Кулеба на засіданні голів МЗС ЄС закликав збільшити військову підтримку України та скоротити час її доставки

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу, у якій він брав участь онлайн, закликав збільшити військову допомогу та ухвалити в грудні рішення щодо початку переговорів про вступ України до ЄС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України, Кулеба також закликав прискорити роботу над 12 пакетом санкцій проти росії та посилити взаємодію з країнами Азії, Африки та Південної Америки завдяки Формулі миру та гуманітарній програмі Grain From Ukraine.

Міністр у виступі перед колегами наголосив, що успіх України та всієї Європи зараз залежить від українських піхотинців, і їх потрібно забезпечити засобами для роботи.

Глава МЗС України висловив вдячність ЄС за надання зброї та боєприпасів. Крім того, він наголосив, що неможливо переоцінити позитивний вплив нещодавнього рішення Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори про вступ України до ЄС.

"Завдяки позитивній рекомендації Єврокомісії українці відчули, що наша боротьба не даремна, що наші зусилля визнані. Ми розраховуємо на одностайну підтримку ваших лідерів у грудні, коли Європейська Рада зустрінеться для схвалення рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС", - зауважив він.

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Кулеба запевнив, що Україна докалає всіх зусиль задля ухвалення рішення про рамку переговорів та нагадав, що вже у день публікації Єврокомісією звіту, президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ про підготовку до переговорів.

Міністр детально зупинився на пріоритетних військових потребах України. Він закликав збільшити військову підтримку та скоротити час її доставки. Зокрема, йдеться про бойову авіацію, артилерійські системи, РСЗВ, броньовані машини, танки, боєприпаси, засоби РЕБ, радари, дрони, далекобійні ракети та інші позиції.

Глава МЗС окремо наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної та протиракетної оборони ближнього, середнього та дального радіусу дії та надання відповідних боєприпасів.

"Ми вдячні за всю надану підтримку. Ми розраховуємо на отримання восьмого траншу в рамках фонду миру та створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні. Важливо також прискорити імплементацію спільного плану ЄС з надання 1 мільйона артилерійських боєприпасів", - зазначив міністр.

Глава МЗС нагадав свій заклик до створення спільного простору оборонних індустрій держав ЄС і країн-кандидатів на вступ: "Згодом ця співпраця має стати одним зі стовпів Спільної політики безпеки та оборони ЄС". Він також закликав прискорити ухвалення 12 пакету санкцій ЄС проти росії.

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На тлі загострення на Близькому Сході Дмитро Кулеба запропонував колегам суттєво посилити співпрацю з країнами Африки, арабського світу, Азії та Південної Америки. За словами українського міністра, сьогодні існують два інструменти для зміцнення контактів із цими регіонами: українська Формула миру та гуманітарна програма Grain From Ukraine, започатковані Президентом України Володимиром Зеленським.

"Переговори щодо Формули миру мають позитивну динаміку попри ескалацію на Близькому сході. Зустріч на Мальті у жовтні була дуже вчасною та успішною. Ми вдячні Європейські Раді, Єврокомісії та державам-членам за участь. Маємо працювати ще активніше для забезпечення ширшого представництва глобальних партнерів та підготовки до Глобального саміту миру", - наголосив він.