на підтримку наших воїнів. А також - продовжить залучати допомогу від наших партнерів, щоб передавати на фронт найнеобхідніше", - повідомив Віталій Кличко.

Мер Києва запевнив, що, попри скорочені фінансові можливості, столиця й надалі допомагатиме військовим підрозділам, які будуть звертатися по допомогу.

"Громади й так сплачували в Держбюджет 40% ПДФО, а столиця - 60%. Тепер же у громад заберуть ще більше коштів. Про які навряд чи побачимо детальні звіти від центральної влади - куди саме вони пішли. Але ми продовжимо, в умовах обмежених можливостей допомагати ЗСУ, військовим підрозділам, які до нас звертаються", - підкреслив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Київ передбачив понад 6,2 мільярда гривень на підтримку ЗСУ.

Також повідомлялося, що 10 листопада Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який передбачає передачу податку на дохід фізичних осіб військових від місцевих громад до державного бюджету заднім числом, з 1 жовтня поточного року.

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Автор: 

Київ (19788) Кличко Віталій (3536)


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Топ коментарі
+7
Все правильно, на зло зеленим допомагай ЗСУ-нехай зелені від люті ще більше позеленіють, і полопають!
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13.11.2023 16:16 Відповісти
+5
Київ працює, питань нема. Реально допомагає Воїнам ЗСУ.
Тільки от одного не розумію, нахіба зараз вчепилися бордюри міняти? У дощ, хляпу, скоро сніг.
До Перемоги не можна зачекати?
Десятками років ті бордюри стояли, ніякому очей не муляли
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13.11.2023 16:07 Відповісти
+4
кулемети, до речі, роблять київські ж "Кузня" та "Артем" (це не військова тайна)

так буде якихось і по-хазяйськи, і під контролем
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13.11.2023 15:50 Відповісти
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А давайте не просто "на ЗСУ" (бо розкрадуть), а конкретно на джипи та кулемети для "шахідобойок" !
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13.11.2023 15:48 Відповісти
кулемети, до речі, роблять київські ж "Кузня" та "Артем" (це не військова тайна)

так буде якихось і по-хазяйськи, і під контролем
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13.11.2023 15:50 Відповісти
Допомога адресна, конкретні підрозділи, є відповідальні.
При цьому, на конкретні запити від підрозділів ЗСУ. Звітують. Вкрасти важко
ЗСУ вдячне Києву, допомога реальна
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13.11.2023 16:41 Відповісти
Дядя Віталік, працюй, щоб нє только ліш фсєм, а військовим в першу чергу
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13.11.2023 16:02 Відповісти
Київ працює, питань нема. Реально допомагає Воїнам ЗСУ.
Тільки от одного не розумію, нахіба зараз вчепилися бордюри міняти? У дощ, хляпу, скоро сніг.
До Перемоги не можна зачекати?
Десятками років ті бордюри стояли, ніякому очей не муляли
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13.11.2023 16:07 Відповісти
а тебе лучше, что бы на марафон и сериалы деньги забрали? во многих городах делают дороги, но тебя только Киев беспокоит?
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13.11.2023 17:31 Відповісти
Як на мене - краще гроші спрямувати до війська. Бо війна.
До того ж шпиталях у тому ж Києві поранені Воїни потребують елементарних речей, того ж одягу, побутових санітарних продуктів тощо. Та й у ліках є потреба. Волонтери не усе можуть витягнути
Я би краще бордюри на ці речі обміняв. До Перемоги
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13.11.2023 17:41 Відповісти
Все правильно, на зло зеленим допомагай ЗСУ-нехай зелені від люті ще більше позеленіють, і полопають!
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13.11.2023 16:16 Відповісти
ОПа вже направила до Кличка ДБР з обшуками, та вилученням документації, та заморозками рахунків, а Тищенко і Верещучка вже почали вибирати зручне крісло в кабінеті мера Києва?
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13.11.2023 16:55 Відповісти
Рішуче обісраться та пліснява. Ех, Віталя б зарядив ращок Щєлі з лівої а д'Єрмаку з правої, і все б наладилось...а що вже і помріяти не можна?
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13.11.2023 19:31 Відповісти
 
 